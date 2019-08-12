Метод "Ракета": как победить прокрастинацию

Было у вас так, что вам в голову приходили отличные идеи или открывались прекрасные возможности, но по какой-то причине вы откладывали реализацию задуманного? Как победить прокрастинацию, рассказал практикующий психолог Александр Шахов.

Никто не научился плавать, прочитав 100 книг о плавании. Но все, кто умеет это делать, просто действовали. Многократного повторяли одно и то же. "Теоретические знания при прочтении книг, статей, рекомендации учителей, тренеров и психологов не изменят в вашей жизни ничего, если вы не будете действовать, все остальное – бесполезно. Это нужно понять. Размышления, сомнения и колебания только отнимают у нас силы, которых в конце концов не хватает чтобы приступить к реализации", – заявил психолог Александр Шахов.

Да, достичь результата можно гораздо быстрее, если вы обладаете нужными знаниями, вам помогают опытные учителя или тренеры, приходит понимание, как именно нужно делать. Однако все это бесполезно без ваших личных усилий. Для тех, кто не может заставить себя начать какое-то дело, психолог рекомендует "Метод ракеты".

МЕТОД РАКЕТЫ

Скажите себе вслух: "5-4-3-2-1-Начали!" и сразу начните действовать. Выполняйте этот ритуал перед каждым своим действием. Неважно, есть у вас на него силы или оно дается легко. Постепенно у мозга начнет вырабатываться условный рефлекс действий.

"Через 3-5 дней регулярной практики, вы с удивлением заметите, как сопротивление действиям, которые надо было раньше заставлять себя делать, значительно уменьшилось. А через 21 день эта техника станет вашей естественной привычкой. По сути, данный ритуал и есть короткие тренировки силы воли – вашей префронтальной коры головного мозга", – добавил психолог.

Эффективность этого простого упражнения много раз доказана различными экспериментами: люди бросали курить, побеждали прокрастинацию, улучшали отношения, здоровье, повышали свой уровень дохода.