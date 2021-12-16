Правило "четырех си" для коктебельских коньяков

В последние предновогодние недели многие ломают голову, что же подарить любимому человеку или начальнику так, чтобы оставить о себе наилучшее впечатление. Но многие вещи придуманы до нас, помогая избавить от мучительных поисков и сомнений. Об одной из них, так называемом правиле "четырех си", мы и расскажем в этой статье.



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