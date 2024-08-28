ВДНХ готовит насыщенную программу для школьников к новому учебному году

Организаторы программы уверены, что новый учебный год станет для детей увлекательным и познавательным.

Приближается начало нового учебного года, и столичная ВДНХ приготовила для школьников множество интересных мероприятий и активностей. Организаторы выставки разработали специальную тематическую программу, которая поможет ребятам не только весело и с пользой провести время, но и расширить свои знания в различных областях.

Одним из ключевых направлений станет лекторий, где выступят ведущие популяризаторы науки. Школьников ждут встречи, посвященные космосу, гравитации, поиску жизни во Вселенной и другим интересным темам. Лекции пройдут в павильоне "Рабочий и колхозница", который станет флагманской образовательной площадкой ВДНХ. Помимо научных лекций, здесь также запланированы беседы об искусстве, музыке, литературе и кино.

Особое внимание организаторы уделили профориентационным мероприятиям. Для учеников профильных космических классов подготовлены специальные программы в сотрудничестве с "Роскосмосом". Школьники также смогут посетить экскурсии в музее славянской письменности "Слово" и центре "Космонавтика и авиация", где узнают о различных профессиях и направлениях, связанных с наукой и техникой.

Кроме того, ВДНХ приглашает ребят и их родителей на интерактивные экскурсии и мастер-классы. Юные посетители смогут попробовать себя в роли писателей, художников комиксов, а также освоить навыки исторической каллиграфии. Для самых маленьких гостей работает проект "Атомаренок", где они могут заниматься исследованиями и экспериментами.

Не обойдется и без развлекательной программы. Семьи с детьми смогут посетить аттракционы в парке "Орион", театральные постановки в Театре сказок, а также отправиться в кинопутешествие по историческим местам России. Кроме того, на ВДНХ работают бесплатные спортивные клубы, где ребята могут заняться различными видами активного отдыха.

Таким образом, ВДНХ предлагает школьникам разнообразную и насыщенную программу, которая поможет им не только весело провести время, но и расширить свой кругозор, развить творческие способности и познакомиться с различными профессиями.