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Как избавиться от привычек и изменить жизнь к лучшему

Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press/www.globallookpress.com
Муж ушел к лучшей подруге, начальник повысил конкурента... Как и все остальное в жизни, сложности даются нам для роста и развития. Как пережить проблемы и страхи, сойти с проторенной дорожки и стать сильнее, "Дни.ру" рассказала, известный блогер, международный эксперт по работе с подсознанием и осознанностью Мария Самарина.
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Что делать, если дерево семейных отношений, которое вы растили много лет, в одночасье оказалось вырвано с корнем? А самый близкий человек еще и рубит в щепки и его, и ваше сердце, уходя в закат с вашей бывшей лучшей подругой? Или вы много лет старательно поднимались по карьерной лестнице, надеясь накопить опыт и получить должность, к которой так долго шли. А вместо вас на нее взяли другого человека. И вроде бы все живы-здоровы, но ощущение, что в душе прошло цунами. Все – в клочья, и нет никакого желания что-то восстанавливать. Что делать с этими обломками?

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В такие моменты очень важно не загнать себя в депрессию. Да, можно поплакать, погоревать. Даже нужно! Понять, что все уже случилось. Принять это, чтобы найти силы жить дальше. Может быть, обратиться к психологу. Или постараться наполнить себя ресурсом самостоятельно. Больше отдыхать, гулять, бывать на природе, заниматься спортом. А потом все же попытаться понять, почему все это случилось.

Наверняка жизнь указывала стрелочкой – обратите внимание сюда! Вы замечали, что отношения с мужем изменились? Что нет близости, общих интересов, и только дети стали тем клеем, который держит всю семейную систему? Бывает, что в потоке дней бытовые вопросы уводят в сторону от чего-то более важного. Приоритетом часто становится материальное благополучие семьи, а не душевное тепло. И это даже не звоночек, а набат, на который надо реагировать как можно раньше.

В отношении работы тоже часто срабатывает привычка. Нам может быть давно не интересно то, чем мы занимаемся каждый день, но мы продолжаем делать это. Или мы подчиняемся стереотипам, называя успехом то, что нам совсем не близко. Количество уже вложенной энергии не позволяет отказаться от привычной рутины, и жизнь делает это за нас, причиняя боль. Но боль – необходимая составляющая роста.

Поговорите с собой честно

Так или иначе, происходящие события заставляют нас пересмотреть жизнь. Проще всего начать искать виноватых. Но это сделает нас пассивными жертвами и не позволит вырасти. Второй вариант – даже через боль сделать попытку осознать, для чего этот опыт. Если хоть искра подобной мысли зародилась в вашей голове, хватайтесь за нее! Это ваша мудрость говорит с вами, и не нужно ее игнорировать. В жалость свалиться вы всегда успеете…

Попробуйте пройти по шаткому мостику эмоций навстречу своим состояниям. Это страшно, конечно, потому что неизвестно, какую причину происходящего внезапно можно найти в себе. Самая загадочная “темная лошадка” – это мы сами. Попробуйте поговорить с собой честно и понять, в какой момент вы ошиблись, где свернули с собственного пути и не пошли за сердцем? Ответы у вас есть. Глубоко внутри вы все знали заранее. Подсознание не обманешь, мы просто не всегда хотим его слышать.

Фото: Nick White/moodboard/www.globallookpress.com

Будьте смелее – вы больше, чем страх

Перестаньте бояться! Чаще всего мы страдаем из-за того, что не можем контролировать ситуацию. Но пройдет время, и все обязательно изменится. Страх – он только внутри нас, к реальности это состояние не имеет никакого отношения. Поэтому, даже если страшно и одолевают мысли, что “я без него пропаду” или “кому я такая нужна”, не поддавайтесь влиянию этих внутренних процессов. Помните – вы больше, чем страх. Это лишь часть, которая вышла на первый план в силу внешнего обстоятельства. Покажите страху, кто в доме хозяин!

Меняйтесь

Подумайте, какие изменения вы готовы впустить в свою жизнь уже сейчас? Начните просто с мыслей об этом. Так вы пошлете сигнал миру, что достойны всех благ и готовы увидеть положительные стороны даже в самой неприятной ситуации.

Смените обстановку хотя бы в мелочах. Делайте привычные вещи иначе, в другом порядке. Наши привычки делают нас негибкими, и поэтому мы так боимся неожиданностей. Перемены дадут вам ощущение движения.

Фото: rgb fotografie/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Найдите время для уединения, чтобы лучше узнать себя. Слушайте сердце, учитесь медитировать. Кто, кроме вас самих, может понять ваши истинные желания? Когда вокруг все зыбко, любовь к себе еще важнее. Сделайте что-то для себя, для своей души. Начните учить иностранный язык, займитесь танцами или рисованием, вокалом или кулинарией. Возьмитесь за то, до чего не доходили руки раньше. Подарите себе собственное внимание, вдохновение и новые силы. Кто найдет ваш истинный путь, если не вы?

И что в итоге?

Всегда можно поступить привычно, отдав дань “себе-как-раньше”. Страдать, ругаться, обвинять всех вокруг, впадать в депрессию… Но можно принять другое решение. Вы можете постараться пройти сложную ситуацию так, чтобы приобрести драгоценный внутренний опыт и стать победителем, а не жертвой. Найти в себе новые внутренние качества, откажитесь от старых моделей взаимодействия с собой и миром.

Жизнь – это движение. Если мы остановились, зацепились за что-то – значит, отстали. Идти или нет, жить или тухнуть — выбор всегда за вами.

24 апреля 2020, 16:46

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