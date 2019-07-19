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Lifestyle

Главные события Москвы с 19 по 25 июля 2019 года

Фото: www.globallookpress.com
О том, как весело и с огоньком провести время в Москве – читайте в свежем обзоре "Дни.ру". Вы всегда будете в курсе самых интересных культурных событий столицы.
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19 июля, пятница

В селе Большое Завидово 19, 20 и 21 июля в очередной раз пройдет рок-фестиваль "Нашествие". В этом году "Нашествию" исполняется 20 лет. Всего будет организовано три сцены – "Главная", "Наше 2.0" и новая "Ультра", на которых в сумме выступят более 130 коллективов. Выступят такие звезды отечественного рока, как Вячеслав Бутусов, группы ДДТ, "Аквариум", "Алиса", "Сплин", "Ночные снайперы". Порадуют поклонников Гарик Сукачев, "Би-2", Lumen, "Мумий Тролль", Дельфин, "Сурганова и Оркестр" и многие другие. Помимо музыки будут работать многочисленные зоны развлечений и спортивные площадки. Девиз фестиваль "Нашествие" остался неизменным – "Главное приключение года".

В ресторане "Облака" пройдет премия ежеквартального журнала о жизни большого города PRIME ONE "Лучшие из лучших". Персонами, появившимися на страницах журнала в свое время стали: Сергей Лавров, Андрей Малахов, Михаил Швыдкой, Михаил Шуфутинский, Тимати, Мария Кожевникова, Александр Ревва и многие другие. Также в этот вечер гостей ждет выступление артистов, шоу -программа и розыгрыши призов. Музыкальное наполнение мероприятия обеспечат: Илья Зудин, Maxim Zavidia, Н.И.Н.А., Эстрада рада, Даяна Брют, Эллей, Alex Simons, Genimi и Майкл Як.

Фото: facebook.com/pg/oblakarestoran.ru

20 июля, суббота

В Соборе Святых Петра и Павла состоится концерт "Музыка Вселенной". Зрители смогут сопоставить космические тайны и музыку, открывшую человечеству свои глубины задолго до изобретения первого телескопа. Перед зрителями предстанут картины далеких звезд (фотографии, снятые телескопом Хаббл) и прозвучат замечательные мелодии, сопровождающие нас в земной жизни.

21 июля, воскресенье

В "Лужниках" выступит группа Metallica. Легенды тяжелой музыки не нуждаются в представлении и вновь готовы порадовать поклонников. За свою почти 40-летнюю историю Metallica остается группой, способной удивлять публику, всегда оставаясь в отличной форме и сохраняя свою мощнейшую энергетику. Зрители смогут услышать вживую лучшие хиты разных лет.

Фото: www.globallookpress.com

"Летние балетные сезоны" в РАМТе продолжают спектакли с участием солистов прославленной Национальной парижской оперы – Opera Garnier. 21 и 23 июля молодые, но уже известные танцовщики Элоиз Бурдон и Жереми Лу Кер исполнят главные партии в балетах соответственно  "Жизель" и "Лебединое озеро". Элоиз Бурдон говорит: "Я с большим уважением отношусь к российской публике и восхищаюсь российскими танцовщиками, с которыми мне довелось работать. Великие балетные постановки требуют колоссальной физической работы и перфекционизма. В классическом танце свобода самовыражения заключается в работе над своим внутренним миром. Она занимает много времени и заставляет постоянно думать. Это очень трудно, но так упоительно". Напомним, что "Летние балетные сезоны" – уникальный балетный марафон, классика нон-стоп в самом центре столицы: ежедневно с 1 июля по 28 августа на сцене РАМТа показывают жемчужины мирового балетного искусства в сопровождении оркестра.

В доме Смирнова на Тверском бульваре состоится концерт "Популярная классика", в рамках которого зрители услышат "Токкату и фуге ре минор" Иоганна Себастьяна Баха, "Вестминстерские колокола" Луи Вьерна, "Осенние листья" Жозефа Космы, "Прощай, Нонино" Астора Пьяццолы, "Чакона ми минор" Дитриха Букстехуде и другие произведения композиторов в исполнении органа (Наталья Летюк) и саксофона (Юрий Таштамиров). Мероприятие пройдет в рамках фестиваля органной музыки фонда Бельканто – "Органный фестиваль в доме Смирнова".

Фото: pixabay.com

22 июля, понедельник

В "Союзе Композиторов" всех любителей фламенко ждет танцевальный клубный проект "Tablao Flamenсo". Это клубный вариант представления фламенко во всех трех его формах: cante (пение), baile (танец), guitarra (гитарное искусство). Формат представляет собой новое явление в жизни столичного фламенко, сочетая все три основные составляющие фламенко в их "живом" исполнении, привлекая при этом сразу несколько профессиональных коллективов России, а также приглашенных к сотрудничеству артистов из Испании.

23 июля, вторник

В "ВТБ Арене" выступит известная поп-певица Кристина Агилера (Christina Aguilera). Артистка обладает шестью "Грэмми". В рамках своего европейского турне она приезжает в Москву и это станет для столицы важным концертным событием – это будет первый концерт Агилеры в России. Шоу станет частью масштабного европейского турне, первого для певицы за последние 13 лет. В прошлом году Кристина выпустила свой новый альбом "Liberation", который был спродюсирован Канье Уэстом. Так что публика может рассчитывать не только на известные хиты прошлого, но и на горячие новинки.

Кристина Агилера. Фото: www.globallookpress.com

В Парке Горького компания LEGO представит реалистичную копию самого быстрого автомобиля в мире – Bugatti Chiron, полностью выполненного из деталей LEGO. Модель из кубиков популярного конструктора полностью воссоздает экстерьер и интерьер реальной машины. Тест-драйв модели LEGO® Technic Bugatti Chiron состоялось в прошлом году на крупнейшем гоночном треке в Вольфсбурге в Германии. Пилотом модели стал Энди Уоллес, бывший профессиональный гонщик и официальный тест-пилот Bugatti. Также в этот день впервые в России покажут ретро-автомобили, созданные компанией LEGO с начала своего существования.

В Светлановском зале Московского Международного Дома Музыки пройдет концерт "Симфоническое "Кино"", приуроченный к 30-летию выхода альбома "Группа крови" группы "Кино". "Легенда", "Война", "Спокойная ночь", "В наших глазах" – любая песня этой пластинки узнаваема. Концерт пройдет при участии гитариста Юрия Каспаряна и Московского симфонического оркестра. Великолепные оркестровки, созданные Игорем Вдовиным специально для этого проекта, открывают новые грани песен, знакомых каждому.

Фото: www.globallookpress.com

24 июля, среда

В клубе Red выступит австралийская синти-поп группа Cut Copy. Музыканты являются фаворитами крупнейших мировых фестивалей. Их стилистика – это индитроника, диско и нью вэйв. Балансируя между гитарной и синтезаторной музыкой, артисты открыты экспериментам и потому каждое их выступление содержит необычное прочтение любимых хитов. В последние годы музыканты живут в разных концах мира: Копенгагене, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Мельбурне, но расстояние только усиливает их взаимное притяжение, когда группа собирается для работы в студии или живых выступлений.

25 июля, четверг

В здании Новой Третьяковки на Крымском Валу пройдет фортепианный фестиваль "SOUND UP forte". Организаторы сообщают, что это будет ежегодный фортепианный фестиваль в новом формате, который позволит окунуться в бесконечную вселенную этого замечательного инструмента. Мероприятие объединит представителей музыкальных направлений, по-разному трактующих возможности инструмента – академической, электронной, экспериментальной и даже поп-музыки – и представит слушателям наиболее интересные сочинения современных авторов. Первый SOUND UP forte будет устроен как диалог между героями академической сцены и электронной музыки.

Фото: vk.com/soundup_russia

В Зеленом театре ВДНХ, открывшемся летом после масштабной трехлетней реконструкции, состоится уникальное концертное шоу "Optimystica Orchestra/8 женщин". Впервые вместе с Optimystica Orchestra – проектом лидера группы Tequilajazzz Евгения Федорова, объединившего музыкантов “Аквариума”, “Ленинграда”, “Сплина” и Tequilajazzz – под открытым небом выступит сразу восемь знаковых артисток независимой российской сцены. Джаз, босса-нова, латинские ритмы прозвучат в сопровождении вокала замечательных артисток, среди которых неповторимые и разноплановые поэт Вера Полозкова, певицы Ирина Богушевская, Тина Кузнецова (Zventa Sventana), Мариам Мерабова, харизматичная солистка группы Guru Groove Foundation Татьяна Шаманина, актриса театра и кино Мириам Сехон (Race to Space, ВИА Татьяна, Green Point Orchestra), поэтесса и композитор Татьяна Зыкина и певица и композитор Тося Чайкина.

В Московском государственном музыкальном театре фольклора "Русская Песня" состоится концерт "Звезды испанского фламенко. Давид Кориа". Это шоу без сюжета, основанное на диалоге между канте (Слово) и танцем (Жест) на общем языке фламенко: иногда мягко, медлительно и скромно, иногда со страстью и нарастающей яростью. В спектакле задействованы звезды фламенко первой величины: Давид Кориа, хорошо известный публике еще со времен, когда он был солистом Балета Фламенко “Andalusia”. Специальный гость программы Ана Моралес, также хорошо известная зрителям всего мира, чье творчество по достоинству оценили на престижном Фестивале Фламенко – Bienal de Flamenco en Sevilla в 2018 году, где ей была присуждена премия Giraldillo, в номинации El Baile – "За лучший танец", среди мужчин и женщин.

Фото: www.globallookpress.com

В Концертном зале имени П. И. Чайковского выступит Дмитрий Шишкин (фортепиано), лауреат XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского, и Академический симфонический оркестр Московской филармонии, дирижер – Юрий Симонов. В программе: Дебюсси,  "Послеполуденный отдых фавна" – прелюдия по одноименной эклоге С.Малларме; Шопен, "Концерт № 1 для фортепиано с оркестром"; Берлиоз, "Фантастическая симфония" ("Эпизод из жизни артиста"). 

19 июля 2019, 11:27

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