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Среда 28 июня

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В Раменках появится учебный комплекс на 325 мест

В Раменках появится учебный комплекс на 325 мест
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В состав учебного комплекса войдут школа на 225 учеников и детский сад на 100 малышей.

Столичные власти активно занимаются развитием системы образования. Действующие социальные учреждения проходят модернизацию и оснащаются необходимы оборудованиям, для работы в них привлекаются профессиональные педагоги. Параллельно во всех районах города строятся новые школы, детские сады и учебные комплексы.

К слову, власти используют для открытия образовательных учреждений не только бюджетные средства. но и инвестиции. К примеру, в районе Раменки возведут учебный комплекс за счет средств застройщика. Здание построят по адресу: проспект Вернадского, владения №10 и №10А.

В состав учебного комплекса войдут школа на 225 учеников и детский сад на 100 малышей. Об этом рассказала глава столичного комитет по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Анастасия Пятова.

Председатель Москомстройинвеста также подчеркнула, что инвестор после строительства передаст образовательное учреждение городу. Учебный комплекс планируется ввести в эксплуатацию в 2028 году.

К слову, власти Москвы начали заключать с инвесторами договоры о передаче объектов социальной инфраструктуры в составе жилых комплексов на баланс города в 2021 году. Ранее Анастасия Пятова рассказала о школе, которую застройщик возведет в Зеленограде.

Так, образовательное учреждение на 550 школьников построят в составе ЖК на на территории промзоны Центра информатики и электроники в Крюково. Кроме того, на данном участке откроются еще одна школа и два детских сада.

Школа будет спроектирована таким образом, чтобы ее могли посещать дети, имеющие ограничения по здоровью. Здание Г-образной формы переменной этажности от трех до четырех этажей суммарно займет общей площадь более 16 500 квадратных метров.

Ученики 1-11 класса получат в распоряжение исследовательский комплекс для изучения естествознания, лаборантские с ИТ-полигоном, зонами физического эксперимента, моделирования и конструирования, спортивные залы, мастерскую изобразительных искусств и другие образовательные кабинеты.

28 июня 2023, 13:49
Фото: mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

В Зеленограде построят школу на 550 мест

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