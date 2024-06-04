Патриотический слет "STOлица. Лето" пройдет с 29 июня до 16 августа

Палаточный патриотический слет «STOлица. Лето» в 2024 году предлагает участникам яркую по содержанию программу, нацеленную на развитие личностных качеств, приобретение навыков и формирование активной гражданской позиции. С 29 июня по 16 августа молодежь соберется на обустроенной площадке в Подмосковье для воплощения самых смелых идей.
Принять участие в проекте предлагают гражданам РФ от 18 до 35 лет. Организаторы отмечают статистику – более 5,5 тысяч заявок уже подано. В их числе желающих – волонтеры, спортсмены, лидеры студенчества и многие другие кандидаты. Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы, подчеркивает, что концепцию слета разрабатывают сами участники, получая возможность реализовать свои инициативы.
Чем займутся участники «STOлица. Лето»?
- Десять тематических смен представляют насыщенную программу, направленную на развитие профессиональных и творческих компетенций.
- Мастер-классы и лекции проведут эксперты разных областей, артисты, спортсмены, герои России и общественно-политические деятели.
- Спортивное ориентирование, первая медицинская помощь, спасательные работы на воде, управление водно-моторным транспортом – участники получат ценные практические навыки под руководством опытных инструкторов.
- Творческие вечера, выступления на сцене, песни у костра – «STOлица. Лето» дает шансы проявить таланты и найти новых друзей.
- Тематические фотозоны, отражающие главные достопримечательности столицы, – повод сделать креативные снимки на память.
Проживание в палатках. Оборудованные санитарные зоны, спортивные площадки и пространства для отдыха – организаторы заботятся о комфорте участников.
В этом году слет «STOлица. Лето» продлится четыре дня, за которые можно получить новые знания и навыки, научиться работать в команде, мыслить нестандартно и найти единомышленников.
Как попасть на слет?
До 15 июля необходимо подать заявку на официальном сайте, выбрав интересующую смену, заполнив анкету и выполнив творческое задание. Финалистов отбора ждет очное собеседование, где нужно будет рассказать о своей мотивации и готовности к проживанию в полевых условиях.