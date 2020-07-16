Летняя диета: как погода влияет на аппетит

С наступлением жаркой погоды меняются и наши предпочтения в еде: хочется чего-нибудь легкого, тонизирующего и освежающего. Что происходит с аппетитом? Существует ли летняя диета? Что нужно есть летом?

Как погода влияет на аппетит

Исследования калорийности рациона в зависимости от климатических условий проводятся уже давно. Например, согласно обзору потребления пищи солдатами по всему миру в 1947 году, средняя калорийность рациона войск составляла 3100 калорий в тропиках и 4900 калорий в Арктике. Другое исследование, проведенное в 1964 году, показало, что военнослужащие в Адене (Йемен) употребляли на 25% меньше пищи по сравнению с войсками в Соединенном Королевстве.

Почему нам требуется меньше пищи в жаркую погоду? Все просто: летом наш организм не тратит калории на обогрев. В жару разница между температурой нашего тела и температурой воздуха меньше, а значит, для поддержания функций организма требуется меньше энергии, чем зимой. Также процесс переваривания пищи генерирует тепло сам по себе, что может быть одной из причин того, что мы склонны меньше есть, если пытаемся сохранять прохладу.

Лето и калории

Главное правило на лето: калорийность рациона должна соответствовать энергозатратам. Конечно, количество калорий индивидуально и зависит от разных факторов – пола, возраста, веса, роста, физической активности. Считается, что в среднем женщине необходимо в сутки около 2000 ккал, а мужчине – около 2500 ккал.

Летом калорийность суточного рациона питания снижается примерно на 5%. Причем больше всего калорий следует употреблять на завтрак – около 35%, на обед и ужин вы можете оставить по 25% суточных калорий и еще 15% – на перекус.

Какие продукты есть в жару

Питание в теплую погоду должно оставаться сбалансированным. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, потребление жиров в любое время года не должно превышать 30% от общей потребляемой энергии, свободных сахаров – 10%, а соли – 5 граммов в день.

Воспользуйтесь преимуществами свежих фруктов и овощей. Лето – самое подходящее время, чтобы насладиться лучшими блюдами из сезонных продуктов. В них содержится до 95% воды, они очень полезны и в них мало калорий. Овощи, фрукты и ягоды насыщены минеральными веществами, витаминами, антиоксидантами. Ежедневно следует съедать не менее 400 граммов фруктов и овощей.

Сделайте свой рацион легче. Отдавайте предпочтение легким блюдам, например, холодным супам, салатам из зелени. Включите в свой рацион кисломолочные продукты: йогурт и кефир. Хорошие источники белка – нежирное мясо, морепродукты, яйца. И, наоборот, исключите жирное мясо и острые блюда – это те продукты, которые способствуют выработке тепла и забирают воду.

Пейте больше воды. Летом наш организм теряет большое количество влаги, которое необходимо восполнять. Пейте простую воду комнатной температуры – именно она лучше всего утоляет жажду. Вы можете пить понемногу, например, каждый час. Также охлаждению организма помогает горячий чай: выступивший пот испаряется и нам становится прохладнее. А вот кофе, сладких газированных напитков и алкоголя следует избегать.

"Летом рекомендуется сместить привычный нам график питания на прохладные часы, – советует диетолог АО "Медицина" Жанна Ладнова. – Попробуйте пораньше завтракать и обедать, а ужинать, наоборот, после того, как спадет дневная жара. Многие люди жалуются на отсутствие аппетита в течение дня. В этом случае они обходятся легкими перекусами днем, но зато плотно ужинают. Стоит ли отказываться от обеда? Конечно, это не лучший вариант – нагружать организм перед сном. Поэтому сделайте ужин легким, и вам наверняка захочется съесть полноценный завтрак и обед".