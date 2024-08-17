Новый аудиогид приглашает на увлекательные прогулки по живописным уголкам Москвы

Присоединиться к увлекательному квесту можно до конца года, используя для этого смартфон и наушники.

Столичные власти продолжают знакомить жителей и туристов с интересными местами Москвы. На этот раз горожанам предлагают протестировать новый аудиогид "Парки в деталях", который позволит совершить увлекательные экскурсии по зеленым зонам города.

Аудиогид доступен на платформе "Город заданий" – специальном проекте, где москвичи могут не только знакомиться с городскими достопримечательностями, но и участвовать в различных мероприятиях, контролировать работу городских служб. Чтобы начать прослушивание аудиогида, пользователям необходимо зайти на страницу проекта, нажать кнопку "Приступить" и выбрать одну из 50 предложенных зеленых зон столицы. Далее, следуя указаниям аудиозаписи, участники будут отмечать в приложении объекты, о которых рассказывает экскурсовод.

Во время прогулок по любимым паркам и скверам горожане смогут узнать множество интересных фактов об истории и особенностях этих мест. Например, им предложат познакомиться с динозаврами парка "Академический", найти пешеходную тропу "Лента Мебиуса" на ВДНХ, обнаружить хатки бобров и необычный лабиринт в парке "Яуза", а также узнать историю названия Ростокинского акведука.

Кроме того, участникам квеста необходимо будет сделать два селфи на фоне одной из достопримечательностей: одно для отчета в проекте "Город заданий", а другое – для публикации в социальной сети "ВКонтакте" с хештегами #городзаданий и #мойрайон, а также кратким рассказом об аудиогиде. Успешно выполнившие задание получат 830 городских баллов.

Стоит отметить, что список зеленых зон для аудиогида был сформирован на основе голосований горожан. В итоговый перечень вошли такие популярные места, как парки "Сокольники", "Филатов луг", "Сад будущего", этнографическая деревня "Бибирево" и другие живописные уголки столицы. Голосовые экскурсии записала актриса Виктория Федорова.

Проект "Город заданий" был запущен в начале 2022 года и уже успел завоевать популярность среди москвичей. С его помощью жители могут не только узнавать новое об интересных местах города, но и участвовать в различных городских активностях – экологических, культурных, спортивных. На сегодняшний день москвичи выполнили более 2,3 миллиона заданий в рамках этой платформы.