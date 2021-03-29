Куда сходить в Москве: афиша на неделю

В Москву пришло долгожданное тепло. Этой весной нас ждут громкие премьеры, концерты и фестивали. "Дни.ру" собрали в обзор самые интересные события.

ПРЕМЬЕРА

"Живой Т."

Режиссер Данил Чащин совместно с драматургом Юлией Поспеловой сделали свою композицию толстовской истории, дополнив её фрагментами дневников Льва Николаевича и его жены Софьи Андреевны. Они позволяют проследить, как развивались их отношения, и почему автор, как и его герой, решился на побег из семьи. Чтобы отразить обе линии повествования название спектакля было решено сократить до "Живой Т."

В рамках работы над спектаклем режиссер провел репетицию в Доме Волконского, самом старом каменном здании музея-усадьбы Толстого "Ясная Поляна". Также творческая группа постановки "Живой Т." посетила мемориальный музей памяти Толстого "Астапово" — комплекс зданий железнодорожной станции, где прошли последние 7 дней жизни писателя. Такие творческие командировки стали традицией для Театра Наций после поездок в деревню Сростки при подготовке к спектаклю "Рассказы Шукшина" и музей-заповедник Чехова "Мелихово" при работе над "Ивановым".

9-11 апреля, Малая сцена Театра Наций.

"Петр и Феврония"

О диннадцатая премьера сезона МХАТа имени Горького – спектакль "Петр и Феврония". Это очень тонкая, современная и непростая жизненная история, которую рассказывают актеры и фольклорный хор "Кладец". "С одной стороны, это история о православных святых, – говорит художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков. – Но, с другой стороны, мы говорим не о житийной истории, положенной в основу нашего спектакля, а в первую очередь – о любви. История очень современная, и ее актуальность почувствуют зрители. Наш рассказ про Петра и Февронию окажется мега актуальным, особенно в контексте того, что происходит сегодня вокруг семейный ценностей". Стоит заметить, что "Петр и Феврония" – абсолютно семейный спектакль, на который могут прийти не только взрослые, но и дети.





10, 11 апреля, МХАТ имени Горького.

"Школа жен"

Для постановки комедии Жан-Батиста Мольера "Школа жен" режиссер Миндаугас Карбаускис взял перевод Дмитрия Быкова. Созданный им текст не только делает доступной нам поэтическую лексику XVII века, но и в своём блистательном слоге раскрывает всю глубину психологии мольеровских персонажей, скрытую за внешней простотой сюжета и бравурным юмором. Богатый господин Арнольф, проведший, по всему, бурную молодость, решает, наконец, жениться. Чтобы не стать рогоносцем, он "выращивает" себе будущую жену из бедной девочки в монастыре, полагаясь на ее чистоту, наивность и бесхитростность. Поселив юную Агнесу в доме напротив под присмотром слуг, он вдруг обнаруживает, что какой-то юный щеголь в его отсутствие общается с девушкой, целует ей руки и говорит разные слова. В ролях: Анатолий Лобоцкий, Наталья Палагушкина, Станислав Кардашев, Евгений Матвеев, Ольга Ергина, Роман Фомин, Константин Константинов, Виктор Довженко.

17, 18 апреля, театр имени Маяковского.

КОНЦЕРТ

The Hatters

Большой сольный концерт в стиле джипси-панк-рок не обойдется без новых композиций, проверенных хитов, танцев до упаду, ну и, конечно, без сюрпризов. На шоу будет царить угар, от которого содрогнутся стены. Приходите танцевать, веселиться и петь вместе с музыкантами – доказывать, что не разучились отрываться по полной за долгие карантинные вечера!

9 апреля, Adrenaline Stadium.

Mgzavrebi

Музыканты представят особую программу "Хронология" – лучшие песни с 2006 по2019 год в концертном исполнении. Группа еще ни разу не делала концерты The Best, а, имея за плечами семь альбомов, уже пора бы. Так возникла идея взять все песни, которые оставили в сердцах большой отпечаток, вспомнить, что было, как было и когда, разложить все по полочкам и рассказать вновь зрителям. Из всех семи альбомов Mgzavrebi выбрали минимум по 2-3 песни, которые в разное время, на разных этапах сыграли для них важную роль. "Хронология" будет последним большим концертом с этими песнями, которым музыканты говорят "спасибо". Уже осенью 2021 года группа выпустит новый альбом и будет исполнять уже новые песни.

10 апреля, Adrenaline Stadium.

ФЕСТИВАЛЬ

"Восточный Базар "Тюбетейка"

IV Международный фестиваль культур познакомит гостей с культурно-художественным, историческим наследием народов проживающих на территории России, а также в соседних государствах – странах СНГ. Здесь ждут дизайнеров, вдохновляемых национальным орнаментом или кроем, которые работают, используя натуральные материалы. Ждут коллекционеров и хранителей, которые создают свои коллекции и раскрывают тайны забытых и утраченных истин. Будут рады творческим коллектива, театрам и, конечно, производителям вкусных национальных продуктов.Все дни выставки будут насыщены концертами, фильмами, спектаклями, показами мод и мастер-классами.

8-11 апреля, Даниловский Event Hall.