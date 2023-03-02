Пушистый доктор: как кошки исцеляют своих хозяев от серьезных болезней

Животные способны забрать вашу боль.

Эзотерик в разговоре с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" поведала о том, что обладатели кошек – настоящие везунчики, потому что в их доме живет не только четвероногий друг, но и пушистый доктор. По мнению Марианны Абравитовой, эти питомцы способны исцелять своих хозяев от серьезных болезней.

А происходит это потому, что животное питается негативной энергией и, ощущая больные места, ложится на них и дарит человеку облегчение. Это, говорит эзотерик, уже даже доказано на практике. Более того, кошка, выступая этаким громоотводом, способно брать на себя боль хозяина.

"На тонком плане идет гармонизация этих зон человеческого организма", – рассказала Марианна Абравитова, добавив, что, если питомец умирает, то он уносит проблемы хозяина физического плана.