Сексолог о причине измен в семье: "Неверность может быть заразна"

Измены в семье – болезненная, но актуальная тема.

Что бы ни говорили сторонники полигамных отношений, "хождения налево" рушат и брак, и любовь. С одной стороны, причины измен очевидны: пренебрежение супругом или супругой, отсутствие чувств и уважения к партнеру. Однако и окружение человека играет не последнюю роль. Об этом с отсылкой на слова сексолога Трэйси Кокс пишет ОСН.

"Неверность может быть заразна", — утверждает специалист по интимным отношениям. По мнению эксперта, предрасположенность к изменам есть у людей, чьи родители находили утешение на стороне.

Как полагает сексолог, человек может совершить акт предательства в браке, если кто-то близкий из семьи практиковал измены. Версия эта вполне оправдана, ведь мать и отец чаще всего подают пример, закладывая личностные установки в голову ребенка.

Между тем в мире продолжают обсуждать шокирующие последствия измен. Развод — далеко не самое ужасное, что может ждать неверного партнера. Как сообщает РИА ФАН, британская учительница убила своего избранника из-за любовных похождений и закопала его тело в саду.

Бытует мнение, что измены возникают из-за обсценивания института семьи. Недавно народный артист РСФСР Михаил Боярский признался, что слишком поздно осознал значение детей в своей жизни. Откровения знаменитости с цитатами опубликовал Царьград.