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Понедельник 12 августа

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Погружение в историю: аудиогиды по усадьбам Басманного района

Погружение в историю: аудиогиды по усадьбам Басманного района
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Сервис Russpass предлагает восемь бесплатных аудиогидов по усадьбам одного из районов ЦАО Москвы.

Басманный район Москвы – это настоящий кладезь исторических сокровищ, хранящих в себе многовековые традиции русской усадебной культуры. Теперь каждый желающий может совершить увлекательное путешествие по этому живописному уголку столицы, благодаря новым аудиогидам, доступным на платформе Russpass.

Восемь аудиоэкскурсий, озвученных известным актером Сергеем Чонишвили, приглашают слушателей погрузиться в атмосферу прошлых эпох. Каждая из них раскрывает интригующие подробности об известных особняках и их знаменитых владельцах.

Одна из прогулок посвящена загадочному флигелю усадьбы купцов Мухиных, другая знакомит с семейством промышленников Ф.И. Прове — А.И. Калиш. Также можно совершить экскурсию по дому Николая Стахеева, построенному в неогреческом стиле, или отправиться в усадьбу Муравьевых-Апостолов, пережившую пожар 1812 года.

Помимо аудиогидов, фестиваль "Усадьбы Москвы" предлагает и другие интерактивные форматы для самостоятельных прогулок. Так, квест "Яков Брюс: в поисках утерянной книги" сочетает в себе элементы экскурсии, игры и прогулки, позволяя исследователям Басманного района проявить свою наблюдательность и любознательность.

Проект "Усадьбы Москвы" – это масштабный фестиваль, длящийся три месяца, который знакомит гостей столицы с уникальным наследием русской усадебной культуры. В 2024 году в нем принимают участие более 40 городских имений и загородных комплексов.

Цифровой туристический сервис Russpass, разработанный по инициативе правительства Москвы, стал идеальной платформой для знакомства с этим увлекательным проектом. Здесь можно не только найти информацию об аудиогидах и квестах, но и спланировать полноценное путешествие по Москве, забронировав билеты, гостиницу и экскурсии.

Погружение в историю Басманного района – это уникальная возможность для жителей и гостей столицы открыть для себя новые грани московской культуры. Аудиогиды и интерактивные квесты позволяют совершить увлекательное путешествие во времени, наполненное интригующими деталями и яркими впечатлениями.

Телеграм канал

12 августа 2024, 18:04
Фото: Ю. Иванко / www.mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

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