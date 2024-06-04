Патриотический слет "STOлица. Лето" пройдет с 29 июня до 16 августа

Прием заявок от молодежи, желающей поучаствовать в мероприятии, продлится до 15 июля.



Палаточный патриотический слет «STOлица. Лето» в 2024 году предлагает участникам яркую по содержанию программу, нацеленную на развитие личностных качеств, приобретение навыков и формирование активной гражданской позиции. С 29 июня по 16 августа молодежь соберется на обустроенной площадке в Подмосковье для воплощения самых смелых идей.

Принять участие в проекте предлагают гражданам РФ от 18 до 35 лет. Организаторы отмечают статистику – более 5,5 тысяч заявок уже подано. В их числе желающих – волонтеры, спортсмены, лидеры студенчества и многие другие кандидаты. Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы, подчеркивает, что концепцию слета разрабатывают сами участники, получая возможность реализовать свои инициативы.



Чем займутся участники «STOлица. Лето»?

Десять тематических смен представляют насыщенную программу, направленную на развитие профессиональных и творческих компетенций.

Мастер-классы и лекции проведут эксперты разных областей, артисты, спортсмены, герои России и общественно-политические деятели.

Спортивное ориентирование, первая медицинская помощь, спасательные работы на воде, управление водно-моторным транспортом – участники получат ценные практические навыки под руководством опытных инструкторов.

Творческие вечера, выступления на сцене, песни у костра – «STOлица. Лето» дает шансы проявить таланты и найти новых друзей.

Тематические фотозоны, отражающие главные достопримечательности столицы, – повод сделать креативные снимки на память.

Проживание в палатках. Оборудованные санитарные зоны, спортивные площадки и пространства для отдыха – организаторы заботятся о комфорте участников.

В этом году слет «STOлица. Лето» продлится четыре дня, за которые можно получить новые знания и навыки, научиться работать в команде, мыслить нестандартно и найти единомышленников.

Как попасть на слет?

До 15 июля необходимо подать заявку на официальном сайте, выбрав интересующую смену, заполнив анкету и выполнив творческое задание. Финалистов отбора ждет очное собеседование, где нужно будет рассказать о своей мотивации и готовности к проживанию в полевых условиях.