Москвичей приглашают на бесплатные тренировки "Спортивных выходных" 3 и 4 августа

У жителей Москвы есть замечательная возможность провести предстоящие выходные с пользой для здоровья. В рамках проекта "Спортивные выходные" в столице организованы бесплатные тренировки по различным направлениям физической активности более чем на 50 площадках. Любой желающий может присоединиться к занятиям и зарядиться энергией на всю следующую неделю.
Проект предлагает москвичам широкий выбор спортивных активностей на любой вкус. Так, в субботу, 3 августа, на нескольких городских площадках пройдут занятия по йоге и функциональному тренингу. Начало тренировок запланировано на 10:00 и 12:00 часов. Любители танцев также не будут обделены вниманием – в 18:00 в районе Новокосино состоится зажигательная танцевальная сессия.
В воскресенье, 4 августа, москвичей ждут растяжка и танцевальная тренировка. Эти занятия будут проходить в 10:00 и 12:00 соответственно на Северном и Южном речных вокзалах, в усадьбе Люблино, парке "Красная Пресня" и Фестивальном парке.
|Дата
|Время
|Занятие
|Место
|Сб, 3 августа
|10:00
|Йога
|– Северный речной вокзал
– Усадьба Люблино
– Парк "Красная Пресня"
– Фестивальный парк
|Сб, 3 августа
|12:00
|Функциональная тренировка
|– Северный речной вокзал
– Усадьба Люблино
– Парк "Красная Пресня"
– Фестивальный парк
|Сб, 3 августа
|13:00
|Функциональная тренировка
|Южный речной вокзал
|Сб, 3 августа
|18:00
|Танцевальная тренировка
|Новокосино, ул. Городецкая, владение 1
|Вс, 4 августа
|10:00
|Растяжка
|– Северный речной вокзал
– Южный речной вокзал
– Усадьба Люблино
– Парк "Красная Пресня"
– Фестивальный парк
|Вс, 4 августа
|12:00
|Танцевальная растяжка
|– Северный речной вокзал
– Южный речной вокзал
– Усадьба Люблино
– Парк "Красная Пресня"
– Фестивальный парк
Организаторы проекта "Спортивные выходные" постарались сделать занятия максимально доступными для всех желающих. Тренировки будут проводиться на открытых городских площадках, что позволит насладиться свежим воздухом и красивыми видами Москвы во время занятий спортом. Кроме того, участие во всех мероприятиях абсолютно бесплатное.
Чтобы присоединиться к "Спортивным выходным", необходимо заранее ознакомиться с расписанием и выбрать подходящую активность на официальном сайте проекта. Там же можно записаться на интересующие тренировки. Организаторы рекомендуют поторопиться с регистрацией, так как количество мест ограничено.
Ознакомиться с площадками "Спортивных выходных", расписанием и записаться на тренировки можно на сайте sportsweekend.ru.