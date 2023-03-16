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Четверг 16 марта

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Сексолог о причине измен в семье: "Неверность может быть заразна"

Сексолог о причине измен в семье: "Неверность может быть заразна"
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Измены в семье – болезненная, но актуальная тема.

Что бы ни говорили сторонники полигамных отношений, "хождения налево" рушат и брак, и любовь. С одной стороны, причины измен очевидны: пренебрежение супругом или супругой, отсутствие чувств и уважения к партнеру. Однако и окружение человека играет не последнюю роль. Об этом с отсылкой на слова сексолога Трэйси Кокс пишет ОСН.

"Неверность может быть заразна", — утверждает специалист по интимным отношениям. По мнению эксперта, предрасположенность к изменам есть у людей, чьи родители находили утешение на стороне.

Как полагает сексолог, человек может совершить акт предательства в браке, если кто-то близкий из семьи практиковал измены. Версия эта вполне оправдана, ведь мать и отец чаще всего подают пример, закладывая личностные установки в голову ребенка.

Между тем в мире продолжают обсуждать шокирующие последствия измен. Развод — далеко не самое ужасное, что может ждать неверного партнера. Как сообщает РИА ФАН, британская учительница убила своего избранника из-за любовных похождений и закопала его тело в саду.

Бытует мнение, что измены возникают из-за обсценивания института семьи. Недавно народный артист РСФСР Михаил Боярский признался, что слишком поздно осознал значение детей в своей жизни. Откровения знаменитости с цитатами опубликовал Царьград.

16 марта 2023, 06:07
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/ www.globallookpress.com
Daily Mail✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Горничные и няни: громкие звездные измены

Блейк Шелтон крутил роман с няней за спиной у Гвен в течение трех лет. Узнав об этом, певица впала в жуткую депрессию. Спасла ее только работа над новым альбомом. "Был период, когда я была очень зла, но после написания сингла I Used To Love You ("Я тебя любила", - прим.ред.), я почувствовала - это была песня-прощение. Я признаю, что я любила его, но больше не люблю", - призналась Стефани в одном из интервью.
Громкой новостью стало и расставание ведущей "Дома-2" Ксении Бородиной с мужем Курбаном Омаровым. Звезда сделала шокирующее признание в соцсети - оказывается, супруг изменял ей, когда она была беременна. Девиц Курбан приводил на квартиру к своему другу. Бородина публично рассказала, что обо всем теперь знает и пожелала здоровья "всем Юлям, Таням и Оксанам".
Впрочем, и представительницы слабого пола - далеко не святые. Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт изменила своему бойфренду Роберту Паттинсону с женатым режиссёром "Белоснежки" Рупертом Сандерсом. После этого Роберт и Кристен расстались.
Ирина Шейк бросила Роналду, узнав о его многочисленных романах на стороне. Модель нашла в телефоне футболиста десятки сообщений от девушек со всего мира.
А вот брак актрисы Нонны Гришаевой и Александра Нестерова выдержал жестокую проверку на прочность. В марте прошлого года в Сети появилось видео, где артистка страстно целуется с коллегой Дмитрием Исаевым. Тем не менее, обоим актерам удалось сохранить семьи.
Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер приняли решение жить отдельно, так как актер изменял ей с работавшей в их доме горничной Милдред Патрисией Баеной, от которой у него в 1998 году родился сын Джозеф.
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