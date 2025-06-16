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Районы Ростокино и Алексеевский соединит новый велопешеходный мост

Районы Ростокино и Алексеевский соединит новый велопешеходный мост
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Сооружение построят в рамках проекта благоустройства территории в СВАО.

На северо-востоке Москвы скоро появится новый мост, предназначенный для пешеходов, а также велосипедистов и горожан, пользующихся средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Инженерное сооружение установят в парковом пространстве в рамках проводимых мероприятий по благоустройству и озеленению территории вдоль реки Яузы.

В рамках проекта планируется привести в порядок, в частности, территорию под 2-м Ростокинским мостом на проспекте Мира. В настоящее время здесь проходит двухполосная проезжая часть, поэтому основной пешеходный путь пролегает по узкому тротуару со стороны реки. Теперь же там решено обустроить велопешеходные маршруты, построить мостовой переход, обновить участок улично-дорожной сети и т.п.

Так, утвержденный проект планировки территории для участка площадью 6,13 гектара между участками парка «Яуза» – парком «Акведук» и парком спорта «Яуза» предполагает строительство нового велопешеходного моста протяженностью 100 метров с благоустройством подмостового пространства. Здесь будет организована сеть велосипедных, беговых и пешеходных дорожек.

Новые безопасные велопешеходные маршруты, таким образом, свяжут районы Ростокино и Алексеевский в СВАО. Проектом также предусмотрена реконструкция улично-дорожной сети на участке Малахитовой улицы от дома 188 на проспекте Мира до перекрестка с восточным дублером проспекта Мира.

Кроме того, для повышения комфортности городской среды и обеспечения безопасности пешеходов в рамках реконструкции и строительства улично-дорожной сети разработаны мероприятия по благоустройству и озеленению территории вдоль реки Яузы. Они включают в себя обновление функциональной планировки пешеходных зон на проектируемых улицах, учитывая создание тротуаров, а также устройство наземных пешеходных переходов и велопереездов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект реконструкции двух мостов через Яузу. Это позволит объединить участки парка «Яуза» для создания единого рекреационного маршрута от МКАД до Ростокинского акведука с выходом к Лосиному Острову, Главному ботаническому саду имени Н.В. Цицина Российской академии наук, «Сокольникам» и ВДНХ.

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16 июня 2025, 12:37
Фото Е. Самарина. Mos.ru
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