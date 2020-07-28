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Lifestyle
Как избежать стресса при возвращении к жизни после карантина

Как избежать стресса при возвращении к жизни после карантина

Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Вот и закончился достаточно длительный период самоизоляции. Открылись магазины, кафе, офисы, парки, салоны красоты. Многие люди с удовольствием возвращаются к обычной жизни, однако далеко не всем это дается легко.
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Сильным стрессом стала не только изоляция, но и выход из нее. Это связано с тем, что некоторым людям комфортнее жить в ограниченном социуме с минимумом контактов, работать удаленно, без пробок и столпотворений в транспорте, без конфликтов в офисе, без особых требований к своему внешнему виду. Кроме того, за несколько месяцев, проведенных дома, многие просто привыкли к новому размеренному ритму жизни и со страхом смотрят в будущее.

Неудивительно, что человек испытывает стресс, видя, как рушится привычный уютный мир. И нужно опять бороться, побеждать, достигать, то есть делать все то, что требует современный социум. Многие на этом фоне испытывают колоссальное внутреннее напряжение. Конечно, выход из самоизоляции каждый переживает по-своему, но среди негативных эффектов на психическое здоровье можно отметить:

  • бессонницу;
  • депрессию;
  • перепады настроения;
  • эмоциональное истощение;
  • приступы тревоги и панические атаки;
  • обострение обсессивно-компульсивных расстройств;
  • вспышки гнева;
  • раздражительность.

Именно с окончанием самоизоляции увеличилось количество обращений за психотерапевтической помощью.

Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press/www.globallookpress.com

О том, как минимизировать влияние стресса и пережить период выхода из режима самоизоляции с минимальными последствиями, "Дни.ру" рассказал врач-психотерапевт АО "Медицина", член Российской профессиональной психотерапевтической лиги Михаил Кумов.

  • Не торопитесь. Нельзя резко менять уклад и ритм жизни. Старайтесь постепенно наращивать темп.
  • Не перегружайте себя. Резко возросшие умственные нагрузки и требования к себе очень быстро дестабилизируют психику.
  • Старайтесь побольше времени проводить в комфортном вам мире, возьмите дополнительные выходные.
  • Не ставьте перед собой глобальные цели, впереди еще целый месяц лета, можно даже запланировать небольшой отпуск.
  • Старайтесь больше времени проводить на свежем воздухе, умеренные физические нагрузки позволяют снизить внутреннее напряжение.

Если вы не справляетесь сами, не затягивайте, обращайтесь к психологу или психотерапевту. Психотерапевт может дополнительно подобрать препараты, которые позволят вам легче пережить трудный период (витамины, адаптогены, снотворное) или восстановить психическое равновесие при более выраженных проблемах.

28 июля 2020, 20:44

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