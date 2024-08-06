Современное здание для школы и детского сада возведут в Филимонковском

Здание учебного комплекса планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году.



В ближайшие годы в Москве планируется построить более сотни новых детских садов. Это лишь часть масштабной программы по развитию социальной инфраструктуры в столице, реализуемой с 2011 года. За это время в городе было введено в эксплуатацию 431 дошкольное учреждение, включая 12 объектов, сданных с начала 2023 года. Активное строительство образовательных учреждений ведется и в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) – с 2012 года там было возведено уже 100 таких зданий.

Одним из последних проектов в этом направлении станет возведение нового учебного комплекса в районе Филимонковское. В его состав войдут детский сад на 300 мест и школа, рассчитанная на 750 учеников. Ожидается, что школа будет передана в городскую систему образования и начнет функционировать в 2027 году.

Архитектурный облик здания выполнен в стиле кубизма – его основу составят два пересекающихся прямоугольника, разделяющие постройку на несколько частей разной формы и объема. Общая площадь трехэтажного комплекса превысит 22,8 тысячи квадратных метров.

Внутреннее пространство учреждения будет организовано по принципу функционального зонирования. Западное крыло займет начальная школа на 300 мест, в восточном расположатся средняя и старшая школы на 450 учащихся. Отдельное северное крыло отведено под детский сад. Занятия будут проходить в универсальных и специализированных аудиториях, предусмотрены также помещения для предпрофессиональной подготовки.

Для проведения массовых мероприятий в здании оборудуют два зала с амфитеатрами, информационный центр и просторные вестибюли. Дошкольников ждет музыкальный зал, а в групповых ячейках детского сада установят трансформируемые перегородки, позволяющие быстро менять конфигурацию помещений под различные нужды.

Особое внимание уделено созданию безбарьерной среды – входы в здание будут располагаться на уровне земли, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ для посетителей с ограниченными возможностями здоровья.

Прилегающая к комплексу территория также будет благоустроена. Здесь появятся пешеходные дорожки, зоны отдыха, спортивные площадки, клумбы и высаженные деревья. Кроме того, будут проложены дорожки, связывающие учебный объект с близлежащими жилыми домами.