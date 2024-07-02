Четыре тысячи человек смогли получить баллы за оценку фестивальных мероприятий проекта "Лето в Москве. Все на улицу!"

Розыгрыши баллов проводятся каждый понедельник. Счастливчиков помогает выбирать генератор случайных чисел.

В Москве продолжается реализация акции «Активное лето». В июне четыре тысячи человек получили по 300 городских баллов. Перед этим они оценили фестивальные мероприятия, проходящие в рамках проекта «Лето в Москве. Все на улицу!».

Розыгрыши баллов проводятся каждую неделю. По понедельникам генератор случайных чисел определяет тысячу победителей, которые получают баллы. Впереди два летних месяца, и это значит, что для москвичей пройдет еще 10 розыгрышей в рамках акции «Активное лето».

Для участия в розыгрыше потребуется выполнить несколько простых действий. Во-первых, необходимо посетить любое мероприятие, которое проходит в рамках фестивальной программы. Во-вторых, потребуется отсканировать код, который размещен на информационном стенде. Последним шагом должно стать внесение запрашиваемых данных.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились почти семь миллионов человек, всего прошло свыше 6,6 тысячи голосований. Ежемесячно реализуется от 30 до 40 решений, принятых москвичами.

Кроме того, жители столицы могут принять участие и в фотоакции «Лето в кадре», сделав яркий снимок на одной из площадок фестиваля. Для этого нужно надеть одежду с символикой «Активного гражданина» или «Миллиона призов» и сделать фото в одной из трех номинаций: «Спортивное лето», «Мой питомец» и «Цветущее лето», а затем загрузить свой снимок через специальную страницу. Можно прислать свои фото для участия как в одной номинации, так и во всех трех. Авторы снимков, прошедших модерацию, получат по 300 баллов. Лучшие кадры будут вынесены на общегородские голосования.

Напомним, что фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» продлится до 8 сентября. Для жителей и гостей столицы доступно более 600 городских площадок, где проходят различные мероприятия: мастер-классы, концерты, тренировки, кулинарные шоу, танцевальные занятия и многое другое. Организатором может стать любой житель.