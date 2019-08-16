Главные события Москвы с 16 по 22 августа 2019 года

Еда Путешествия Культура Мода и красота Авто Афиша HI-TECH

Самое читаемое

Военный переворот в Киеве: объявлено об отстранении Зеленского от власти
Жена об уходе Якубовича к другой: Я не виню никого
Сделано заявление об убийстве сбежавшего Порошенко
"Мерзкая гнида": Глюк'oZa заявила о лютой ненависти
"Отъела": Водонаева без трусов удивила раздавшимися формами
партнеры
Пятница 16 августа
Лента новостей
10:26
"Какой красавец": дочь показала неузнаваемого Евгения Осина после смерти
10:08
"Вот это арбузы!": Водонаева продемонстрировала свои прелести
10:03
Совет на выходные
09:17
Под Москвой ребенок застрял в уличном тренажере
08:13
Малахов спустя 17 лет разворошил громкое дело об убийстве Круга
08:01
"Ты ничего не можешь!": Рапунцель бросила Яббарова ради нового ухажера
06:18
Интимные кадры с участием известной певицы и ее возлюбленного появились в Сети
04:08
Маркл завидовала Миддлтон еще до встречи с будущим мужем
02:02
Дочь Пугачевой и Галкина назвала брата "королем России"
00:23
"Герои": два красавца в форме растопили сердце Кудрявцевой
23:00
Налоговик из Уфы попалась на взятке
22:10
Трамп дал совет Си Цзиньпину
22:02
Муж Бородиной продает свой роскошный внедорожник после слухов о разводе
21:58
"Уже в чистилище": напавшие на героический экипаж Airbus украинцы возмутили народ
21:46
Столетний ирландец собрался на чемпионат мира по танго
21:34
В Сети появилось первое фото дочери Нюши
21:18
Беременная Решетова отметила шампанским праздник Тимати
21:07
Из-за жесткой посадки самолет А-321 уничтожат
21:03
Хитрый Шатунов напустил туману на историю с песнями
20:53
"Господи, когда закончится безумие!": Лолита разочаровалась в президенте
20:28
Пьяный стрелок в Котельниках задержан
20:01
Иномарка влетела в автобусную остановку в Москве
19:51
Спасшей восьмерых на пожаре дворняжке нашли новый дом
19:46
"Крайний срок!": близкий друг раскрыл всю правду о состоянии Джигарханяна
19:42
Пассажирам приземлившегося на кукурузное поле самолета выплатят по 100 тысяч
19:16
Бывшая жена Башарова впервые стала мамой
18:55
Таинственный бизнесмен из США посетил могилу Началовой
18:26
На внеочередном Совете Госдумы рассмотрят тему фейковых новостей
18:19
Виторган увез сына новой избранницы из страны
18:16
Познакомились в небе: жена спасшего пассажиров пилота растрогала воспоминаниями
17:39
"Он никого не узнает": Цымбалюк-Романовская сообщила о необратимых изменениях у Джигарханяна
17:10
Могилу актрисы из "Служебного романа" разграбили
17:04
В России зарегистрирован рекорд самого массового поцелуя
17:00
Неизвестный устроил стрельбу в Котельниках
16:53
Целующую звезду "Дома-2" Бузову засняли в ресторане
16:26
"Какая неприятная девочка": детское фото Пугачевой раскритиковали
16:19
"Всю ночь уголь грузил": Кудрявцева показала взрослого сына
16:17
"А как же детство?": Навка показала изнуряющие тренировки дочери
15:58
Решение Водонаевой оставить сына без школы поддержали
15:58
Осталось недолго: Зеленскому предсказали бесславный конец
15:58
"Ты за это ответишь": известный телеведущий пытался избить поклонника
15:52
Виктория Макарская об изуродованном после пластики лице
15:18
Новости из больницы: жена рассказала о состоянии Гафта после инсульта
15:16
Кончаловский о расставании с женой: Стабильность не про нее
15:05
Более 50 человек пострадали при аварийной посадке самолета в Подмосковье
14:52
"Превысил обычную дозу": Газманов показал последствия омолаживающих пилюль
14:46
В Петербурге загорелся цех по производству рыбы
14:42
"Генофонд необходимо пополнить": жену Джигана заподозрили в беременности
14:38
Россияне рыдают под окнами элитных хором Аллы Вербер
14:35
Прооперированный Джигарханян в тяжелом состоянии
14:32
Давшего слабину Лукашенко провожают на покой
14:14
"Что за рожа?": резко изменившейся Нюше испортили день рождения
14:14
Осталось 4 года: человечеству предрекли скорейшую гибель (видео)
14:12
Появление Билла Клинтона в роскошном синем платье вызвало шок
14:06
"Любите негодяев": Лободу сняли на Лазурном берегу среди богачей
14:02
Более половины россиян не могут погасить кредит
13:44
Брежнева раскрыла подробности интима с Меладзе
13:43
"Время летит": Николаев обомлел от снимка молодой Пугачевой
13:42
Прием заявок в премию PROBA Awards завершен с рекордным количеством проектов
13:23
В Удмуртии автомобиль сбил маленького ребенка
13:13
У актрисы из "Игры престолов" похитили ребенка
13:07
Мечущийся Зеленский утер нос пьянице Порошенко
13:01
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 августа 2019 года
12:59
Фаворитка Пугачевой шокировала откровенными лесбийскими играми
12:58
Всплыла неожиданная причина жесткой посадки самолета "Уральских авиалиний"
12:48
Разин объявил об уходе Шатунова после операции
12:38
В Подмосковье рысь сбежала из цирка и напала на человека
12:31
Российский режиссер оказался в заложниках
12:18
Более 50 000 человек посетили фестиваль современного искусства Everart Weekend
12:15
Врачи спасают рассказавшую о ребенке Семенович
12:08
"Куда еще лучше?": жена Прилучного привела в восторг стройной фигурой в купальнике
12:07
Первый учебный центр для волонтеров откроют в Иркутске
12:04
Брат Джулии Робертс задумался о российском гражданстве
12:01
Украина пытается подложить свинью России
11:30
В Саратове в ДТП с микроавтобусом пострадали десять человек
11:24
Громкая оплеуха: Наргиз отказалась выступать с Фадеевым
11:10
Спас сотни жизней: пилота экстренно севшего лайнера "Уральских авиалиний" хотят наградить
10:54
Обнародованы жуткие кадры посадки самолета А321 в Подмосковье (видео)
10:38
Путина атаковали после разговора с выскочкой Зеленским
10:24
Уехавшая на курорт Лолита Милявская показала помидорки
10:19
Участник шоу "Замуж за Бузову" попал в ДТП
10:08
"Гарик, ты попал": жена Харламова поразила способностями
09:54
Следовавший в Самару самолет экстренно приземлился в Шереметьево
09:35
У погибшего вокалиста Prodigy обнаружили многомиллионные долги
09:26
"Безобразие": дерзкая выходка Бузовой разгневала Ланового и Басилашвили
09:23
Волочкова разбилась по дороге из Греции
09:06
Известная телеведущая сообщила о беременности
08:41
Оставившей простых людей без воды Пугачевой грозит арест
08:38
Народный артист скончался на 79-м году жизни
08:26
"Глаза на лоб полезут": разгоряченный Лукашенко устроил истерику на людях
08:00
"Начали падать": пассажиры о жесткой посадке лайнера в поле под Москвой
06:21
Жена Мартиросяна показала опухшие губы
04:02
Глюкозу разнесли за яркий макияж
02:18
Названы защищающие от рака продукты
00:36
Юлия Михалкова призналась в своих страхах
21:59
Дану Борисову застукали в объятиях женатого мужчины
21:41
Зеленского жестко разнесли за слабость перед Путиным
21:37
Ищущие деньги на памятник Началовой родственники удивили наглостью
21:22
"Просто уродство": Тарзана разгромили за откровенное фото
21:19
В крупном бизнес-центре Петербурга произошел пожар
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Галантный Путин довел украинцев до истерики
Российский режиссер оказался в заложниках
Фадеев вбил последний гвоздь в крышку гроба Наргиз
"По-русски": непутевый сын прилюдно опозорил Порошенко
Отборная матерщина Шнурова довела до экстаза русских миллионеров в Монако
"Все ложь!": сын Алибасова раскрыл всю правду о программе Шепелева на Первом
Lifestyle

Главные события Москвы с 16 по 22 августа 2019 года

Фото: www.globallookpress.com
Август нельзя назвать "урожайным" на светские мероприятия, но и в сезон отпусков есть выставки, фестивали, концерты и спортивные мероприятия. "Дни.ру" расскажут о самых интересных из них. Ну а как провести свой досуг – выбор за вами. 
прочитано 119 раз

16 августа, пятница

В Центральном Манеже открыта выставка "Здесь и сейчас. Атлас творческих студий Москвы". Подготовлена экспозиция и обширная образовательная программа – лекции, мастер-классы и кинопоказы. Творческие классы по искусству проведут театральные режиссеры Дмитрий Крымов и Юрий Муравицкий, архитектор и куратор выставки Юрий Аввакумов, а также современные художники. Также состоится несколько круглых столов и дискуссий: о художественном образовании, современной керамике и актерском образовании. Все мероприятия образовательной программы бесплатные.  Выставка продлится до 25 августа.

В "Аптекарском огороде" публику ждет "Город джаз. Innes Sibun. Концерт на поле". Иннис Сайбан – великолепный, что называется "в своем праве", музыкант, гитарист-виртуоз, бывший участник группы Роберта Планта. Его игра поражает зрителей, заряжая энергией, а медленные и печальные трогают до глубины души.

Иннис Сайбан. Фото: facebook.com/pg/innessibunbluesguitarist

17 августа, суббота

В саду имени Баумана пройдет первый городской фестиваль проекта "Друг для друга", на котором 250 собак и кошек из приютов будут ждать своего человека. Будет создано комфортное пространство для людей и домашних животных. Летняя площадка откроет свои двери для всех, кто хочет подарить дом или помочь животным из приютов, а также для тех, кто придет весело провести время с семьей и своим четвероногим другом. В этот день будут организованы развлекательные и спортивные зоны, живое выступление музыкантов, игры в мини-гольф и квест с розыгрышем призов от PURINA. Вход свободный.

18 августа, воскресенье

Московский театр "Школа современной пьесы" и многофункциональное фитнес-пространство Let's do pilates запустят серию открытых тренировок по Pilates в рамках проекта "Театр – это мой спорт". Каждый желающий сможет вдохновиться красотой Pilates в зале "Эрмитаж" театра "Школа современной пьесы" на Неглинной улице и провести утро воскресенья в компании героя нашумевшего иммерсивного спектакля "На Трубе". Гостей ждут профессиональные тренеры студии Let's do pilates, актеры спектакля "На Трубе", удивительная атмосфера "театрального закульсья", легкий фуршет, а также возможность познакомиться с основными принципами классического направления Pilates.

В Зеленом театре ВДНХ состоится сольный концерт певицы и автора песен Татьяны Зыкиной. В российской музыке Таня появилась в 2008-м году как "последняя надежда русского рока". Гитарное звучание быстро отошло на второй план, и теперь уже много лет Зыкина исполняет авторскую музыку с мягким акустическим звучанием и оттенками блюза, джаза, трип-хопа и фанка.

Татьяна Зыкина. Фото: vk.com/tzykina

19 августа, понедельник

С 19 по 23 августа в Московском дворце молодежи в рамках фестиваля классического балета "Планета Балета" ежедневно будут показывать спектакль "Лебединое озеро". Балет "Лебединое озеро" в признанной классической постановке Мариуса Петипа был впервые представлен в 1895 году на сцене Мариинского театра. С тех пор романтические образы шедевра волнуют и взрослых, и юных зрителей, вдохновляют к творчеству балетмейстеров и хореографов всего мира. Постановка пройдет в исполнении Московского государственного областного театра "Русский балет" под руководством народного артиста СССР Вячеслава Гордеева и в сопровождении оркестра Московской областной филармонии "Инструментальная капелла".

20 августа, вторник

"Летние балетные сезоны" продолжает "Ромео и Джульетта" – самый известный балет композитора Сергея Прокофьева по одноименной трагедии Уильяма Шекспира. Это знаменитая история любви, которая выше раздоров и распрей, и способна победить смерть. В спектакле сохранены дух великой музыки Прокофьева и сюжетные линии трагедии Шекспира. Заглавные партии танцуют солисты Воронежского театра оперы и балета Юлия Непомнящая и Иван Негробов.

21 августа, среда

В "Союзе Композиторов" выступит Elliott Munnerlyn (вокал, США) и "Олег Бутман трио". Эллиотт – очень интересный вокалист, композитор и талантливый автор песен, каждое выступление которого наполнено мощной энергией и страстью. Его голос богат оригинальными тембральными красками и несет в себе потрясающее чувство стиля. Он принимал участие в многочисленных международных фестивалях, выступал со многими звездами soul и R&B-сцен и приобрел огромную армию фанатов.

Elliott Munnerlyn. Кадр youtube.com

22 августа, четверг

В Евангелическо-Лютеранском Кафедральном Соборе Святых Петра и Павла состоится концерт "Ван Гог. Времена года: органная версия". Гости услышат знаменитые сочинения, которые принято называть популярной классикой. Эта музыка, написанная в разное время, в разных странах и разных жанрах, сумела покорить сердца публики и пользуется неизменной любовью во всём мире не одно столетие. А уникальная водная анимация-эбру по произведениям Ван Гога гармонично дополнит музыкальный ряд.

16 августа 2019, 09:42

комментарии

Политика

Давшего слабину Лукашенко провожают на покой
Появление Билла Клинтона в роскошном синем платье вызвало шок
Мечущийся Зеленский утер нос пьянице Порошенко
Трясущаяся Меркель переложила на Путина грехи Трампа

Шоу-бизнес

"Какой красавец": дочь показала неузнаваемого Евгения Осина после смерти
"Вот это арбузы!": Водонаева продемонстрировала свои прелести
Маски и наручники: Тарасов подробно рассказал об интиме с Костенко
Сдавшая позиции Маркл опустилась ниже плинтуса

Проишествия

Всплыла неожиданная причина жесткой посадки самолета "Уральских авиалиний"
Спас сотни жизней: пилота экстренно севшего лайнера "Уральских авиалиний" хотят наградить
"Оказались в огненной ловушке!": греки пытаются спастись от страшного пожара (видео)
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа

Lifestyle

Кевин возвращается: Disney снимет ремейк фильма "Один дома"
Русский национальный балет "Кострома" открывает настоящую Россию
Умер актер из фильма "Угрюм-река"
"Терминатор-6": в кого превратился сыгравший молодого Джона Коннора актер
Политика

"Глаза на лоб полезут": разгоряченный Лукашенко устроил истерику на людях

Он посетил один из регионов Белоруссии
Шоу-бизнес

Уехавшая на курорт Лолита Милявская показала помидорки

Эпатажная певица привела всех в восторг
Шоу-бизнес

Врачи спасают рассказавшую о ребенке Семенович

Артистка оказалась в специализированной клинике
Шоу-бизнес

Разин объявил об уходе Шатунова после операции

Продюсер объявил печальную новость

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Сати Казанову ждет пополнение в семье

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Я горжусь!": красавица Загитова побила выскочку Алсу
Внезапно закричавший Дзюба сделал громкое заявление об Украине
"Это больно!": изведенная анорексией дочь известного спортсмена рассказала о страшных муках
"Его все очень любили": страшная трагедия убила Николая Валуева

Регионы

Россияне ахнули от происходящего на Крымском мосту
Сочи атаковали мерзкие летающие твари
Путин дал наказы после смертельного наводнения в Иркутской области
Режим "черного неба": россияне задыхаются от жуткого смога (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru