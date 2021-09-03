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Lifestyle
Вкуснейшая шаурма от Сергея Жукова: Способ приготовления

Вкуснейшая шаурма от Сергея Жукова: Способ приготовления

Сергей Жуков – не только хороший вокалист, но и отличный кулинар. Артист поделился уникальным рецептом.
прочитано 151 раз

Солист группы "Руки Вверх!" владеет собственным баром, в котором подают вкусные напитки и аппетитную еду. У посетителей заведения есть любимое блюдо — шаурма "Крошка моя". Сергей Жуков решил раскрыть секретный рецепт, который легко исполнить в домашних условиях.

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 Рецепты

Сюжеты Рецепты

Сергей Евгеньевич Жуков

Сергей Евгеньевич Жуков певец

Ингридиенты

1 лист армянского лаваша, 60 граммов филе куриной грудки, по 30 граммов свежих и маринованных огурцов, 40 граммов помидоров, 30 граммов салата Айсберг, 2 столовых ложки шашлычного соуса, 1 столовая ложка майонеза, 1 столовая ложка сметаны жирностью 15%, 1/3 столовой ложки кефира (3,2%). Зелень и чеснок можно добавить по вкусу.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг первый. Жарим курицу на растительном масле на сковороде. Когда мясо остынет, нарезаем его на несколько продолговатых частей.

Шаг второй. Готовим свой соус! Смешиваем в одной емкости майонез, кефир, сметану, чеснок и зелень.

Шаг третий. Разворачиваем лаваш и смазываем его полученной смесью. Важно, чтобы она располагалась ближе к одному из краев мучного изделия.

Шаг четвертый. Выкладываем все огурцы, салат Айсберг, соус шашлычный, курицу и помидоры. Закручиваем лаваш по краям к центру и заворачиваем шаурму.

Шаг пятый. Жарим блюдо на гриле с двух сторон. Готовность определяем по горячему состоянию внутри и коричневатому цвету снаружи.

Готовый продукт подаем на красивой тарелке. При желании вы можете творчески оформить кулинарный изыск — завернуть шаурму в пергамент и подвязать бечевкой. Сергей Жуков желает вам приятного аппетита!

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Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 3 сентября 2021, 06:38 Источник: 7 Дней ✓ Надежный источник
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