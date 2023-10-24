На Цветном бульваре провели благоустройство

На двух участках заменили покрытия дороги и тротуаров, обновили освещение и провели озеленение.



Московские власти активно занимаются благоустройством около крупных транспортных узлов города. Так, они привели в порядок территории возле станции метро "Цветной бульвар" и цирка Никулина. В ходе работ были учтены потребности как водителей, так и пассажиров.

Так, для автолюбителей организовали удобные парковочные карманы. Кроме того, на участках установили велопарковки. Для пассажиров заменили покрытия тротуаров и расширили пешеходную зону и оборудовали ее современными осветительными приборами.

О ходе работ рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Он подчеркнул, что специалисты комплекса городского хозяйства провели благоустройство на двух участках Цветного бульвара.

"В рамках проекта заменили покрытия тротуаров и проезжей части, привели в порядок пространства непосредственно возле входов в метро, обустроили удобные парковочные карманы и велопарковки", – отметил Петр Бирюков.

Кроме того, специалисты убрали в кабельную канализацию порядка семи километров проводов, которые ранее портили внешний вид территории. Это также позволило обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций.

Также на участках проложили дополнительные водосточные сети. Покрытие тротуаров заменили, положив вместо асфальта крупноформатную гранитную плитку. Совокупно площадь пешеходной зоны составила 17,8 тысячи квадратных метров.

Особое внимание при благоустройстве было уделено освещению. Специалисты установили на участках девятиметровые фонари и уличные торшеры в историческом стиле с энергоэффективными светильниками. Заместитель главы столичного региона уточнил, что работы провели и на проезжей части.

"На проезжей части заменили асфальт площадью 23 тысячи квадратных метров, нанесли разметку и установили дорожные знаки", – добавил Петр Бирюков.

На заключительном этапе благоустройство специалисты провели озеленение территории. В частности, на обновленных участках Цветного бульвара разбили газон, а поздней осенью там высадят деревья и кустарники, обустроят цветники.