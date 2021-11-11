Плохая примета: почему женщинам нельзя держать дома кактус

Вокруг этого безобидного растения существует большое количество разногласий. Кто-то считает его полезным, а другие говорят о его плохих приметах

Многие люди заводят это неприхотливое растение не только для красоты и уюта, но и из-за пользы, которую оно якобы может принести. Считается, что своими шипами кактус отгоняет от дома недоброжелателей: воров, грабителей и мошенников. Еще существует мнение, что поставленное у компьютера растение может защитить человека от пагубного влияния техники. Однако этот факт научно не доказан. К тому же, колючий цветок оброс большим количеством плохих примет.

Считается, что женщинам такое растение в доме может навредить. Согласно приметам, оно способно отогнать от незамужних дам мужчин, оставив ее без потенциальных женихов. А для замужних женщин любовь к кактусам может закончиться ссорами в семье и разрушению брака. Многие верят, что растение категорически нельзя держать в доме: якобы оно высасывает энергию из всех, кто там живет, и не пропускает в жилище деньги и счастье.

Единственная реальная опасность, не основанная на приметах, представляют только некоторые виды кактуса. Есть разновидности растения, которые способны стать причиной галлюцинаций у человека. Однако в квартире такой цветок не растет – домашние условия для такого вида не подходят.

По мнению психологов, опасаться негативного влияния колючего растения, о котором гласят поверья, стоит далеко не всем. Только мнительные люди, которые привыкли доверять приметам, могут ощутить, как они думают, негативное воздействие кактуса. Однако специалисты считают, что наличие такого растения в доме может многое сказать о человеке. Например, к нему испытывают особенную страсть люди, склонные к проблемам в общении с людьми. Заставляя свой дом кактусами они неосознанно пытаются спрятаться от мира.