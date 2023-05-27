Смартфон современного города: молодежный, стильный, надежный камерофон

Шахназаров об иноагенте Макаревиче Тесты Атмосфера в семье Прилучного Игры Сонник

Топ новостей недели

Названа баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон ЮдашкинаНазвана баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон Юдашкина Облупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похоронОблупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похорон Бывший муж Бородиной подарил своей возлюбленной роскошный особняк Бывший муж Бородиной подарил своей возлюбленной роскошный особняк Пугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны ЮдашкинаПугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны Юдашкина

Лента новостей

Суббота 27 мая

14:47"Есть горяченькая рядом": Прохор Шаляпин не одинок после смерти жены 13:38Лолита Милявская: "Главное – научиться проигрывать. Не спешите нравиться всем" 12:18"Двойное дно" Вайкуле прояснилось в разгар громкого скандала 11:37Молодая жена уволенного Диброва пожаловалась на сына: Просит денег! 11:03Бари Алибасов болеет: зачем певца изолировали? 08:06Ростокино – самый высотный район столицы 06:10Лера Кудрявцева показала шаловливого кота (видео) 04:20Persiana: деликатный взгляд на кухню Передней Азии 02:15В Петербурге не распродано 16% квартир 00:01Можно даже при диабете: диетолог о пользе зернового хлеба 21:31Новая Родина: вскрылась тайная связь Земфиры* и Макаревича* 20:48"Через 40 лет": Гузеева показала нежную встречу с бывшим одногруппником 20:09Моргенштерн* оскорбил тучных людей 18:39Малиновская заступилась за Чеботину после скандала с Галич 18:38"Метания Данилы": Козловский вернулся в Россию после открытия МДТ 17:24Патриотично: Лазарев пообещал приехать с туром в новые регионы России 16:36Агутин признался в любви Варум с одним "но" 15:24"Бегемотик маленький!": родившая после ЭКО Фриске сняла первые шаги ребенка на видео 14:29"Прокричите о своей боли": схоронившая мужа Гурцкая проживает горе под надзором психолога 13:52"Похожа на бездомную": дочь онкобольной Заворотнюк о герое всей своей жизни 13:13"Плохие люди, законы, обстоятельства": массовые убийства в РФ приравнивают к норме 12:57Звезде шоу "Дом-2" потребовался психотерапевт после развода с мужем 12:30"Весь мир – мой дом": Свиридова неловко оправдалась за сына-эмигранта 12:05С хлеба на квас перебивается: скромница Погребняк выживает на полтора миллиона в месяц 10:59"Ушла под воду": домработница раскрыла жуткий случай из жизни Орбакайте 10:30Муж Дианы Гурцкая умер неслучайно – мнение экстрасенса 09:50Стало известно о записи всех телефонных переговоров Пугачевой 09:33"Бросил все": Никас Сафронов рассказал о сгоревшей квартире в центре Москвы 09:03Онлайн-сервис по расчету мест для парковки у домов появился в Подмосковье 08:40Почему болит голова после тренировки? Ответ эксперта 08:20Представшую перед фанатами в шикарном платье Андрееву сравнили с Шамаханской царицей 08:00Квартиры в ЮЗАО названы самыми желанными 06:26Ольга Бузова шокировала вульгарным видом в православной церкви 04:09Что делать при укусе осы 02:35Родившая пятерых детей Водянова сверкнула упругой грудью 00:04Из Подмосковья ушло 46% застройщиков 21:57Мультфильмы Хаяо Миядзяки убирают из российских онлайн-кинотеатров 20:41"10 лет деградации": психиатр пожурил Волочкову за страсть к выпивке 19:25"Явно прогадала": оголившаяся на людях Серябкина потерпела фиаско 18:25Скрытые сигналы народу: эксперт указал на необычное поведение Кейт Миддлтон 18:15Куда сходить в Москве: афиша с 26 мая по 2 июня 17:48"Надену свое тряпье и пойду куда глаза глядят": SHAMAN долго притворялся 17:37От Аллы Пугачевой требуют вернуть долг за недвижимость в Подмосковье 16:40"Сильнейшие переживания": Костомаров погряз в депрессии после ампутации 16:13"Становится другим человеком": Подольская впервые рассказала о зависимости у сына 15:30"Росатом" собрал в Санкт-Петербурге сотни молодых экологов и активистов 15:04У показавшей грудь после пластики Костенко нашли ассиметрию 14:30Сволочи и патриоты: российских звезд разделили на два лагеря 14:20Неизвестный устроил пожар на железной дороге под Красноярском 13:40Известный американский бренд полностью выкупил свой бизнес в России
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Смартфон современного города: молодежный, стильный, надежный камерофон

Смартфон современного города: молодежный, стильный, надежный камерофон
129

Каким вы себе представляете современного владельца смартфона? Если верить недавнему исследованию, проведенному университетом Флориды, это человек, ценящий самовыражение и склонный к рефлексии. На первом месте у него – доверие к своим чувствам, убеждениям и предпочтениям, социальное давление такие люди ощущают в меньшей степени.

Что еще нам известно об этом гипотетическом персонаже? Мужчина или женщина в возрасте от 18 до 29, живет в городе, смартфоном пользуется, как правило, дома, по пути на работу или учебу, а также непосредственно там. Смартфоны ему или ей нужны для отдыха и развлечений, социализации, шоппинга. При этом, многие готовы отказаться ради своего девайса от кофе, алкоголя, тренировок и даже путешествий. По крайней мере, в теории.

На практике, разумеется, такие жертвы оказываются ненужными. Тем более, что рынок перенасытился дорогими флагманскими девайсами, которые как один похожи друг на друга, и сейчас сосредотачивается на смартфонах в средней ценовой категории – бодрых новичках, по большей части из Китая, способных предложить уникальные кастомизированные продукты. Именно такие продукты ищет наш человек городской.

Для многих выход из дома без смартфона оборачивается настоящей трагедией – мы не просто лишаемся связи, но и оставляем дома вместе с девайсом важные заметки и напоминания, банковские карты, карты для навигации по городу, любимую музыку, книгу, которую читаем в транспорте, а также камеру, на которую фиксируем ценные моменты и события нашей жизни. Смартфон стал кладезем и личной информации, и многих полезностей, среди которых особо выделяется камера.

Когда-то прорывом казалась камера с разрешением 3.2 Мп – сегодня такие характеристики выглядят, мягко говоря, смешно. Смартфоны средней ценовой категорией уже давно могут похвастаться камерами, которые и не снились тогдашним флагманам. Посмотрите на новый SPARK 10 Pro от TECNO: основная камера 50 Мп, диафрагма ƒ/1,6. Модуль дополняется фазовым автофокусом и двойной светодиодной вспышкой, а для ночных кадров имеется режим Super Night.

Фото: пресс-служба

Камеры оснащаются множеством различных фишек, которые позволяют разнообразить съемку и адаптировать смартфон под свои нужды. Дополнительно в этом помогает искусственный интеллект, который распознает окружающую среду и подстраивает под неё камеру. У SPARK имеются режимы с эффектом Боке и бьютификацией, а для видео есть “Пленки”, позволяющие монтировать короткий ролик. Снимать на основную камеру можно в разрешении 2К при 30 fps с цифровой стабилизацией для более плавного кадра. Фронтальная камера на 32 Мп обладает 3 уровнями подсветки для яркого селфи при любом освещении.

И хотя камерофон – в первую очередь, про качество съемки, это далеко не единственное, что ищут в девайсе. В разных опросах, покупатели выделяют еще несколько критических характеристик. С учетом интенсивности использования смартфонов, на первом месте всегда стоит батарея. Сегодня стандартом является 5000 мАч, с которыми заряда хватает примерно на день-два, в зависимости от задействованного функционала. Этого достаточно, чтобы не оказаться в проблемной ситуации, когда доступ к вашему смартфону пропадает в самый неподходящий момент. И да, у SPARK 10 Pro объем аккумулятора именно такой, а еще есть быстрая зарядка на 18 Вт.

На втором месте, как правило, память. Хотя все в унисон твердят о том, что смартфон должен обладать серьезным запасом внутренней памяти, назвать конкретную цифру сложно – у всех свои запросы. Поскольку телефон превратился в универсальный инструмент, хранение мультимедиа-файлов, фотографий, документов, установка многочисленных игр и приложений стали требовать все больше места. SPARK 10 Pro доступен в двух вариантах: с памятью на 128 Гб. Вне зависимости от ваших потребностей, этого должно хватить, но всегда есть вариант расширить объем за счет MicroSD.

Завершает тройку ключевых показателей производительность или, как обычно выражают свое предпочтение пользователи, “чтобы смартфон не тормозил”. В SPARK 10 Pro за это отвечает восьмиядерный чипсет MediaTek Helio G88. Процессоры от MediaTek постепенно догоняют своих братьев от Qualcomm, и в бенчмарках набирают столько же или даже больше, но при этом радуют производителей своей стоимостью.

Фото: пресс-служба

Прибавьте к этому технологии, позволяющие улучшить производительность в отдельных сценариях. Например, для требовательных игр чипсет дополнен алгоритмом Gameturbo. Искусственный интеллект активно используется для оптимизации ресурсов смартфона. Технология Memory Fusion – разработка TECNO – виртуально расширяет стандартные 8 Гб ОЗУ до 16 Гб, выделяя для этого внутреннюю память. Получаем быструю работу приложений без каких бы то ни было лагов.

По мере того, как смартфоны превращаются в основную платформу для потребления медиа-контента, все более критическое значение приобретает экран. Комфортным размером для просмотра видео считается промежуток от 5.8 до 6.2 дюймов – что же, у SPARK 10 Pro экран может похвастаться внушительными 6.8 дюймами. Смотреть фильмы и играть можно продолжительное время с меньшим вредом для зрения, потому что нет необходимости вглядываться в маленький экран.

Отдельное достоинство FHD+ экрана SPARK 10 Pro – высокая частота обновления 90 Гц. Можно как включить ее принудительно для всех приложений, так и позволить смартфону самостоятельно подбирать необходимую частоту. Плавная картинка при работе с девайсом нам обеспечена. Максимальная яркость составляет 570 кд/м2, экран хорошо видно даже на солнце. Пожалуй, самая необычная фишка, которой хвалятся и многие флагманы – цветовое пространство DCI-P3. Изначально его разрабатывали для цифровых кинотеатров, впоследствии технологией заинтересовались производители смартфонов. Улучшенная цветопередача позволяет, например, осуществлять более тонкую обработку снимков.

Мы прошлись по наиболее популярным характеристикам смартфона, но не стоит забывать, что отличительная особенность современных девайсов – их адаптация под нужды конкретных пользователей. Возможно, вам принципиально наличие NFC-чипа (в SPARK 10 Pro он есть), потому что вы привыкли расплачиваться телефоном. Может быть вы относитесь к исчезающему виду, использующему смартфон преимущественно для звонков – SPARK оснащен режимом шумоподавления. Прошли времена, когда телефоны диктовали вам образ жизни, теперь вы сами формируете свой опыт взаимодействия с девайсом.

27 мая 2023, 13:44
Фото: пресс-служба

Persiana: деликатный взгляд на кухню Передней Азии

Persiana: деликатный взгляд на кухню Передней Азии
В столице наметился устойчивый тренд на освоение гастрономических традиций Ближнего или даже Переднего Востока – от Магриба до Ирана. В таком выборе, несомненно, есть логика, поскольку именно эти регионы за последний год стали основным туристическим направлением для россиян.

Куда сходить в Москве: афиша с 26 мая по 2 июня

Куда сходить в Москве: афиша с 26 мая по 2 июня
ТЕЛЕПРЕМЬЕРА"Арт и Факт"На Первом канале – большая премьера.

Каких людей чаще кусают комары – объяснили ученые

Каких людей чаще кусают комары – объяснили ученые
В США провели интересный опыт, позволив комарам "трапезничать" под наблюдением. Зудящие укусы насекомых доставляют немало хлопот в теплое время года, а некоторым приходится особенно сложно защищаться от кровососущих созданий из-за состояния организма.

Это убьет ваши зубы: стоматолог про вредящие красивой улыбке привычки

Это убьет ваши зубы: стоматолог про вредящие красивой улыбке привычки
Чтобы сохранить здоровье улыбки и не становиться частым посетителем стоматологической клиники, важно знать, какие повседневные привычки могут навредить зубам. О них рассказал основатель, владелец и главный врач клиники Smilestudio Луиза Автандилян. Нужно понимать, что даже при хороших природных данных, а также при тщательном уходе за полостью рта состояние зубов может ухудшиться.

Уход за волосами летом: 3 простых шага для красоты и здоровья

Уход за волосами летом: 3 простых шага для красоты и здоровья
Роскошная шевелюра – повод для гордости, особенно, если это результат заботы о волосах. Летом локоны становятся еще более уязвимыми из-за воздействия высоких температур и ультрафиолета.

Выбор читателей

26/05ПтнМуж Дианы Гурцкая умер неслучайно – мнение экстрасенса 25/05Чтв"Сильнейшие переживания": Костомаров погряз в депрессии после ампутации 25/05Чтв"Надену свое тряпье и пойду куда глаза глядят": SHAMAN долго притворялся 25/05ЧтвСкрытые сигналы народу: эксперт указал на необычное поведение Кейт Миддлтон 26/05ПтнСтало известно о записи всех телефонных переговоров Пугачевой 25/05Чтв"10 лет деградации": психиатр пожурил Волочкову за страсть к выпивке