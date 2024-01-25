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Четверг 25 января

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Куда сходить в Москве: афиша с 26 по 31 января

Куда сходить в Москве: афиша с 26 по 31 января
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Последний месяц января наполнен удивительными событиями – концертами, спектаклями, выставками и шоу. Сориентироваться в лучших мероприятиях столицы вам поможет обзор "Дни.ру".

ПЕРФОРМАНС

"В разрыве облаков"

Про актрису Елену Борзову и поэта Николая Зиновьева всегда говорили как про одну из самых красивых и талантливых пар нашей культуры. В фильмографии Борзовой более шестидесяти прекрасных фильмов, среди которых "Лес" и "Люди на болоте". А Зиновьев написал множество хитов для звезд эстрады – тут и "Паромщик" Пугачевой, и "А музыка звучит" Ротару, и "Светофор" Леонтьева. К сожалению, Николая Николаевича нет с нами уже почти шесть лет. А написанные им песни продолжают жить, стихи звучат. Услышать его поэму "Евангелие от Кометы" и приглашает Елена Борзова. Она – блистательный декламатор. Недаром же работает педагогом по сценической речи – у нее учатся звезды театра и кино. Приходите на поэтический перформанс Борзовой, чтобы услышать, как нужно читать стихи и какого качества они должны быть, чтобы считаться настоящей Поэзией и бередить сердца.

5 февраля, Белый зал Дома кино.

Фото: пресс-служба

ВЫСТАВКА

"Текущий момент"

В московской галерее состоится открытие выставки двух художников разных направлений — Марины Звягинцевой и Маши Ив. Авторы экспозиции объединят свое творчество, чтобы ответить на главный вопрос: как научиться жить в моменте? Здесь каждый по-своему ответит на этот вопрос, представив свое творчество – картины и арт-объекты. Возможность "зависнуть" и ощутить редкое для современного "быстрого" человека состояние быть "в моменте", гостям выставки даст аудио-инсталляция со звуками дождя, ритмичным звучанием дворников по стеклу и шумом асфальта из-под колес.

31 января, "Здесь на Таганке".

Фото: пресс-служба

"Исследователь и художник: искусство в экспедиции"

Это большой выставочный проект парка "Зарядье", Государственного дарвиновского музея, РГХПУ им. Строганова, при поддержке "Норильского никеля". В центре его внимания – экспедиции в российскую Арктику за последние 400 лет. Проект носит междисциплинарный, кросс-культурный характер, включает в себя несколько выставок, а также просветительскую программу и представляет феномен художника исследователя и ученого исследователя, которые используют визуальный инструментарий, как способ научного анализа.

С 27 января по 10 марта, музеи "Зарядья".

Фото: пресс-служба

ТЕАТР

"Морфеус"

На спектаклях иммерсивного театра "Морфеус" вы становитесь главным участником событий, а сюжет постановки разворачивается в вашем воображении. Вы с завязанными глазами погрузитесь в необычные истории и будете воспринимать происходящее при помощи ощущений. Поход в театр "Морфеус" станет отличным поводом для совместного времяпрепровождения с друзьями, близкими или со своей второй половинкой — в театре большой выбор спектаклей на любой вкус, — так и прекрасной идеей для подарка. В "Морфеусе" можно приобрести сертификат с открытой датой спектакля.

Адрес: Садовническая набережная, 71.

Фото: пресс-служба

"Час тишины"

Герои спектакля – обычные люди, которые когда-то совершили ошибку, и она не дает им покоя. Однажды в квартире Мишеля происходит потоп, сын становится панком и требует, чтобы его называли Факинг Рэт ("долбаная крыса"), жена хочет объясниться и сознаться в чем-то страшном, о лучшем друге выясняется такое, что лучше бы и не знать. Когда же наступит тот самый час тишины? Пьеса Флориана Зеллера в постановке Театра на Трубной – комедия про любовь и очищение человеческой души. Про ложь, которая разрушает жизнь, пока мы не сознаемся в ней и про ошибки, которые рано или поздно придется исправлять.

27 января, Театр на Трубной.

Фото: пресс-служба

СКОРО

Александр Шоуа & группа "Непара"

Создатель группы "Непара" Александра Шоуа отмечает полувековой юбилей, 20 из которых он непрерывно дарит поклонникам песни, неподвластные времени. Их слушают поколения меломанов! Хиты "Они знакомы давно" и "Милая" были удостоены статуэтками "Золотой граммофон", а песня "Плачь и смотри", которая является визитной карточкой группы, завоевала победу в телефестивале "Песня года".

29 февраля, Crocus City Hall.

Фото: пресс-служба

"Гример"

Место проведения спектакля – редкий образец архитектурной эклектики в великолепной сохранности. Здесь и элементы рококо XVIII века, и неоготика середины XIX-го, а также уникальные образцы русского модерна в исполнении Шехтеля и Врубеля. Красота интерьеров создает неповторимую атмосферу спектакля – каждый зритель ощущает себя гостем на светском приеме в графском особняке. Сюжет основан на русской классике. Молодые крепостные – художник-гример Аркадий и актриса домашнего театра Люба – не могут соединить свои судьбы из-за коварного графа, которому приглянулась юная красавица.

Новый театр.

Фото: пресс-служба

ПРЕМИЯ

Kal’nev Diamond Awards

Организатором премии стал модный дизайнер Сергей Кальнев. Среди звездных гостей и номинантов можно будет увидеть Сергея Зверева, Эвелину Бледанс, солиста группы Revoльvers Алексея Елистратова, а также множество других известных персон. Чтобы создать мероприятие мирового уровня и устроить для гостей яркий, незабываемый вечер, на протяжении нескольких месяцев организаторы работали над идеей, составляли программу, продумывали украшение зала.

28 января, "Известия Холл".

ШОУ

"Гарри Поттер. Космическое фэнтези"

Музыка к культовому фильму, исполненная талантливыми солистами студии камерной музыки Simple Music Ensemble, будет сопровождаться сложными видеопроекциями, созданными специалистами лаборатории анимации мультимедиа-контента для полнокупольной проекции. Волшебство удивительной вселенной Хогвартса, магия живого звука и завораживающая красота космоса предоставят возможность захватывающего путешествия в новые сказочные миры. Автором завораживающего представления стал концертно-продюсерский центр Artemusicum.

27 января, Большой звездный зал Московского планетария.

Фото: пресс-служба

КОНЦЕРТ

ONYX

Легендарная американская хип-хоп группа ONYX выступает в Москве. ONYX всегда отличался новаторским подходом к рэпу и привнес в этот неизменно популярный музыкальный жанр массу новшеств, которые остаются актуальными для шоу любых востребованных хип-хоперов и поныне. Именно они начали первыми упаковывать речитативы в напористые и агрессивные аранжировки.

26 января, клуб 1930 Moscow.

Фото: пресс-служба

25 января 2024, 20:20
Фото: Petrov Sergey / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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