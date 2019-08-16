Главные события Москвы с 16 по 22 августа 2019 года

Август нельзя назвать "урожайным" на светские мероприятия, но и в сезон отпусков есть выставки, фестивали, концерты и спортивные мероприятия. "Дни.ру" расскажут о самых интересных из них. Ну а как провести свой досуг – выбор за вами.

16 августа, пятница

В Центральном Манеже открыта выставка "Здесь и сейчас. Атлас творческих студий Москвы". Подготовлена экспозиция и обширная образовательная программа – лекции, мастер-классы и кинопоказы. Творческие классы по искусству проведут театральные режиссеры Дмитрий Крымов и Юрий Муравицкий, архитектор и куратор выставки Юрий Аввакумов, а также современные художники. Также состоится несколько круглых столов и дискуссий: о художественном образовании, современной керамике и актерском образовании. Все мероприятия образовательной программы бесплатные. Выставка продлится до 25 августа.

В "Аптекарском огороде" публику ждет "Город джаз. Innes Sibun. Концерт на поле". Иннис Сайбан – великолепный, что называется "в своем праве", музыкант, гитарист-виртуоз, бывший участник группы Роберта Планта. Его игра поражает зрителей, заряжая энергией, а медленные и печальные трогают до глубины души.

17 августа, суббота

В саду имени Баумана пройдет первый городской фестиваль проекта "Друг для друга", на котором 250 собак и кошек из приютов будут ждать своего человека. Будет создано комфортное пространство для людей и домашних животных. Летняя площадка откроет свои двери для всех, кто хочет подарить дом или помочь животным из приютов, а также для тех, кто придет весело провести время с семьей и своим четвероногим другом. В этот день будут организованы развлекательные и спортивные зоны, живое выступление музыкантов, игры в мини-гольф и квест с розыгрышем призов от PURINA. Вход свободный.

18 августа, воскресенье

Московский театр "Школа современной пьесы" и многофункциональное фитнес-пространство Let's do pilates запустят серию открытых тренировок по Pilates в рамках проекта "Театр – это мой спорт". Каждый желающий сможет вдохновиться красотой Pilates в зале "Эрмитаж" театра "Школа современной пьесы" на Неглинной улице и провести утро воскресенья в компании героя нашумевшего иммерсивного спектакля "На Трубе". Гостей ждут профессиональные тренеры студии Let's do pilates, актеры спектакля "На Трубе", удивительная атмосфера "театрального закульсья", легкий фуршет, а также возможность познакомиться с основными принципами классического направления Pilates.

В Зеленом театре ВДНХ состоится сольный концерт певицы и автора песен Татьяны Зыкиной. В российской музыке Таня появилась в 2008-м году как "последняя надежда русского рока". Гитарное звучание быстро отошло на второй план, и теперь уже много лет Зыкина исполняет авторскую музыку с мягким акустическим звучанием и оттенками блюза, джаза, трип-хопа и фанка.

19 августа, понедельник

С 19 по 23 августа в Московском дворце молодежи в рамках фестиваля классического балета "Планета Балета" ежедневно будут показывать спектакль "Лебединое озеро". Балет "Лебединое озеро" в признанной классической постановке Мариуса Петипа был впервые представлен в 1895 году на сцене Мариинского театра. С тех пор романтические образы шедевра волнуют и взрослых, и юных зрителей, вдохновляют к творчеству балетмейстеров и хореографов всего мира. Постановка пройдет в исполнении Московского государственного областного театра "Русский балет" под руководством народного артиста СССР Вячеслава Гордеева и в сопровождении оркестра Московской областной филармонии "Инструментальная капелла".

20 августа, вторник

"Летние балетные сезоны" продолжает "Ромео и Джульетта" – самый известный балет композитора Сергея Прокофьева по одноименной трагедии Уильяма Шекспира. Это знаменитая история любви, которая выше раздоров и распрей, и способна победить смерть. В спектакле сохранены дух великой музыки Прокофьева и сюжетные линии трагедии Шекспира. Заглавные партии танцуют солисты Воронежского театра оперы и балета Юлия Непомнящая и Иван Негробов.

21 августа, среда

В "Союзе Композиторов" выступит Elliott Munnerlyn (вокал, США) и "Олег Бутман трио". Эллиотт – очень интересный вокалист, композитор и талантливый автор песен, каждое выступление которого наполнено мощной энергией и страстью. Его голос богат оригинальными тембральными красками и несет в себе потрясающее чувство стиля. Он принимал участие в многочисленных международных фестивалях, выступал со многими звездами soul и R&B-сцен и приобрел огромную армию фанатов.

22 августа, четверг

В Евангелическо-Лютеранском Кафедральном Соборе Святых Петра и Павла состоится концерт "Ван Гог. Времена года: органная версия". Гости услышат знаменитые сочинения, которые принято называть популярной классикой. Эта музыка, написанная в разное время, в разных странах и разных жанрах, сумела покорить сердца публики и пользуется неизменной любовью во всём мире не одно столетие. А уникальная водная анимация-эбру по произведениям Ван Гога гармонично дополнит музыкальный ряд.