В московских парках заработала почта Деда Мороза

Московская усадьба Деда Мороза объявила конкурс на лучшее письмо зимнему волшебнику. Принять участие могут дети всех возрастов.

Акция "Почта Деда Мороза" проходит в московских парках в четвертый раз. Прошлой зимой новогодняя почта работала на территории 31 городского парка, а в этом году отправить письмо можно уже в 39-ти. Почта будет работать до 21 января 2022 года. Всем, кто укажет в письме обратный адрес, Дед Мороз ответит до конца зимы.

Почтовые ящики можно найти у главных входов, на центральных аллеях, возле павильонов и зданий администрации. На них есть надпись "Московская усадьба Деда Мороза". По всему городу установлено 53 ящика.

Например, один из них есть около входа в сад имени Баумана, другой – возле входа на каток в Таганском парке. Еще один ящик установлен рядом с площадью в детском парке имени Н. Н. Прямикова, четыре – в Парке Горького, три — в "Сокольниках". Все адреса ящиков указаны на официальном сайте мэра Москвы.

Для отправки письма необходимо на конверте указать свое имя, обратный адрес с почтовым индексом и получателя (Деда Мороза). Можно вложить рисунок, новогоднюю открытку с поздравлением или стихами. Снеговик-почтовик на специальном автобусе доставит все письма в Московскую усадьбу Деда Мороза.

Отправить послание можно и самостоятельно. Для этого нужно указать на конверте адрес получателя: 109472, Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект, владение 168д, Дедушке Морозу.



У Деда Мороза есть и электронная почта. На сайте Московской усадьбы Деда Мороза можно заполнить специальную форму: написать текст, прикрепить файл с рисунком, указать свой e-mail для обратной связи. Волшебник ответит в течение нескольких дней с электронного адреса: pochta@dedmorozmos.ru.

Дети могут принять участие в ежегодном конкурсе Московской усадьбы Деда Мороза на лучшее письмо зимнему волшебнику. Есть пять номинаций: "Дружное поздравление", "Сказочные персонажи усадьбы", "Письмо в "Страну сказок — 2022", "Моя новогодняя история" и "Добропочта". Нужно выбрать одну из них и написать небольшой рассказ. Работы необходимо отправить до 21 января 2022-го одним из вышеперечисленных способов. Награждение состоится 8 февраля в Московской усадьбе Дела Мороза.