Парки Москвы приглашают москвичей на кружки и секции

Для посетителей парков проводят групповые занятия по 400 направлениям.



Около 500 кружкой и секций сегодня действуют в столичных парках. В большинстве их них занятия проходят бесплатно по предварительной записи. К примеру, юные москвичи могут посещать уроки по рисованию и аппликации. А более взрослых граждан ждут на лекциях по культурологии и танцевальных мастер-классах.

Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. По ее словам, в столичных парках проходят групповые занятия по истории, естественным наукам и иностранным языкам и другим направлениям. Всего же граждане могут выбрать мероприятия в рамках 400 направлений, уточнила чиновник.

К примеру, в Измайловском парке до 24 декабря будет работать работает кружок "Увлекательная наука". По пятницам с 18:00 до 19:00, а также по субботам и воскресеньям с 17:00 до 18:00 и с 18:00 до 19:00 у дети могут проводить опыты по химии и физике.

В лектории на главной площади парка "Кузьминки" каждый четверг в 16:00 работает секция "Культура повседневности". По средам в 11:00 ждут малышей с четырех лет, а по пятницам в 11:00 – детей с пяти лет на занятия по развитию логики и мышления.

"Северное Тушино" приглашает в экомастерскую детей старше шести лет. Каждое воскресенье с 11:00 до 12:00 там можно изготовить необычную поделку. А с 12:00 до 13:00 в парке проходят встречи клуба "Юный эколог".

Раз две недели по воскресеньям в 13:00 москвичей от 12 до 17 лет ждут в музее-заповеднике "Царицыно" на тематические мероприятия и творческие лаборатории. В частности, там действует клуб "Верните мне мой XVIII век", посвященный идеям и событиям эпохи Просвещения.

Кроме того, в парках Москвы проходят занятия по иностранным языкам. К примеру, граждане от 16 лет могут изучать итальянский в языковом павильоне детского парка имени Прямикова. Уроки проходят по средам и пятницам с 17:00 до 18:00.

Встречи разговорного клуба по английскому языку проводятся по средам с 19:00 до 20:00 и по пятницам с 15: 15 до 16:15 в усадьбе Воронцово. А желающих выучить китайский язык приглашают в парк "Фили". Москвичей от 14 лет ждут по четвергам с 10:00 до 12:00.

