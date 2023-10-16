Более 265 километров дорог построят в Москве в 2024-2026 годах

Феномен певца SHAMAN подняли на смех Тесты Пугачевой предрекли развод с мужем-иноагентом Игры Сонник

Топ новостей недели

Кадышеву погнали с российской эстрады: и вот почемуКадышеву погнали с российской эстрады: и вот почему Отбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнесОтбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнес Распад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точкуРаспад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точку Красивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замужКрасивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замуж

Лента новостей

Среда 15 ноября

09:24Мошенники активизировались перед праздниками: как не дать себя обмануть 08:40Предал мать ради лучшей жизни: пожилую россиянку обманули и бросили в чужой стране 07:05Раскрыт секрет правильного питания для пожилых людей 06:18Объявлен в розыск: что случилось с уехавшим из России Никитой Пресняковым 05:15Сооснователь "Алисы" ушел из жизни: что случилось с 63-летним мужчиной? 04:28Отказался от завтрака? Готовься к серьезным проблемам 02:28В 2024 сразу двум категориям пенсионеров увеличат выплаты 02:01Уйдет с молотка: личную вещь Жириновского решено продать 01:14До свидания: Александр Шоуа разъехался с недавно родившей женой 00:15Мажет голову какашками: Дана Борисова вновь влипла в неприятную историю 17:10Слухи о романе с Арзамасовой и статус холостяка: жизнь звезды "Папиных дочек" Бледного 15:27Пять мужей, единственная дочь и молодые любовники: бурная личная жизнь Лолиты 14:095 интересных фактов о жизни Григория Лепса 13:56В Сети обнародовали секретные подробности съемок "Голубого огонька-2024" 13:24Куда сходить в Москве: афиша с 16 по 29 ноября 13:06Покинувшую Россию Варум сняли за границей: куда и зачем она уехала 12:27Вот в чем загвоздка Филиппа Киркорова: поп-король проболтался о мужской силе 11:43Недавно родившая жена Прилучного намекнула на вторую беременность 10:54Краше с каждым днем: как изменилась 10-летняя дочь Пугачевой за границей 08:54Регистрация, АБС и штрафы: три важных нововведения для автомобилистов 08:07Детям не показывать: американцы раскритиковали сказку "Морозко" 06:54Лисьи глазки и подтяжка: Боня впервые вышла в свет после пластики 06:00Для молодых многодетных семей придумали новые меры поддержки 05:30Три критические ошибки при снижении артериального давления дома 04:45Вряд ли поправится? Что известно о состоянии Соломина после удара 02:23Раскрыт секрет правильного рациона для легкой зимовки 01:25Сильно болит голова: пять недугов с этим симптомом 00:45Онлайн-продажи в банках начнут проводить по новым правилам 16:55Двуликая натура Алексея Воробьева перестала быть тайной: певец во всем признался 16:27Проклятие соперницы, выкидыши и дочь в 45 лет: трудный путь к счастью Орловой 16:11Катя Лель сделала заявление о колоссальных изменениях и новом времени 15:00Разведенная Бледанс раскрыла свое отношение к Лепсу: Родила бы ребенка 13:39Бузова рассказала правду о связи с Нагиевым по переписке 12:44Завидный холостяк Воробьев нашел объяснение своему одиночеству 11:32Располнела до 100 кило: что случилось с Анфисой Чеховой в другой стране 10:10Одинокая Проскурякова вышла в свет без обручального кольца 07:54Юлия Ковальчук не стала скрывать особенности своего райдера 07:11Раскрыты пять эффективных способов восстановить севший голос 05:52Россиянам раскрыли новый способ обеспечить безбедную старость 04:57Назван диагноз экстренно госпитализированного Александра Митты 03:57Как пережить магнитную бурю: три совета от врача 02:56Меню с легендарного "Титаника" продали на аукционе 02:25Сердце отказало: Кушанашвили провел последние часы в ресторане 01:48Правила сдачи ОГЭ девятиклассниками вновь поменяли 01:14Три этих ритуала помогут сохранить новогоднее настроение до праздника 17:11Почему доверие – это ключ к здоровым отношениям? 14:14Вслед за Боней: Маргарита Грей сделала "лисьи глазки" 13:165 книг о закулисье шоу-бизнеса, которые не отпускают до самого конца 09:04Какие три правила нужно внедрить в свою жизнь каждой женщине 08:00Кто из звезд шоу-бизнеса принципиально не делает пластические операции?
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Более 265 километров дорог построят в Москве в 2024-2026 годах

Более 265 километров дорог построят в Москве в 2024-2026 годах
12

Также в столице введут в эксплуатацию более 70 крупных объектов дорожной инфраструктуры.

Семимильными шагами столичные власти развивают транспортную систему города, включающую в себя тысячи километров автомобильных дорог и большое количество сопутствующих объектов инфраструктуры. Примечательно, что с 2011 года в Москве построили и реконструировали 1350 километров улично-дорожной сети, что позволило увеличить ее почти на четверть.

Еще более 265 километров дорог построят в российской столице в 2024-2026 годах. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, работы будут проведены за счет городского бюджета.

"В городе реализуется масштабная программа строительства дорожно-транспортной инфраструктуры, в ближайшие три года мы продолжим развивать это направление", – отметил Андрей Бочкарев.

Чиновник подчеркнул, что с 2011 года удалось построить не только 1350 километров дорог, но и более 400 крупных искусственных сооружений, в том числе, внеуличных пешеходных переходов.

Еще более 70 крупных объектов дорожной инфраструктуры, по словам заместителя главы города, будут введено в эксплуатацию в 2024-2026 годах. Речь идет о строительстве новых тоннелей, путепроводов, эстакад, развязок, мостов и 60 внеуличных пешеходных переходов. Работы пройдут и на новых территориях столицы.

"При этом в Новой Москве будет построено порядка 50 км дорог и девять крупных искусственных сооружений", – добавил глава стройкомплекса.

Ранее заместитель столичного градоначальника рассказал, что на развитие транспортной инфраструктуры в 2024-2026 годах планируется направить более половины средств Адресной инвестиционной программы.

"Более 50% АИП мы традиционно направляем на строительство транспортной инфраструктуры и решение вопросов, связанных с транспортным обслуживанием москвичей", – уточнил Андрей Бочкарев.

Всего же в рамках Адресной инвестиционной программы в 2024-2026 годах в российской столице возведут около 760 городских объектов. Ранее об утверждении АИП на ближайшие три года сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

16 октября 2023, 09:05
Фото: mos.ru
stroi.mos.ru✓ Надежный источник

Началось сооружение основных опор пешеходного моста через Нагатинский затон

Началось сооружение основных опор пешеходного моста через Нагатинский затон
Переправа готова на 15%. Пешеходный мост через Нагатинский затон протянется на 220 метров.

На северо-востоке Москвы началось расширение Поморской улицы

На северо-востоке Москвы началось расширение Поморской улицы
Стартовали подготовительные работы. На северо-востоке Москвы начались подготовительные работы по расширению Поморской улицы в районах Отрадное и Алтуфьевский.

В Москве построят не менее 16 медицинских объектов по программе КРТ

В Москве построят не менее 16 медицинских объектов по программе КРТ
Среди объектов будут как городские поликлиники, так и частные медцентры. В Москве по программе комплексного развития территорий построят не менее 16 медицинских объектов, в их числе – как городские поликлиники, оснащенные по новому московскому стандарту, так и частные медцентры.

В районе Зюзино по программе КРТ реорганизуют 4 участка

В районе Зюзино по программе КРТ реорганизуют 4 участка
Неэффективно используемые территории суммарно занимают площадь 3,87 гектара. На территории бывших промзонах и других неэффективно используемых участках российской столицы власти города реализуют программы комплексного развития, в рамках которых местные жители получают многофункциональные кварталы с жилой недвижимостью и необходимыми объектами дорожной и социальной инфраструктуры.

В районе Братеево реконструируют участок улицы Красный Луг

В районе Братеево реконструируют участок улицы Красный Луг
Работы пройдут в рамках этапа ремонта участков подъездной дороги к электродепо "Южное". Развитие транспортной системы российской столицы, включающей в себя тысячи километров автомобильных дорог, а также железную дорогу, метро и сопутствующие объекты инфраструктуры, является одной из приоритетных задач властей города.

Выбор читателей

14/11ВтрДетям не показывать: американцы раскритиковали сказку "Морозко" 13/11ПндДвуликая натура Алексея Воробьева перестала быть тайной: певец во всем признался 13/11ПндРасполнела до 100 кило: что случилось с Анфисой Чеховой в другой стране 14/11ВтрВ Сети обнародовали секретные подробности съемок "Голубого огонька-2024" 13/11ПндОдинокая Проскурякова вышла в свет без обручального кольца 13/11ПндПроклятие соперницы, выкидыши и дочь в 45 лет: трудный путь к счастью Орловой