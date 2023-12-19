За год в Москве отремонтировали 9 мостов

Во время работ движение транспорта было ограничено лишь частично.

Власти российской столицы внимательно следят за состоянием городских мостов и при необходимости проводят ремонтные работы. Все это позволяет продлевать срок эксплуатации сооружений, а также обеспечивать высокий уровень безопасности участников дорожного движения.

Так, за текущий год специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали в Москве девять мостов. Они использовали современные технологии, которые позволили не ограничивать полностью движение транспорта.

О ходе работ рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Он подчеркнул, что текущий ремонт на всех девяти сооружениях уже завершен.

"Состояние мостовых сооружений постоянно контролируется. За последние 12 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов", – отметил чиновник.

В частности, специалисты привели в порядок Ленинградскую эстакаду и Каширский путепровод МКАД, Автозаводский мост, мост через реку Незнайку на 36-м километре Киевского шоссе, мост через реку Ликову на 29-м километре и путепровод Московский — Рассказовка на 26-м километре.

В ходе ремонта они полностью либо частично заменили гидроизоляцию для повышения износостойкости бетонного основания и сокращения воздействие механических нагрузок. Также специалисты устранили протечки в пространствах под мостами, уложили прочное асфальтобетонное покрытие и обновили разметку на проезжей части.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что на 11 набережных Москвы обновили швы гранитной облицовки. В общей сложности специалисты привели в порядок более 190 тысяч погонных метров покрытий.

Со временем материал может разрушаться, что чревато смещением или даже выпадением гранитных плит. Поэтому раз в пять лет в столице проводят так называемую расшивку швов, то есть проверку и ремонт покрытий.

В 2023 году специалисты провели расшивку швов на Пречистенской, Крутицкой, Раушской, Дербеневской, Нагатинской, Устьинской, Якиманской, Кадашевской, Болотной и других набережных