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Четверг 8 августа

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Столичные предприниматели принимают активное участие в фестивале "Лето в Москве. Все на улицу!"

Столичные предприниматели принимают активное участие в фестивале "Лето в Москве. Все на улицу!"
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Бизнесмены повышают узнаваемость бренда, проводя встречи, лекции, спортивные и интеллектуальные игры.

Столичные предприниматели активно участвуют в фестивале «Лето в Москве. Все на улицу!». С момента открытия площадок было подано более пяти тысяч заявок на проведение образовательных, развлекательных и оздоровительных мероприятий. Чаще всего на городских площадках организуют творческие и тематические мастер-классы, фитнес-тренировки, медитации, интеллектуальные игры, а также танцевальные и музыкальные выступления.

В ближайшие выходные на территории столичных площадок вновь пройдут фестивальные мероприятия, на которые приглашают и взрослых, и детей. Каждый гость сможет найти для себя интересное занятие.

26 июля в парке искусств «Музеон» на Крымской набережной пройдет тренировка по пилатесу. Ее проведет опытный тренер. Каждый участник получит приятный сюрприз от организаторов.

27 июля на площадке, расположенной по адресу: улица Толбухина, дом 13, корпус 1 состоится занятие по реггетону. Оно будет интересно как новичкам, так и тем, у кого уже есть танцевальный опыт. В амфитеатре парка «Ангарские пруды» для всех желающих проведут мастер-класс по нейрографике. На площадке, расположенной на улице Профсоюзной, состоится занятие для тех, кто хочет узнать больше об особенностях ухода за кожей лица.

28 июля возле 4-го Каменского пруда на ВДНХ пройдет тренировка по йоге. На площадке, расположенной на Вешняковской улице пройдет занятие, на котором участникам раскроют секреты успешного сторителлинга.

Отметим, что каждый предприниматель, организовавший мероприятие в рамках фестиваля, получит в подарок летний бизнес-бокс — бесплатные предложения для открытия и развития бизнеса от крупнейших игроков рынка. С его помощью можно повысить квалификацию команды, изучить основы имейл-маркетинга, автоматизировать документооборот, повысить лояльность клиентов и многое другое.

Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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25 июля 2024, 13:56
Ведяшкин Сергей / АГН Москва / www.mskagency.ru
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Стала известна программа фестиваля "Усадьбы Москвы" в ближайшие выходные

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