Пушистый доктор: как кошки исцеляют своих хозяев от серьезных болезней

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Он держался": объявлено о прощании с покинувшим мир Александром Масляковым "Люди плачут": названа дата прощания с Екатериной Стриженовой Скрывались ото всех: роман Киркорова с известным продюсером перестал быть секретом "А он в кого такой?": народ ахнул при виде 11-летнего сына Шпицы с аномалиями рук

Лента новостей

Четверг 2 марта

18:40Мы его потеряли: уход 66-летнего Шифрина стал потрясением для друзей 18:20Разбилась: Мчавшую на больших скоростях жену Тарасова расплющило в жестокой аварии 18:00Показавший украинский флаг Нагиев довел Лепса до истерики: Личное дело 17:40Долина отказалась от премий и наград: Продолжаю заниматься своим делом 17:20Пушистый доктор: как кошки исцеляют своих хозяев от серьезных болезней 17:00Вышвырнутая из дома с пузом любовница Виторгана смоталась из России 16:40"Тяжело": Объявлено об уходе скрывавшего страшную болезнь Жукова в самом расцвете лет 16:20Больше не вместе: Изведенная Варум вышвырнула вон пойманного на грязной измене Агутина 16:00"Чтобы у всех так стояло!": Волочкова опробовала достоинство вошедшего внутрь Джигурды 15:40"Придется вызывать полицию": охмуривший Лорак жених показал истинное лицо 15:21ДЦП, аутизм, синдром Дауна: как российские дети попадают в "Пыточную" 15:20"Галкин* убьет!": оборзевший Шура рассказал о сексе с Аллой Пугачевой 15:00Раздутое лицо и трещины под глазами: Олег Газманов зависим от бутылки 14:40Невероятная аура романтики: самые необычные ЗАГСы мира 14:20Все кончено: Заворотнюк отмучилась на глазах у врачей 14:00"Дорогой": Приласкавшая российского бизнесмена Орбакайте ушла от мужа 13:40SHAMAN перекрыл кислород выскочке из мира шоу-бизнеса: Не щадит 13:20Старичок еще может! Родившая жена Николаева предъявила долгожданную малышку 13:00Толпа народа и цветы: В Москве состоялось прощание с ушедшей в иной мир Стриженовой 12:40Против Пугачевой поднялась израильская мафия: Нападение было тщательно спланировано 12:20"Не передать словами": сморщенное тело Дюжева нашли в горах через сутки поисков 12:00Без трусов: потерявшая стыд Бузова помочилась при всем честном народе 11:40Легенда американского рэпа продала особняк на Майами-Бич с огромной скидкой 11:20Не стало Анфисы Чеховой: секс-бомба российского шоу-бизнеса ушла молодой после известия о раке 11:00"Случилось предательство": разведенный с Пугачевой Киркоров признал роковой удар спустя годы 10:40Цымбалюк-Романовская после родов разделась на камеру: Красавица 10:20Не Панкратов-Черный: любимый актер рассекретил свою настоящую фамилию 10:00Мартиросян экстренно госпитализирован в Москве – СМИ 09:40"Так всегда!": Оставшийся без жены Николаев жадно облапал новую любовь под камерой 09:20Развод? Загулявшая жена Петросяна без оглядки рванула из дома с манатками 09:00"Имидж бабы с рынка": засветившую панталоны мать Королевой выдрали как сидорову козу 08:40Правильное питание в пост: 5 главных принципов 08:20Невероятно трогательно: большая свинья стала мамой для одинокого щенка – видео 08:00Элитное жилье в Сочи подорожало на треть 06:15"Запахло весной": скандальный солист Бутырки собирает банду в новый проект 04:13Как безработному оформить субсидию на ЖКУ 02:25Спасите животное: живодер снимает на камеру издевательства над котом 00:02День Феодора Тирона и Мариамны Кикиморы: что нельзя делать 2 марта 21:50Оставивший жену Пресняков развлекся с грудастой старухой: Какой же кайф! 20:20"Сбросить с себя всю одежду": поймавшая Лепса с любовницей Барановская призналась в тайном желании 20:00"Не смогли отстоять тело": могилу усопшего Пьера Нарцисса осквернили родственники 19:40Пассажир вертолета Ми-8 во время жесткой посадки под Мурманском спас ребенка 19:20Бизнесмена из Ставрополя обманули на шесть миллионов рублей 19:00"Все, что у нее есть, – это плод": коллеги назвали причину отмененного спектакля беглянки Хаматовой 18:40Интрижка с Кончаловским, брак без любви, потеря мужа и сына: секреты и испытания актрисы Купченко 18:20Гладкая, как попка младенца: что сделала со своим лицом помолодевшая донельзя Гузеева 18:00Мрамор и тонны цветов: как выглядит место упокоения ушедшей Стриженовой 17:40"Достойна": развратная невеста Виторгана вывалила дряблые груди 17:20Умер футболист-рекордсмен с мировым именем 17:00Проклятый рак: заявлено о похоронах Вайкуле в Израиле
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Пушистый доктор: как кошки исцеляют своих хозяев от серьезных болезней

94

Животные способны забрать вашу боль.

Эзотерик в разговоре с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" поведала о том, что обладатели кошек – настоящие везунчики, потому что в их доме живет не только четвероногий друг, но и пушистый доктор. По мнению Марианны Абравитовой, эти питомцы способны исцелять своих хозяев от серьезных болезней.

А происходит это потому, что животное питается негативной энергией и, ощущая больные места, ложится на них и дарит человеку облегчение. Это, говорит эзотерик, уже даже доказано на практике. Более того, кошка, выступая этаким громоотводом, способно брать на себя боль хозяина.

"На тонком плане идет гармонизация этих зон человеческого организма", – рассказала Марианна Абравитова, добавив, что, если питомец умирает, то он уносит проблемы хозяина физического плана.

2 марта 2023, 17:20
Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Подмосковье сегодня✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Участники выставки кошек "Кэтсбург" установили новый рекорд России

По теме

Богатые и знаменитые: пушистые коты, затмившие своих звездных хозяев

Шок! Бездомная кошка скрыла большой секрет от новой хозяйки

Как женщине научиться радовать себя: советы от психолога

Женщине важно любить себя.

Куда сходить в Москве: афиша с 1 по 8 марта

Самое интересное в столице

"Я люблю твои губы алые – большие и малые": хирург рассказал всю правду об интимной пластике

Не прячьте вашу пещеру страсти

"Не мешать": беременные зайчихи из Подмосковья готовятся рожать

Первые зайчата уже на подходе.

Куда сходить в Москве: афиша с 21 по 28 февраля

Самое интересное в столице

Выбор читателей

01/03СрдМрамор и тонны цветов: как выглядит место упокоения ушедшей Стриженовой 01/03СрдSHAMAN после известия о раке встал на распутье: Умрет 01/03Срд"Прощай": Россия провожает Дарью Мороз со слезами на глазах 01/03СрдПроклятый рак: заявлено о похоронах Вайкуле в Израиле 01/03СрдКакое горе: Объявившая о страшном заболевании Боярская вынуждена носить парик 28/02ВтрПотерявшая волосы Боярская показала двух новорожденных: Родители