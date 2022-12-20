Главные страхи россиян на 2023 год вычислили аналитики

Национальное агентство финансовых исследований подвело итоги важного проекта. Аналитики вычислили главные страхи россиян на 2023 год. Как отмечает URA.RU, для этого опросили 1600 человек из разных социальных слоев.
Оказывается, в списке страхов лидирует вовсе не конца света, апокалипсис получил лишь 3% голосов. Согласно итогам опроса, в первую очередь граждане России опасаются увеличения расходов вследствие инфляции (29%) и потери доходов (27%). На вершину рейтинга также попала боязнь получить тяжелое заболевание (27%).