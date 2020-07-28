Как избежать стресса при возвращении к жизни после карантина

Вот и закончился достаточно длительный период самоизоляции. Открылись магазины, кафе, офисы, парки, салоны красоты. Многие люди с удовольствием возвращаются к обычной жизни, однако далеко не всем это дается легко.

Сильным стрессом стала не только изоляция, но и выход из нее. Это связано с тем, что некоторым людям комфортнее жить в ограниченном социуме с минимумом контактов, работать удаленно, без пробок и столпотворений в транспорте, без конфликтов в офисе, без особых требований к своему внешнему виду. Кроме того, за несколько месяцев, проведенных дома, многие просто привыкли к новому размеренному ритму жизни и со страхом смотрят в будущее.

Неудивительно, что человек испытывает стресс, видя, как рушится привычный уютный мир. И нужно опять бороться, побеждать, достигать, то есть делать все то, что требует современный социум. Многие на этом фоне испытывают колоссальное внутреннее напряжение. Конечно, выход из самоизоляции каждый переживает по-своему, но среди негативных эффектов на психическое здоровье можно отметить:

бессонницу;

депрессию;

перепады настроения;

эмоциональное истощение;

приступы тревоги и панические атаки;

обострение обсессивно-компульсивных расстройств;

вспышки гнева;

раздражительность.

Именно с окончанием самоизоляции увеличилось количество обращений за психотерапевтической помощью.

О том, как минимизировать влияние стресса и пережить период выхода из режима самоизоляции с минимальными последствиями, "Дни.ру" рассказал врач-психотерапевт АО "Медицина", член Российской профессиональной психотерапевтической лиги Михаил Кумов.

Не торопитесь. Нельзя резко менять уклад и ритм жизни. Старайтесь постепенно наращивать темп.

Не перегружайте себя. Резко возросшие умственные нагрузки и требования к себе очень быстро дестабилизируют психику.

Старайтесь побольше времени проводить в комфортном вам мире, возьмите дополнительные выходные.

Не ставьте перед собой глобальные цели, впереди еще целый месяц лета, можно даже запланировать небольшой отпуск.

Старайтесь больше времени проводить на свежем воздухе, умеренные физические нагрузки позволяют снизить внутреннее напряжение.

Если вы не справляетесь сами, не затягивайте, обращайтесь к психологу или психотерапевту. Психотерапевт может дополнительно подобрать препараты, которые позволят вам легче пережить трудный период (витамины, адаптогены, снотворное) или восстановить психическое равновесие при более выраженных проблемах.