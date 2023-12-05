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Вторник 5 декабря

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Куда сходить в Москве: афиша с 6 по 17 декабря

Куда сходить в Москве: афиша с 6 по 17 декабря
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Декабрь в этом году изобилует премьерами. Театры и концерты в Москве можно найти на любой вкус и кошелек. В обзоре "Дни.ру" – самый достойные события.

ПРЕМЬЕРА

"Третий – лишний?"

Главные герои — молодожены Алена (Алина Ланина) и Алексей (Илья Соколовский). Сразу после бракосочетания в их жизни появляется незнакомец (Алексей Маклаков). Муж и жена не могут понять, кем он является — беглым олигархом, чудным домовым, хитрым мошенником или всего лишь жалким стариком, которого бросили родные и близкие? Алене и Алексею придется на время забыть про первую брачную ночь. Ведь теперь им предстоит решать загадки, принимать неожиданные и сложные решения, верить или не верить в увиденное и сказанное незнакомцем. Происходящее настолько озадачит молодую пару, что вопрос, кто же здесь третий лишний, всплывет сам по себе.

6 декабря, Современный театр антрепризы (в "Театриуме на Серпуховке").

Фото: пресс-служба / Настя Баранова

"Москва слезам не верит"

Это совершенно новый для России формат, объединяющий в себе мюзикл бродвейского качества и изысканную авторскую кухню от Pinskiy & Co. Три акта мюзикла, построенного на всеми любимых хитах 90-х в новых аранжировках и живом исполнении. Пять смен блюд на выбор – от мясных до вегетарианских. Роскошное место в центре Москвы. Словом, это станет главным развлечением сезона.В основе сюжета мюзикла — история любви Сони и Макса — главных героев из небольшого провинциального города, мечтающих покорить столицу. Действие переносит зрителя в ностальгическую атмосферу Москвы эпохи великих надежд и начинаний.

С 8 декабря, театр "Одеон".

Фото: пресс-служба / Настя Баранова

"Новогодний Кабачок Сатиры"

"Кабачок 13 стульев" когда-то стал настоящим культовым явлением на телевидении благодаря Театру сатиры. Таким же феноменом можно считать появление шоу-спектакля "Кабачок Сатиры" на сцене театра. Спектакль-импровизация, спектакль-феерия, спектакль-обозрение, где на один вечер зрительный зал превращается в веселый праздник, который устраивает вся труппа театра. Танцевальные, вокальные, музыкально-инструментальные номера с легкой ноткой хулиганства, знакомые персонажи и абсолютно непредсказуемая импровизация. В этой зимней серии спектаклей главная тема – музыка и песни из известных советских и российских кинофильмов. На сцену выйдут Юрий Васильев, Сергей Газаров, Федор Лавров, Нина Корниенко, Зинаида Матросова, Наталия Фекленко, Андрей Зенин, Игорь Лагутин, Сергей Серов, Ангелина Стречина и многие другие. Возможны большие сюрпризы, в том числе – по актерскому составу.

17 декабря, Театр Сатиры.

Фото: пресс-служба

"Морозко"

Новый год – самое время для всего нового. В Новом Театре под руководством Эдуарда Боякова – новый иммерсивный спектакль для всей семьи: русская сказка "Морозко", переложенная на современный лад. И не ждите здесь странного дедушку, известного по старому советскому фильму, который зачем-то морозил девушек. В новом "Морозке" – красивый молодой Царевич, вот уже 500 лет тщетно ищущий невесту. Скажете – какой же он молодой, если 500 лет не женат? Ответ простой: это – сказка. Здесь все волшебно, чудесно и весело. Чего только стоят скоморохи-рэперы!

10 декабря, Новый театр.

Фото: пресс-служба

ФЕСТИВАЛЬ

"Адвент"

Фонд Collegium Musicum отмечает 10-летие и приглашает на концерты юбилейного Х Международного Рождественского фестиваля "Адвент". Ежегодно концерты фестиваля помогают слушателям окунуться в волшебную атмосферу ожидания праздника и распахнуть дверь в мир грядущего Рождества. Его приоритеты — это эксклюзивные программы, высокий профессионализм музыкантов и создание неповторимой атмосферы в пространстве собора.

По 26 декабря, Евангелическо-лютеранский кафедральный собор Святых Петра и Павла.

МЮЗИКЛ

"Кабаре"

История этого мюзикла уходит в 1966 год, когда "Кабаре" впервые поставили на Бродвее. Нашему зрителю мюзикл "Кабаре" в большей степени знаком по одноименному фильму Боба Фосса с Джоэлом Греем и Лайзой Минелли. "Кабаре" — это история Салли Боулз, молодой английской певицы, живущей в Берлине 30-х годов, и ее бурных любовных отношениях на фоне набирающего политическую силу фашизма. Роль Салли в московском мюзикле играет Анастасия Стоцкая, которая обладает роскошными вокальными данными и несомненным актерским талантом. История в "Кабаре" — яркий пример того, как жить и как выживать. Сохранить достоинство и потерять все? Или прогнуться и быть обладателем лучшего?

7 декабря, Центральный зал МСПК на Вернадского.

5 декабря 2023, 16:20
Фото: Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Как перестать упускать возможности: психологические практики принятия решений

Как перестать упускать возможности: психологические практики принятия решений
Психолог, автор метода "Энергодыхание" и сертифицированный преподаватель йоги Роман Карловский рассказал, как развить у себя навык принятия решений. Одна из самых распространенных ошибок при принятии решений – паралич анализа – заключается в том, что мы слишком много размышляем.

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