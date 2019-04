Bon Jovi даст грандиозный концерт в Лужниках

За последние три десятилетия карьера Bon Jovi получила фантастическое развитие: такие хиты как It’s My Life, Bed Of Roses и Always покоряли мировые чарты, их концерты проходили на крупнейших площадках (их тур Because We Can стал самым кассовым в мире в 2013 году). В начале 2018 года легендарный статус Bon Jovi был подтвержден включением группы в Зал Славы Рок-н-Ролла.

Последний альбом Bon Jovi “This House Is Not For Sale”, оказавшийся на верхних строчках хит-парадов после выхода в 2016 году, открыл новую яркую главу в истории группы. “Это новая, обновленная версия Bon Jovi, – говорит Джон Бон Джови, – ”Новый состав музыкантов, который впечатляет все больше с каждым концертом. Мы звучим лучше, чем когда либо и получаем удовольствие от каждой минуты на сцене. Каждый раз мы выкладываемся на 100% и для себя, и для фанатов”.

Для сетлиста нового тура группа подготовила 95 песен, которые будут меняться с каждым концертом, но фанаты во всех городах могут рассчитывать на суперхиты, благодаря которым Bon Jovi продали во всем мире более 130 млн пластинок: “You Give Love A Bad Name”, “It’s My Life”, “Wanted Dead Or Alive”, “Bad Medicine” и “Livin’ On A Prayer”.

Кроме музыкантов оригинального состава Дэвида Брайана и Тико Торреса в группу сейчас входит басист Хью Макдоналд, ко-продюсер Джон Шенкс, мультиинструменталист Эверетт Бредли и соло-гитарист Phil X, который стал участником Bon Jovi в 2013 году.

Концерт Bon Jovi в “Лужниках” – это шоу, которого российские фанаты ждали целых 30 лет! Это воспоминания и эмоции, которые останутся с ними на всю жизнь.