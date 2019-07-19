Есть ли секс после свадьбы

О том, что после свадьбы сексуальная жизнь постепенно сходит на нет, а страстная любовь разбивается о лодку быта, существует много историй и даже анекдотов. И по сути это закономерно, в отношениях пропадает эффект новизны, острота чувств притупляется, да и люди с годами просто напросто не молодеют, и их либидо постепенно начинает уменьшаться. Как же сохранить накал страстей не только в медовый месяц?

Первым препятствием в плане супружеских радостей называют обычно рождение ребенка. Касается это и мужчин, и женщин. Внешний вид мамочки меняется, меняются и ее основные приоритеты. Вместо того, чтобы заботиться о статусе секс-бомбы 24/7, ей приходится большую часть своего времени и сил отдавать другому существу. Главным человеком в ее жизни становится ребенок, а уж потом муж. Ведь ребенок не может сам о себе позаботиться, а муж может.

Со стороны мужчины в этот период не меньше подводных камней. Во-первых, у некоторых срабатывает своеобразный комплекс, не допускающий сексуальных отношений со святой женщиной – матерью. Разрушить его часто не позволяют даже регулярные сеансы психотерапии, хотя попробовать стоит. Кроме того, меняется сам ритм жизни – уже не так просто выйти куда-то из дома, расслабиться с алкоголем, не говоря уже о длительных путешествиях вдвоем и загулах на всю ночь. Меняется буквально все, и часто инфантильные супруги бывают к этому не готовы.

В отличие от первого, второе препятствие входит в жизнь пары постепенно, на это самым холодным требуются годы, самым страстным – десятилетия. Имя его – рутина. Четкий распорядок жизни, домашние хлопоты, однообразие и постоянство – все это заметно снижает накал страстей в паре. Некоторые пары недооценивают этого врага, и не планируют смену обстановки и путешествия, новые города и новые проекты, живут по накатанной. Увы, но часто они рискуют обнаружить, что секс волнует их не больше, чем мытье посуды или генеральная уборка.

Кризис среднего возраста, увы, случается со всеми. Особенно с теми, которые утверждают, что с ними-то – точно нет. Все мы подвергаем свою жизнь переоценки, сравниваем себя с другими, думаем, чего нам удалось добиться. Именно в этот момент благородная матрона может поскакать по… различным возвышенностям, а почтенный отец семейства – начать посещать проституток. Пожалуй, кризис среднего возраста неизбежен. Вопрос в том, переживать его вместе, или по отдельности.

Следующим фактором, особенно для наших людей, становятся проблемы со здоровьем. Его почему-то у нас беречь не принято. Особенно отчетливо прослеживается эта тенденция для мужчин. Курение, алкоголь, переедание и неправильный образ жизни – все это может существенно испортить не только общее самочувствие, но и качество половой жизни в зрелом возрасте. Не говоря уже о старости, в которой тоже совершенно не обязательно отказываться от сексуальных радостей просто из-за того, что так принято.

Словом, будьте осознанными и решайте проблемы вместе. И страстных вам ночей, даже через 40 лет после свадьбы!