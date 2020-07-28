Еда Путешествия Культура Мода и красота Авто Афиша HI-TECH

Топ новостей

Состояние смертельно больной Екатерины Волковой изменилось
Упал без чувств на половине куплета: на концерте Розенбаума случилась трагедия
Кравец переживает из-за случившегося с Березиным
Кожа да кости: новые фотографии Анджелины Джоли повергли поклонников в шок
партнеры
Вторник
28 июля
Лента новостей
15:43
Алена Водонаева стала студенткой МГУ
15:42
"Будет молчать": адвокат раскрыл тактику Ефремова в суде
15:40
В Можайске бандиты обстреляли машину и ограбили пассажиров
15:30
Александра Бортич и Алексей Чадов стали частью "Игры на выживание"
15:27
Как выбрать школьную форму: главные правила
15:18
Меньшова с мужем отправились в путешествие по Карелии
15:18
"Мне не за что просить у него прощения!": Цымбалюк-Романовская отказалась покаяться перед Джигарханяном
15:08
Как водителям легально пройти техосмотр
15:04
Пынзарь из "Дома-2" вывалила грудь на всеобщее обозрение
14:47
"Из-за карантина встал вопрос заработка": Кадыров открыл собственную школу в центре Москвы
14:43
Гендиректор Black Star: Я сказал Тимати, что нужно двигаться дальше
14:34
Известный дизайнер обвинила Летучую в плагиате: Сделала несколько копий моих платьев
14:27
"Дни.ру" дарят подарки: автономный отопитель салона Webasto
14:25
Белорусские рабочие собрались бастовать против Лукашенко
14:09
Звезда Comedy Woman Сысоева напугала маму изменениями во внешности: Губы накачала!
14:09
Звезду сериала "Ривердейл" Ванессу Морган бросил муж после известия о беременности
14:08
Пригожин ужаснулся из-за внезапного поступка Тимати
14:07
Большинство россиян отказалось от электронных трудовых книжек
14:04
Стройный и подтянутый Крутой восхитил Николаева: Красавчик!
13:57
Молодая жена откровенно о нерожденном ребенке от Владимира Кузьмина
13:44
Ученые предупредили о приближении большого астероида к Земле
13:43
Волочковой предстоит второй суд за нарушение карантина в Дивеево
13:40
Гузеева сделала официальное заявление по поводу своего участия в "Доме-2"
13:37
Народ содрогнулся от худобы Лозы
13:37
Елизавета Боярская и Максим Матвеев отмечают сразу два важных праздника
13:20
Китайские разработчики нашли способ взломать любой iPhone
13:11
Сильно изменившаяся Мария Максакова: Руки прочь от моей любви!
13:11
Москвичка отбилась от маньяка благодаря укусам
12:54
HBO создает сериал о первой вакцине от коронавируса
12:54
Судзиловская впервые за долгое время показала подросшего сына: Так похож на маму!
12:53
Тимати успел создать новую компанию перед уходом из Black Star
12:24
Почему Денис Клявер скрывает дочь от Евы Польны
12:22
Галкин раскрыл тайну происхождения российских рэперов 90-х: Появились благодаря гей-журналу
12:21
Ксения Собчак сторонится хороших людей: Это что-то страшное для меня
12:18
Названы самые популярные пароли россиян
12:00
Показал свою изюминку: Шаляпин без трусов выставил прелести
11:57
Российский мультфильм вошел в топ-5 детских программ в мире
11:51
Книга с откровениями о Меган Маркл и принце Гарри грозит разрушить их отношения с королевской семьей
11:42
Звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер родила первенца известному музыканту
11:29
Россиян хотят обязать регистрировать собак
11:18
Состояние сраженной инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось
11:16
Врач рассказал о влиянии коронавируса на половую функцию мужчин
11:02
Сын Ефремова дал обещание матери: Я не перейду на сторону зла
10:54
Ученый развеял миф о появлении русского мата
10:46
Заслуженную артистку России обокрали в больнице
10:42
Звезда "Дома-2" Катя Жужа родила второго ребенка
10:41
Коронавирус в России: число зараженных превысило 823 тысячи
10:40
Телеканал "Царьград" заблокировали на "Ютуб" без объяснений
10:23
Обман трудящихся: Карпович и Прилучный водят людей за нос ради пиара
10:12
Орбакайте впервые отреагировала на сравнение с Пугачевой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Белорусский политик о положении Лукашенко: Он одинок, просто изгой
"Все в студии ахнули": сын Жанны Фриске появился на шоу Дмитрия Шепелева
"Меня выставили пьяной сумасшедшей": униженная Волочкова разразилась гневной отповедью
Барановскую заподозрили в связи с известным певцом: Все трое детей похожи на него
Главная конкурентка Лукашенко Тихановская выступила против России
Показал свою изюминку: Шаляпин без трусов выставил прелести
Lifestyle
Как выбрать школьную форму: главные правила

Как выбрать школьную форму: главные правила

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Андрей Любимов
Выбор школьной формы – важнейшая задача в преддверии нового учебного года. В этой одежде ребенок будет ходить ежедневно. А это значит, что она должна быть удобной, качественной и, конечно же, красивой. Как выбрать школьную форму? Советы "Дни.ру" – для вас, родители!
прочитано 94 раза

Требования школы

Родителям необходимо заранее поинтересоваться у классного руководителя или на сайте школы, какие требования к школьной форме предъявляют в данном конкретном учебном заведении. В одних школах требуют носить форму определенной расцветки, в других – просто одежду делового стиля, в третьих высказывают пожелания относительно предпочтительных фасонов одежды. Поэтому перед покупкой школьной формы нужно это выяснить, чтобы не попасть впросак.

Школьная форма для мальчика

Основной элемент школьного гардероба мальчика – костюм, состоящий из пиджака и брюк или из пиджака, брюк и жилета. Нужно иметь минимум два костюма: один для осени и весны, другой – для зимней поры.

Фото: Агентство городских новостей

Костюм необходимо дополнить несколькими рубашками, подходящими по цвету. Хорошо, если в школе разрешают не только однотонные рубашки, но и с мелким рисунком, в тонкую полоску – это позволит значительно разнообразить гардероб мальчика.

Для холодного времени года необходимо иметь также два-три свитера или водолазки нейтральной расцветки.

Школьная форма для девочки

Для девочки также необходимо минимум два костюма: демисезонный и зимний. Идеально, если демисезонный костюм будет состоять из жакета и юбки, а зимний будет брючным. В теплое время года жакет можно заменить элегантным жилетом.

К костюму подберите несколько строгих блузок подходящей расцветки, с короткими и длинными рукавами. Для зимы нужно предусмотреть водолазки с длинным рукавом, однотонные свитеры.

Еще один важный элемент, которым стоит дополнить школьный гардероб девочки – платье или сарафан. Сарафан можно комбинировать с теми же блузками, что и форменный костюм.

На что обратить внимание

Состав материала

В первую очередь нужно обратить внимание на состав ткани, из которой выполнен костюм. Небольшой процент синтетики сослужит полезную службу: такая ткань меньше мнется, лучше носится, более неприхотлива в уходе. Однако если ткань имеет свыше 50-55% синтетических волокон в своем составе, лучше отказаться от такой покупки: тело в таком костюме или платье не дышит, потеет, и это вызывает значительный дискомфорт при носке.

Фото: Агентство городских новостей

Маркировка

Любой предмет одежды, который вы присматриваете для ребенка, должен иметь ярлык с указанием изготовителя, состава ткани и требованиями по уходу. Не стоит покупать костюм или брюки, если на ярлыке указано, что для них допускается исключительно химчистка.

Размер

Как бы ни хотелось сэкономить, не стоит покупать школьную форму на вырост. Рубашки, брюки, пиджаки должны подходить ребенку по размеру. Слишком свободная одежда выглядит нелепо и быстро изнашивается. С другой стороны, ничего хорошего не сулит и тесная одежда: она сковывает свободу движений, затрудняет дыхание, вызывает дискомфорт.

Предпочтения ребенка

Очень важно при выборе школьной формы поинтересоваться вкусами и предпочтениями самого ребенка, узнать, какие варианты ему больше нравятся.

28 июля 2020, 15:27

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Эксперт: Лукашенко никогда не согласится на интеграцию с Россией
Главная конкурентка Лукашенко Тихановская выступила против России
Россию обвинили в подготовке к свержению Лукашенко
От Лукашенко бегут избиратели: Батька поплатился за испорченные отношения с Россией

Шоу-бизнес

Меньшова с мужем отправились в путешествие по Карелии
"Мне не за что просить у него прощения!": Цымбалюк-Романовская отказалась покаяться перед Джигарханяном
Пынзарь из "Дома-2" вывалила грудь на всеобщее обозрение
"Из-за карантина встал вопрос заработка": Кадыров открыл собственную школу в центре Москвы

Проишествия

Зеленский раскрыл детали разговора с захватившим автобус в Луцке
Захват заложников в украинском Луцке: все подробности
В московском отеле нашли тело эксперта "Пусть говорят"
Стало известно о попытке побега Соколова из России после жестокого убийства

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Обман трудящихся: Карпович и Прилучный водят людей за нос ради пиара

Актеров поймали на подлоге
Шоу-бизнес

Звезда Comedy Woman Сысоева напугала маму изменениями во внешности: Губы накачала!

Актриса обратилась к родительнице

Шоу-бизнес

Пригожин ужаснулся из-за внезапного поступка Тимати

Продюсер высказался об уходе рэпера из Black Star

Шоу-бизнес

Стройный и подтянутый Крутой восхитил Николаева: Красавчик!

В эту среду композитору исполнится 66 лет

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 28 июля 2020 года
Совет на выходные, 25-26 июля 2020 года
Гороскоп на выходные, 25-26 июля 2020 года
Ориентация по звездам: как выбрать профессию с помощью гороскопа

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Юлия Липницкая показала новорожденную дочь
"Тебя будет не хватать": Хабиб Нурмагомедов о смерти отца
Дочь-фигуристка Этери Тутберидзе получила серьезную травму
Известие о смерти коллеги шокировало Медведеву

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+