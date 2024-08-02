Москвичей приглашают на бесплатные тренировки "Спортивных выходных" 3 и 4 августа

Если вы хотите зарядиться положительными эмоциями и энергией на весь уик-энд, обязательно посетите "Спортивные выходные" в Москве. Выбирайте подходящую активность, регистрируйтесь на сайте и присоединяйтесь к спортивному празднику



У жителей Москвы есть замечательная возможность провести предстоящие выходные с пользой для здоровья. В рамках проекта "Спортивные выходные" в столице организованы бесплатные тренировки по различным направлениям физической активности более чем на 50 площадках. Любой желающий может присоединиться к занятиям и зарядиться энергией на всю следующую неделю.

Проект предлагает москвичам широкий выбор спортивных активностей на любой вкус. Так, в субботу, 3 августа, на нескольких городских площадках пройдут занятия по йоге и функциональному тренингу. Начало тренировок запланировано на 10:00 и 12:00 часов. Любители танцев также не будут обделены вниманием – в 18:00 в районе Новокосино состоится зажигательная танцевальная сессия.

В воскресенье, 4 августа, москвичей ждут растяжка и танцевальная тренировка. Эти занятия будут проходить в 10:00 и 12:00 соответственно на Северном и Южном речных вокзалах, в усадьбе Люблино, парке "Красная Пресня" и Фестивальном парке.





Дата Время Занятие Место Сб, 3 августа 10:00 Йога – Северный речной вокзал

– Усадьба Люблино

– Парк "Красная Пресня"

– Фестивальный парк Сб, 3 августа 12:00 Функциональная тренировка – Северный речной вокзал

– Усадьба Люблино

– Парк "Красная Пресня"

– Фестивальный парк Сб, 3 августа 13:00 Функциональная тренировка

Южный речной вокзал Сб, 3 августа 18:00 Танцевальная тренировка Новокосино, ул. Городецкая, владение 1 Вс, 4 августа 10:00 Растяжка – Северный речной вокзал

– Южный речной вокзал

– Усадьба Люблино

– Парк "Красная Пресня"

– Фестивальный парк Вс, 4 августа 12:00 Танцевальная растяжка – Северный речной вокзал

– Южный речной вокзал

– Усадьба Люблино

– Парк "Красная Пресня"

– Фестивальный парк

Организаторы проекта "Спортивные выходные" постарались сделать занятия максимально доступными для всех желающих. Тренировки будут проводиться на открытых городских площадках, что позволит насладиться свежим воздухом и красивыми видами Москвы во время занятий спортом. Кроме того, участие во всех мероприятиях абсолютно бесплатное.



Чтобы присоединиться к "Спортивным выходным", необходимо заранее ознакомиться с расписанием и выбрать подходящую активность на официальном сайте проекта. Там же можно записаться на интересующие тренировки. Организаторы рекомендуют поторопиться с регистрацией, так как количество мест ограничено.

Ознакомиться с площадками "Спортивных выходных", расписанием и записаться на тренировки можно на сайте sportsweekend.ru.