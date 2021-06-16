"Берега попутали!": разъяренный Жуков взорвался из-за молодого музыканта

Однако ни намека на то, что популярные строки принадлежат группе "Руки вверх!" в посте не оказалось. Напротив, молодой человек посмеялся и указал, что написал новую песню, а также поинтересовался у поклонников, как они оценивают его стихи. "Я крутой поэт", – заявил он. Однако, видимо, ожидаемой реакции он не получил.
В комментариях Егора Шипа можно увидеть, какую волну негодования вызвал поступок. Многие пользователи тут же принялись возмущаться и иронизировать на тему того, что исполнитель просто украл песню у легендарного коллектива и понадеялся, что молодежь этого не заметит.
Видимо, информацию быстро донесли и до самого Сергея Жукова. Спокойный и дружелюбный музыкант просто вышел из себя. Он назвал юного музыканта "наглецом". "Молодые совсем берега попутали", – возмутился исполнитель, опубликовав ролик в "историях" своего личного блога.
В следующем видео в "Инстаграме" сам экс-солист "Руки вверх!" обратился лично к молодому нарушителю спокойствия. Он отметил, что тот обалдел. "Может тебе и 18, но я написал ее 20 лет назад", – возмутилась звезда. Артист потребовал ответить ему на вопрос об авторских правах на композицию. Егор Шип пока никак не отреагировал на ситуацию.
Популярные темы форума
Что,конец форуму?
российские звезды или западные?
Что вы думаете о браке?
Подробности, фантастика и дешевый табак