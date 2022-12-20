Еда Путешествия Культура Мода и красота Авто Афиша HI-TECH

Топ новостей недели

"Черная полоса": объявлено о трагическом уходе скатившейся с горы 61-летней Малышевой
"Никогда не будешь в прошедшем времени": ушла 42-летняя Равшана Куркова
"Муж и жена": обсосавшая губами Джигурду Волочкова обвенчалась в храме в ожидании малыша
"15-летняя дочь понесла": стало известно о беременности малолетней наследницы Глюкозы
партнеры
Вторник
20 декабря
Лента новостей
10:50
Почему россияне хотят в командировку в Сибирь?
10:30
Главные страхи россиян на 2023 год вычислили аналитики
10:10
Шикарный особняк посреди пустыни: американская рок-звезда показала свой дом
09:50
"Должны помочь": Несчастных детей отправили к врачу после жутких издевательств орущей Гузеевой
09:30
Что нельзя есть при атеросклерозе – мнение диетолога
09:10
"Найдет к чему придраться": 5 причин переехать от свекрови
08:50
Грядут большие перемены: названы кармические дни в декабре 2022-го
08:30
Советы для начинающих трейдеров и инвесторов
08:10
Почему покупка недвижимости – хорошая инвестиция?
06:37
Ему захотелось постарше: 57-летняя модель о романе с принцем Гарри после слухов о разводе с Маркл
04:09
Рассказавшая о ребенке внутри Арзамасова принимает поздравления: Еще принцесску
02:38
"Перекус перед обедом": огромная панда повеселила народ
00:02
Абросимов день: народные приметы в праздник 20 декабря
21:50
Под покровом ночи в выходной день: Как Пугачева и Собчак тайно получали израильские паспорта
21:40
"Ничего выдающегося там нет": стали известны сексуальные проблемы фантазирующего о матери Малахова
21:30
Как Волочкова: муж-пенсионер променял зависимую от бутылки Славу на девок из эскорта
21:20
"Справляется с утерей": наплевавший на закон Чернышев прописался в частном онкоцентре Москвы
21:10
В Москве водитель каршеринга переехал пенсионерку
20:50
"Поднял, замахнулся": любимая женщина выдала с потрохами больного насильника Башарова
20:30
"Не стоял": беременная Орлова выставила потерявшего достоинство мужа с пожитками за дверь
20:10
Черное тело Толкалиной всплыло брюхом кверху: Сегодня
19:50
Скрывающая многоплодную беременность Волочкова раскрыла планы на свадьбу: Не в России
19:30
Задрала юбчонку: сексапильная жена светит трусами после побега Преснякова
19:10
"Трусливое д***мо": захотевшего вернуться после побега Урганта растерзали толпой
18:50
Слетавшая в космос Пересильд заразилась от нового любовника: Подсадил меня
18:30
Полиция Новокузнецка поймала серийного поджигателя
18:10
Пошлячка Седокова провела ручкой по разбухшему агрегату мужа у всех на виду: У Яниса большой
17:50
"Жду": 38-летней Кожевниковой сообщили о беременности
17:30
Представившая нового партнера Яковлева заговорила о пополнении в семействе
17:10
"Подходим друг другу": упекший больную Заворотнюк в лечебницу Чернышев заикнулся о другой женщине
16:50
Примадонны больше нет: знаменитый хореограф объявил о гибели Пугачевой
16:30
В Краснознаменске строительные леса упали вместе с людьми
16:10
"Смотрю на нее, и становится жалко": Алехно о трудной судьбе 5-летней дочери
15:50
В Швейцарии со дна озера похитили гигантский шар с 230 литрами дорогого джина
15:30
"Не от большой любви": хамоватая Боня врезала бывшей Тимати
15:10
Умер заслуженный врач России
14:50
В чем встречать Новый год и что дарить близким: историк моды Васильев дал советы женщинам
14:30
Ледяной дождь может стать причиной задержки рейсов – пилот Кожевников
14:10
Россиянам посоветовали заменить колбасу и картофель в новогоднем меню на полезные продукты
14:10
В Сочи рухнул рынок недвижимости
13:50
Евстигнеев предал у всех на глазах, а второй муж ревновал к работе: личная жизнь Галины Волчек
13:30
Ярушин сорвал джекпот из-за финала чемпионата мира по футболу
13:10
Ягода-малинка: 58-летняя Повалий завелась от 32-летнего красавчика Хабиба
12:50
Стоит ли покупать квартиру до Нового года?
12:30
"Мымра крашеная": безработную Михееву жестко унизили на Первом канале
12:10
В 11 аэропортов России продлили режим ограничения полетов
11:50
Как изменится рынок недвижимости в 2023 году: прогноз риелторов
11:50
Как экономить на оплате воды
11:30
"Больно, но надо": Лолита раз в сезон вынуждена колоть попу
11:10
Дочь солиста группы "На-на" попала в реанимацию
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Неприятности: обрезанные по пояс тела Авербуха и Арзамасовой найдены ровно в полночь
"Я не одна": Добившаяся развода Подольская увела Бероева из семьи
"Ситуация будет усугубляться": сбежавшую Орбакайте больше не ждут в России
"Больно, но надо": Лолита раз в сезон вынуждена колоть попу
Похваставшаяся женихом Волочкова узнала о количестве малышей в животике: Пятеро
"Под общим наркозом": состояние взрезанной Пугачевой резко ухудшилось
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Lifestyle
Главные страхи россиян на 2023 год вычислили аналитики

Главные страхи россиян на 2023 год вычислили аналитики

прочитано 38 раз

Национальное агентство финансовых исследований подвело итоги важного проекта. Аналитики вычислили главные страхи россиян на 2023 год. Как отмечает URA.RU, для этого опросили 1600 человек из разных социальных слоев.

Оказывается, в списке страхов лидирует вовсе не конца света, апокалипсис получил лишь 3% голосов. Согласно итогам опроса, в первую очередь граждане России опасаются увеличения расходов вследствие инфляции (29%) и потери доходов (27%). На вершину рейтинга также попала боязнь получить тяжелое заболевание (27%).


Фото: West Coast Surfer/moodboard/www.globallookpress.com
Автор: 20 декабря 2022, 10:30 Источник: РБК ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

5 книг, которые помогут проработать детские травмы

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Черное тело Толкалиной всплыло брюхом кверху: Сегодня

В Сети появилось видео
Шоу-бизнес

Примадонны больше нет: знаменитый хореограф объявил о гибели Пугачевой

Душа на части
Шоу-бизнес

Задрала юбчонку: сексапильная жена светит трусами после побега Преснякова

Девушка не стесняется

Шоу-бизнес

"Подходим друг другу": упекший больную Заворотнюк в лечебницу Чернышев заикнулся о другой женщине

Пара идеально подходит

Гороскоп

Грядут большие перемены: названы кармические дни в декабре 2022-го
Гороскоп на неделю с 19 по 25 декабря 2022 года
Декабрь – месяц опасности: Тамара Глоба предупредила россиян о самых трудных днях
Страшная эпидемия потрясет человечество: прогноз астролога до 2025 года

Здоровье

Что нельзя есть при атеросклерозе – мнение диетолога
Как подготовиться к надвигающимся на планету магнитным бурям
Проктолог предупредила об опасности анального секса
Онколог рассказал, как лечат рак без операции

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+