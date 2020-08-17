Если мужчина просит деньги: давать или не давать?

Есть мужчины, которые регулярно выпрашивают у женщин деньги: потому что у них сложные времена, нужно вложиться в очень перспективный проект, подвело здоровье, обманул партнер. Они обещают вернуть, даже с процентами или в двукратном размере, а заодно поют песни о неземной любви. Как поступать в таких ситуациях?

Если мужчина просит у вас деньги – видимо, они у вас есть. А еще вы очень добрая женщина, у которой их можно выпросить. Но давать деньги нельзя. Если мужчина оказался в финансовой яме – он должен научиться выбираться из нее сам. Получив денежную помощь, разбираться с проблемой самостоятельно уже не нужно, отметил специалист по гендерной психологии.

У мужчин нет "рейтинга достойных способов решения проблем". Возможно, он был у рыцарей или самураев, но у современных представителей сильной половины человечества такой кодекс чести отсутствует, поэтому клянчить деньги у женщин не является чем-то недостойным. Если этот способ сработал – он мужчину вполне устроит, и не нужно стараться сделать что-то самостоятельно.

Взятые деньги вряд ли вернутся: партнер начнет снова оправдываться сложными временами или женской меркантильностью.

Не давайте мужчине деньги даже если он очень-очень просит, если ему очень-очень надо. Если он прогорел, не рассчитал риски, не предусмотрел наличие финансовой подушки – значит ему нужно научиться решать проблемы. Если партнер говорит "нет денег", ответ может быть только один: "иди заработай". Он должен сделать это сам, иначе он – альфонс, вне зависимости от размера одалживаемой у женщины суммы, подытожил психолог.