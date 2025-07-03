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Четверг 3 июля

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День семьи, любви и верности в Москве отметят концертами, кинопоказами, конкурсами

День семьи, любви и верности в Москве отметят концертами, кинопоказами, конкурсами
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Специальная праздничная программа запланирована на 50 столичных площадках.

Более 350 мероприятий, приуроченных ко Дню семьи, любви и верности, пройдет в Москве с 5 по 13 июля. Москвичам предлагают посмотреть представления, концерты, побывать на экскурсиях, мастер-классах и поучаствовать в других активностях на более чем 50 культурных площадках города.

Государственный Дарвиновский музей приглашает москвичей 5 июля присоединиться к играм, посвященным семьям в мире животных, и познавательной прогулке по цветущей экотропе. На крыше музея пройдет концерт в формате открытого микрофона. Усадьба Кусково в этот же день организует семинар-практикум «Семейный диалог: как слышать и понимать друг друга», а также музыкально-поэтическую программу.

Сад имени Н.Э. Баумана 5 и 6 июля ждет гостей на фестиваль «Город неравнодушных». Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах, сделать снимки в украшенных фотозонах и побывать на благотворительной ярмарке. В музее-заповеднике «Царицыно» с 5 по 8 июля пройдут концерты, интерактивные встречи, мастер-классы, кинопоказы, выставка «Семья – душа России» и многое другое.

Дом Гоголя 8 июля организует виртуальную экскурсию, посвященную истории древнего города Мурома. Именно с ним связана жизнь Петра и Февронии – православных святых, день памяти которых приходится на эту дату. В Доме культуры «Пересвет» состоится литературный квиз. Участники ответят на вопросы о династиях Ростовых, Обломовых, Лариных и поговорят о семейных ценностях героев русской классики.

В кинотеатрах «Москино» запланированы бесплатные показы картин, рассчитанных на семейную аудиторию. Например, можно будет посмотреть анимационную ленту «Сказ о Петре и Февронии». В Музее космонавтики юных гостей ждут на уроки по рисованию «МКС: моя космическая семья». Каждый сможет изобразить родных и друзей в образе космических туристов. В парке «Фили» 12 июля предлагают посетить лекции, сплести из бисера сувениры и создать ароматические саше, а для маленьких москвичей проведут шоу мыльных пузырей.

Полное расписание мероприятий можно уточнить на сайтах культурных учреждений города.

Шоу-бизнес в Telegram

3 июля 2025, 09:15
Фото: mos.ru
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