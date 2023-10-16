Более 265 километров дорог построят в Москве в 2024-2026 годах

Также в столице введут в эксплуатацию более 70 крупных объектов дорожной инфраструктуры.

Семимильными шагами столичные власти развивают транспортную систему города, включающую в себя тысячи километров автомобильных дорог и большое количество сопутствующих объектов инфраструктуры. Примечательно, что с 2011 года в Москве построили и реконструировали 1350 километров улично-дорожной сети, что позволило увеличить ее почти на четверть.

Еще более 265 километров дорог построят в российской столице в 2024-2026 годах. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, работы будут проведены за счет городского бюджета.

"В городе реализуется масштабная программа строительства дорожно-транспортной инфраструктуры, в ближайшие три года мы продолжим развивать это направление", – отметил Андрей Бочкарев.

Чиновник подчеркнул, что с 2011 года удалось построить не только 1350 километров дорог, но и более 400 крупных искусственных сооружений, в том числе, внеуличных пешеходных переходов.

Еще более 70 крупных объектов дорожной инфраструктуры, по словам заместителя главы города, будут введено в эксплуатацию в 2024-2026 годах. Речь идет о строительстве новых тоннелей, путепроводов, эстакад, развязок, мостов и 60 внеуличных пешеходных переходов. Работы пройдут и на новых территориях столицы.

"При этом в Новой Москве будет построено порядка 50 км дорог и девять крупных искусственных сооружений", – добавил глава стройкомплекса.

Ранее заместитель столичного градоначальника рассказал, что на развитие транспортной инфраструктуры в 2024-2026 годах планируется направить более половины средств Адресной инвестиционной программы.

"Более 50% АИП мы традиционно направляем на строительство транспортной инфраструктуры и решение вопросов, связанных с транспортным обслуживанием москвичей", – уточнил Андрей Бочкарев.

Всего же в рамках Адресной инвестиционной программы в 2024-2026 годах в российской столице возведут около 760 городских объектов. Ранее об утверждении АИП на ближайшие три года сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.