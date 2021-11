Куда сходить в Москве: афиша со 2 по 10 ноября

Афиша столичных событий культуры поражает разнообразием. Столько интересных событий, столько имен, столько впечатлений!

ПРЕМЬЕРА

"Семейный альбом"

Постановка Миндаугаса Карбаускиса стала российской премьерой пьесы Vor dem Ruhestand, написанной Томасом Бернхардом в 1979 году. Произведения крупнейшего австрийского прозаика и драматурга проникнуты пессимистическим ощущением невозможности счастья и взаимопонимания. В основе спектакля "Семейный альбом" история из реальной жизни, когда крупный государственный чиновник в Штутгарте, председатель земельного суда, был изобличен как ярый нацист, в прошлом – заместитель коменданта концлагеря. События, известные всем извне, по сообщениям судебных хроникеров, Бернхард выворачивает к зрителю изнанкой, обнажая весь ужас, всю нечеловеческую сущность персонажей пьесы. Спектакль рассчитан всего на 70 человек – именно они станут зрителями того театра, который уже более 30 лет разыгрывает с виду одна из самых добропорядочных семей города.

4 и 10 ноября, театр имени Вл. Маяковского (сцена на Сретенке).

"Война и мир"

Первой премьерой 101-го сезона театра станет масштабная постановка Римаса Туминаса "Война и мир" по великому роману Льва Толстого. Над спектаклем работают сценограф Адомас Яцовскис, хореограф Анжелика Холина, художник по костюмам Мария Данилова, композитор Гиедрюс Пускунигис. В спектакле прозвучит и музыкальная тема, сочиненная Фаустасом Латенасом. Эту работу композитор не закончил – его не стало в прошлом году. В репетициях участвуют представители всех поколений Вахтанговской труппы – Ирина Купченко, Людмила Максакова, Мария Аронова, Юлия Рутберг, Андрей Ильин, Евгений Карельских, Евгений Князев, Сергей Маковецкий, Виктор Добронравов, Виктор Сухоруков и другие.

8-10 ноября, театр имени Евг. Вахтангова.

ТЕАТР

"Биография"

Мистическая трагикомедия "Биография" режиссера Владимира Скворцова поставлена по одноименной пьесе швейцарского писателя Макса Фриша. Главный герой спектакля получает возможность прожить свою жизнь заново. Однако сложность заключается в том, что он никак не может решить с какого момента начать.

10 ноября, театр "Человек".

ФЕСТИВАЛЬ

"#лечитьспасатьлюбить"

В основе спектакля – реальные диалоги с врачами и пациентами, учителями и школьниками, медиками "Скорой помощи" и т.д. Материал собирали актеры Владимирского театра драмы вместе с режиссером. Сегодняшние тексты монтируются с классикой – например, письма Чехова об эпидемии холеры. Спектакль предлагает осмыслить происходящее, реальность, в которой сегодня живет человечество. Это попытка посмотреть со стороны на то, внутри чего находишься, осознать это, оценить и в некотором смысле – освободиться. Спектакль проходит в рамках V фестиваля "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры".

9 ноября, РАМТ.

МЮЗИКЛ

"Шахматы"

Мюзикл "Шахматы" театральной компании Дмитрия Богачева "Бродвей Москва" отмечает год на сцене Театра МДМ. На сегодняшний день сыграно почти 300 спектаклей! За год проката "Шахматы" стали абсолютным театральным бестселлером, покорив сердца более 250 000 зрителей. В мюзикле есть все составляющие современного музыкального спектакля мирового уровня: захватывающий, полный драматических поворотов сюжет, зрелищный визуальный ряд, убедительные актерские работы. В музыке соединились самые разные жанры – от поп-рока и рэпа до оперы и симфонической музыки, при этом мюзикл остается удивительно цельным произведением. Именно поэтому постановка интересна самой широкой аудитории – театралам, любителям мюзиклов, поклонникам ABBA и молодежи, которая получила уникальную возможность посмотреть ее бесплатно благодаря федеральной программе "Пушкинская карта".

Театр МДМ.



МУЗЫКА

"Петя, Волк и Володя-музыкант"

Жанр музыкант Петр Айду и режиссер Егор Перегудов определяют как "симфонический цирк". В основе – музыкальные сказки "Петя и Волк" Сергея Прокофьева и "Володя-музыкант" Леонида Половинкина. Оркестр без дирижера объединяется с симфонической сказкой и драматическим театром. Задача эксперимента – заново открыть для современной публики наследие советского авангарда и научить детей воспринимать симфоническую музыку. Вообще, музыканты оркестра "Персимфанс" отказались от услуг дирижера еще сто лет назад – в 1922 году, а сегодня, на сцене РАМТа, они окончательно нарушают симфонический этикет. В масках животных из стада пионера Володи они пасутся на поляне со скрипками и гобоями в руках.

7 ноября, РАМТ.







СКОРО

Close your mind, open your eyes

Александр Меламид — художник и перформер. Участник творческого дуэта "Меламид&Комар", родоначальник соц-арта, создатель проекта "Министерство Исцеления Искусством". Вместе с другими нонконформистами организовал в 1974 году так называемую "Бульдозерную выставку", уничтоженную сотрудниками правоохранительных органов. В старинном особняке на Неглинке, 29, где звучал манифест Достоевского, где Горький праздновал премьеру "На дне», в роскошных интерьерах бывшего ресторана "Эрмитаж" эксцентричный художник из США представит и свой визуальный манифест.

22 ноября, "Школа современной пьесы".

Марио Бионди

Его чарующий хриплый голос узнается с первых нот – бархатистый тембр мгновенно обволакивает слушателей. Его хиты, среди которых This Is What You Are или Love is a Temple, собирают многомиллионную аудиторию в интернете. Марио Бионди – лучший соул-исполнитель Италии за всю историю страны, и его концерты – всегда гарантированное наслаждение для зрителей. На концерте певец исполнит любимые всеми хиты и композиции из последнего альбома Brazil, совмещающие элементы соула, джаза, поп-музыки и бразильской босса-новы. Концерт проводится в Covid-free формате, вход – строго по QR-кодам.

29 ноября, Международный дом музыки.