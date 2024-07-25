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Пятница 9 августа

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Названы пять мест ВДНХ с самыми яркими розами

Названы пять мест ВДНХ с самыми яркими розами
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Главная выставка страны подготовила карту цветения роз на своей территории. Цветы будут радовать посетителей до поздней осени.

На территории ВДНХ цветут десятки тысяч роз. Каждый гость может насладиться не только красотой цветов, но и их ароматом. Важно уточнить, что в июле у «королевы сада» началась вторая волна цветения, которая продлится до поздней осени. Розы исторически занимают особое место в флористическом оформлении территории главной выставки страны.

На ВДНХ посажено более 36 тысяч роз. Для того, чтобы любители цветов смогли рассмотреть все виды, разработана карта цветений. Составлен подробный список площадок, на которых гости смогут увидеть розы.

Вокруг главного входа ВДНХ с июля по октябрь в цветниках растут розы сорта «леонардо да винчи». Данный сорт с ароматными и густо-махровыми цветами насыщенно-розового цвета соседствует здесь с шалфеем мучнистым и алиссумои морским.

В южном розарии можно полюбоваться на цветение роз сортов «помпонелла», «боника-82» и «аспирин». Последняя из этих трех — роза-хамелеон: в прохладную погоду белые цветки изменяют окраску до розовых. А в северном розарии летом цветут такие сорта роз, как «глория дей» с очень крупными ярко-желтыми с розово-красным краем цветками, «золотая осень» — сорт чайно-гибридных роз советской селекции с лимонно-желтым основанием лепестков, «миранда», «гейша», а также роза флорибунда знаменитого сорта «юбилей принца монако».

Перед павильоном № 84 «Дом культуры» на ВДНХ разбит цветник с розами сорта «румба». Здесь также представлен сорт «чиппендейл» с крупными розовыми махровыми цветами и сильным ароматом тропических фруктов.

Розы сорта «дарси басселл», можно увидеть неподалеку от фонтана «Золотой колос». Сорт славится обильным и продолжительным цветением, а потому крупные бутоны ярко-рубинового цвета с малиновыми переливами украшают ВДНХ на протяжении всего лета.

ВДНХ — одна из главных достопримечательностей столицы. Это крупный международный выставочный центр, музейный город и современная площадка для просвещения и отдыха горожан и туристов.

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25 июля 2024, 14:32
Киселев Сергей / АГН Москва / www.mskagency.ru
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В выходные дни на площадках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу" пройдут обучающие и развлекательные мероприятия

В выходные дни на площадках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу" пройдут обучающие и развлекательные мероприятия
Для всех желающих будет работать винтажный маркет, выставка современных художников и мастер-классы для детей и взрослых. 27 и 28 июля жители и гости столицы смогут посетить десятки мероприятий.

Поиграть в волейбол в выходные приглашают гостей и жителей столицы на площадки фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

Поиграть в волейбол в выходные приглашают гостей и жителей столицы на площадки фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"
Тренировки и встречи команд будут проходить под веселую музыку. Опытные инструкторы научат играть тех, кто не умеет. В ближайшие выходные всех желающих приглашают поиграть в волейбол на фестивальных площадках проекта «Лето в Москве.

800 новых остановочных павильонов установлено в Москве с начала года

800 новых остановочных павильонов установлено в Москве с начала года
Современные конструкции выполнены из прочных материалов. Все объекты имеют единый стиль. С начала текущего года на территории столицы было установлено еще 800 современных остановочных павильонов.

Модный маркет и ярмарка НКО откроются в рамках фестивальной программы "Территория будущего. Москва 2030"

Модный маркет и ярмарка НКО откроются в рамках фестивальной программы "Территория будущего. Москва 2030"
Гости площадки смогут приобрести не только одежду, косметику, но и парфюмерию, посуду, картины. На Тверском бульваре 1 августа откроется модный маркет, который объединит бренды из столицы и других регионов нашей страны.

Зарядки, экскурсии и танцевальные занятия состоятся летом в рамках проекта "Московское долголетие"

Зарядки, экскурсии и танцевальные занятия состоятся летом в рамках проекта "Московское долголетие"
Каждый участник сможет найти на столичных площадках занятие, которые будет интересно. Почти полторы тысячи групп для занятий на свежем воздухе открыты в столице в рамках проекта «Московское долголетие».

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