Эгоист или добросердечный человек: определяем характер по форме губ

Чтобы определить характер человека, достаточно взглянуть на его губы. По мнению ученых-физиономистов, именно эта часть лица может рассказать о его владельце нечто такое, о чем он мог даже не догадываться

Пухлые губы

Обладатели крупных губ отличаются развитым материнским инстинктом и стремлением защищать других. Такие женщины всегда будут оберегать своих близких и испытывать непреодолимое желание приютить или хотя бы накормить бездомного кота. В первую очередь такие люди заботятся не о себе, а об окружающих.

Верхняя губа больше нижней

Люди с такими губами наделены харизмой и чрезмерной эмоциональностью. Они любят создавать драму на пустом месте, могут похвастаться высокой самооценкой и стремятся заполучить внимание окружающих. Они легко находят общий язык с людьми и способны примерить на себя любой образ.

Нижняя губа больше верхней

Обладатели таких губ являются по-настоящему активными людьми. Им категорически не подходит сидячий образ жизни: они хотят веселиться, посещать новые места, знакомиться с людьми и становиться героями собственных приключений.

Обычные губы

Люди со стандартной формой губ отличаются сдержанностью и рациональным подходом ко всему. Они редко выходят из себя, спокойно относятся к критике, уважают мнение окружающих и всегда стараются смотреть на проблемы позитивно.

Тонкие губы

Обладатели тонких губ предпочитают проводить время наедине с собой. Они в одиночку справляются с жизненными трудностями и не нуждаются в компании для похода в кино, однако легко сходятся с окружающими.

Верхняя губа с острой ложбинкой

Люди с такой "галочкой" на верхней губе обычно являются творческими и талантливыми людьми. Они почти всегда добиваются желаемого и не могут без общения с людьми.

Верхняя губа с округлой ложбинкой

Обладатели таких губ не могут пройти мимо чужой беды и являются обладателями доброго сердца. Нередко таки люди становятся волонтерами, чтобы помогать нуждающимся и слабым.

Верхняя губа без ложбинки

Такие люди являются идеальными сотрудниками. Они ответственно подходят к любому делу, всегда выполняют работу в срок и способны разобраться даже с невыполнимыми задачами.

Маленькие пухлые губы

Люди с кукольной формой губ, кажется, думают только о себе. Для них важен собственный комфорт и благополучие. Однако в близких отношениях раскрываются совсем с другой стороны: они умеют сопереживать и не способны на предательство.

Очень тонкая верхняя губа

Такие люди обладают всем нужным набором качеств, чтобы легко добиваться своих целей. Они энергичны, способны руководить и убеждать. Однако часто предпочитают заниматься своей жизнью, а не вступать в отношения.