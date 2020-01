Куда сходить в Москве: афиша на неделю с 17 по 23 января 2020 года

Москва готовит для своих жителей и гостей множество интересных событий. "Дни.Ру" традиционно предлагают вашему вниманию обзор самых значимых культурных событий столицы.

17 января, пятница

В Культурном центре ЗИЛ состоится концерт "Симфонические рок-хиты" от фонда "Бельканто". Камерный оркестр "Belcanto-Orchestra" исполнит композиции культовых рок-групп "Scorpions", "Nirvana", "Metallica" и других. Знакомые мелодии прозвучат в электро-оркестровой обработке и подарят зрителям положительные эмоции и заряд энергии. Прозвучат такие хиты, как " Toxicity" System Of A Down, "Nothing Else Matters" Metallica, "Sonne" Rammstein, "Hysteria" Muse, "Omen" The Prodigy, "Smoke on the water" Deep Purple, "We will rock you" Queen и многие другие песни разных культовых групп.

18 января, суббота

В Центре фотографии имени братьев Люмьер состоится показ фильма "Стать Джоном Ленноном" британского режиссера Сэм Тейлор-Джонсон. Мероприятие приурочено к Всемирному дню группы The Beatles. Лента рассказывает о юности знаменитого "битла" на фоне послевоенной Британии, основываясь на мемуарах его сводной сестры Джулии Бейрд. Действие фильма начинается в 1955 году, со смерти дяди Леннона, а заканчивается отъездом Джона на гастроли в Гамбург с первым составом The Beatles. Сюжет сфокусирован на отношениях Джона с его яркой, но взбалмошной матерью Джулией, которая оставила его в раннем детстве, и консервативной тетей Мими, воспитывавшей его с пяти лет как родного сына. Тоскуя по нормальной семье, Джон ищет утешение в музыке и основывает группу вместе с Полом Маккартни Джорджем Харрисоном. . В главных ролях – актер Аарон Джонсон ("Под покровом ночи", "Иллюзионист", "Особо опасны", "Годзилла", "Мстители: Эра Альтрона").

В Театре им. Н.Сац покажут мюзикл "Волшебник Изумрудного города". Юным зрителям расскажут о путешествии за счастьем и мечтой маленькой девочки Дороти и ее друзей – собачки Тотошки, Железного Дровосека и Соломенного Чучела. Их путешествие полно опасностей: злая колдунья строит им козни на каждом шагу, в Голубом и Желтом королевствах они едва ни сбиваются с пути, да и в самом Изумрудном городе их ждут сплошные сюрпризы, но, конечно же, все будет хорошо.

18 и 19 января в Геликон-опере зрителей ждет постановка "Травиата" Джузеппе Верди. Либретто Франческо Мария Пьяве по мотивам романа Александра Дюма-сына "Дама с камелиями". Режиссер-постановщик – народный артист России Дмитрий Бертман, музыкальным руководителем спектакля станет дирижер с мировым именем, народный артист России, художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан Александр Сладковский, художник-постановщик – заслуженный художник России Игорь Нежный, художник по костюмам – заслуженный художник России Татьяна Тулубьева, художник по свету – заслуженный деятель искусств России Дамир Исмагилов.

19 января, воскресенье

В Государственном Кремлевском Дворце состоится большой юбилейный концерт "Хибла Герзмава и друзья". Оперная дива и "золотое сопрано России" Хибла Герзмава известна на весь мир. Ей покорились самые именитые площадки мира – "Метрополитен-опера" и Королевский театр "Ковент-Гарден", "Венская опера" и "Карнеги-холл", оперные театры Парижа, Рима, Мюнхена, Мадрида и Барселоны. Известнейшие дирижеры и режиссеры приглашают певицу в свои постановки. Этот юбилейный концерт станет грандиозным театрализованным шоу, полным ярких эмоций и сюрпризов. Украшением вечера также станут знаменитые гости. Поздравлять коллегу и подругу придут звезды мировой оперы Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Дмитрий Ульянов (бас) и Игорь Головатенко (баритон), знаменитый пианист-виртуоз Денис Мацуев, выдающийся скрипач и дирижер Владимир Спиваков, известная артистка и общественный деятель Чулпан Хаматова, трубач Сергей Накаряков и многие другие.

20 января, понедельник

В "Зарядье" покажут спектакль "Игра в мюзикл". Постановка объединяет персонажей и истории классических и современных бродвейских мюзиклов: например, рок-оперы "Иисус Христос-Суперзвезда" и фильма "Ла-Ла Ленд", а также многих других. Героев и фрагменты известных сюжетов свяжет уникальная история с непредсказуемой развязкой. В центре повествования – восемь разочарованных, уставших от жизни людей, которые пытаются вновь обрести себя и ощутить вкус жизни. Они вживаются в образы любимых героев, окунаясь в выдуманный мир шоу и музыки. Авторы проекта включили в спектакль известнейшие арии: Memory из мюзикла "Кошки", Песню Фанни из "Смешной довчонки", Арию Иуды из "Иисус Христос-Суперзвезда", а также номера из не столь известных отечественных постановок. Роли исполняют звезды российского мюзикла: Алексей Бобров, Евгений Вальц, Анастасия Стоцкая, Игорь Портной, Евгений Зайцев, Елена Чарквиани, Анна Гученкова, Эльмира Диваева, а также театрально-симфонический оркестр Stage Orchestra.

21 января, вторник

С 21 по 26 января в кинозалах Третьяковской галереи пройдет серия кинопоказов "Хроники Катастрофы". Событие приурочено к Международному дню памяти жертв Холокоста и 75-летней годовщине освобождения лагеря смерти Аушвиц (Освенцим) силами Красной армии. В программе будет представлено 12 фильмов о Холокосте. Например, в сборник фильмов “Холокост. Переосмысление. Выбор премии Оскар” вошли российские премьеры картин “Висас и Вирту” (США, режиссер Крис Ташима, “Оскар” за “Лучший короткометражный фильм” 1998), “Страна игрушек” (Германия, режиссер Йохен Фрейданк, “Оскар” за “Лучший короткометражный фильм” 2008), “Леди в номере 6” (США, Канада, Великобритания, режиссер Малкольм Кларк, “Оскар” за “Лучший короткометражный документальный фильм” 2014), а также фильм “Кожа” (США, режиссер Гай Наттив, “Оскар” за “Лучший короткометражный фильм” 2018).

В Большом зале Консерватории состоится концерт "Россини – "Маленькая торжественная месса"". На сцену выйдет Академический симфонический оркестр Московской филармонии и Государственная академическая хоровая капелла России имени А. А. Юрлова, Дарья Зыкова (сопрано), Виктория Яровая (меццо-сопрано), Станислав Мостовой (тенор), Михаил Бирюков (бас), партия органа – Игорь Белоконь. В программе "Маленькая торжественная месса" Россини.

22 января, среда

В Московском международном Доме музыки состоится концерт "Татьянин День". На сцену выйдут арт-проекта "ТенорА XXI века" и Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония". Прозвучат самые красивые песни о любви верности и красоте: "Лебединая верность", "Аленушка" Евгения Мартынова; "Татьяна" Марка Марьяновского; "Лада" Владимира Шаинского; "Королева красоты", "Ты всех милей и нежней" Арно Бабаджаняна; "Эти глаза напротив" Давида Тухманова и многие другие известные композиции. В составе проекта "ТенорА XXI века" – солисты престижных московских и европейских оперных театров – Государственного Академического Большого театра России, Московского Академического Музыкального театра им. К.Станиславского и В.Немировича-Данченко, Московского театра Новая опера им. Е.Колобова, Leipzig Oper (Германия).

23 января, четверг

В Театре на Юго-Западе покажут спектакль "Примадонны (ПрямоДонны)". Это комедия-переодевание, где два актера, полные энтузиазма и энергии, закручивают вокруг себя вихрь событий. Зрителей ждут моментальные преображения и яркое шоу, наполненное танцами и добрым юмором. Сам же спектакль, в первую очередь, о любви, сила которой разрушает любые границы и препятствия, о настоящей дружбе, которая способна выдержать любые испытания.

"Школа Современной Пьесы" покажет спектакль "Игра в преступление. Достоевский". "Тварь я дрожащая или право имею?", – задумался молодой человек по фамилии Раскольников и решил получить ответ на сей вопрос, зарубив топором отвратительную, злобную старуху-процентщицу. Этот сюжет известен всем. Постановка же пройдет в жанре иммерсивного детектива. Зрителей ждет путешествие не только по тексту шедевра Достоевского, но и по различным местам действия. Гости пойдут вслед за персонажами по лестницам, комнатам, уголкам здания и через пять минут после начала своего маршрута перестанут ощущать дистанцию между вымыслом и реальностью.