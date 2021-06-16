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Шоу-бизнес
"Берега попутали!": разъяренный Жуков взорвался из-за молодого музыканта

"Берега попутали!": разъяренный Жуков взорвался из-за молодого музыканта

Несколько дней назад блогер Егор Шип, называющий себя музыкантом, опубликовал новое видео. Ролик был посвящен выпускникам, а на фоне сам артист пел знаменитую песню Сергея Жукова "18 мне уже".
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Однако ни намека на то, что популярные строки принадлежат группе "Руки вверх!" в посте не оказалось. Напротив, молодой человек посмеялся и указал, что написал новую песню, а также поинтересовался у поклонников, как они оценивают его стихи. "Я крутой поэт", – заявил он. Однако, видимо, ожидаемой реакции он не получил.

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 Сергей Евгеньевич Жуков

Сергей Евгеньевич Жуков певец

В комментариях Егора Шипа можно увидеть, какую волну негодования вызвал поступок. Многие пользователи тут же принялись возмущаться и иронизировать на тему того, что исполнитель просто украл песню у легендарного коллектива и понадеялся, что молодежь этого не заметит.

Видимо, информацию быстро донесли и до самого Сергея Жукова. Спокойный и дружелюбный музыкант просто вышел из себя. Он назвал юного музыканта "наглецом". "Молодые совсем берега попутали", – возмутился исполнитель, опубликовав ролик в "историях" своего личного блога.

В следующем видео в "Инстаграме" сам экс-солист "Руки вверх!" обратился лично к молодому нарушителю спокойствия. Он отметил, что тот обалдел. "Может тебе и 18, но я написал ее 20 лет назад", – возмутилась звезда. Артист потребовал ответить ему на вопрос об авторских правах на композицию. Егор Шип пока никак не отреагировал на ситуацию.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 июня 2021, 10:09 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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