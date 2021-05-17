Рынок в стиле промышленного дизайна построят в Бибиреве

Авторы проекта Бибиревского рынка охарактеризовали архитектуру здания как “брутальную".

Сегодня рынки – это современные торговые объекты, где горожане вне зависимости от сезона могут приобрести качественные товары. В таких зданиях прохладно летом и тепло зимой. Они располагаются в пешей доступности от жилых домов, а значит, ходить туда за покупками порой даже ближе, чем в магазин.

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Например, скоро современный рынок появится в столичном районе Бибирево. Здание будет одноэтажным, с помещениями общественного питания. Рынок расположится по адресу: улица Пришвина, владение 22.

Здание станет настоящим украшением района. Его оформят в стилистике промышленного дизайна. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что фасад облицуют керамическим кирпичом, сделают вставки из цветного металла. В торговых залах будет много солнечного света из-за больших окон.

Рынок смогут посещать и маломобильные граждане. Здание и прилегающую территорию адаптируют под их нужды. Парковка для посетителей будет на подземном уровне. Общая площадь рынка составит около 84 тысяч квадратных метров.

Стоит отметить, что в Бибиреве также обновлено 85 дворов и 15 спортивных площадок, благоустроено три сквера, высажено 577 деревьев и 6140 кустарников, установлено 36 подъемных платформ, установлено 69 новых остановочных павильонов, проведен ремонт в 19 школах и 32 детских садах.

К 2023 году в районе создадут "Парк света", озеленят 22 территории, благоустроят этнографическую деревню, оснастят библиотеки новым оборудованием, реконструируют кинотеатр "Будапешт".

Новые объекты социальной инфраструктуры появляются в столице благодаря программе "Мой район". Она была запущена в 2019 году. В рамках программы создаются не только рынки и ярмарки, но и парки, скверы, строятся образовательные учреждения, спортивные комплексы, объекты общественного транспорта.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что районы Бибирево, Алтуфьевский и Отрадное свяжет новая эстакада. Она соединит Юрловский проезд и Костромскую улицу. По проекту, также будут построены проезды, реконструирована и продлена улица Римского-Корсакова.