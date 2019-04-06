Великий пост: рецепт морковного крем-супа с фисташками

Четвертая неделя Великого поста походит к концу. "Дни.ру" делятся с читателями оригинальным постным рецептом, который идеально подойдет для предстоящих выходных.

Православные христиане по всему миру готовятся к Пасхе. На протяжении семи недель они ходят на литургии в храм и ежедневно читают молитвы. В это время верующие должны сосредоточиться не только на внутренней жизни, но и внешней: избегать участия в увеселительных событиях, а также проводить больше времени с близкими людьми. Кроме того, миряне обязаны соблюдать определенные правила питания и ставить на стол блюда на основе постных рецептов.

Не всем верующим удается сразу приспособиться к строгому режиму. "Главное – найти определенную грань в душе, когда вам очень хочется что-то попробовать, но вы терпите и в итоге преодолеваете это желание, – рассказал протоиерей Олег Трофимов корреспонденту "Дни.ру", – И эту грань нужно со временем отодвигать". По словам священнослужителя, постепенный отказ от скоромной пищи научит человека смирять вкусовые страсти.

Сейчас идет четвертая неделя Великого православного поста, которая посвящена преподобному Иоанну Лествичнику. В середине VI века игумен Синайской обители написал книгу "Лествица". В этом труде он простым и чистым языком описал 30 ступеней, которые необходимо пройти верующему на пути к обретению трех добродетелей – веры, надежды и любви. Рекомендуем изучить этот труд, пока вы будете готовить постное блюдо.

Рецепт морковного крем-супа с фисташками



от бренд-шефа ресторана MODUS Андрея Колодяжного

Вам понадобится: 100 граммов моркови, 50 граммов миндального молока, 2 грамма мускатного ореха, 30 граммов морковного фрэша, 10 граммов цедры апельсина, 30 граммов фисташек, 20 граммов нерафинированного кукурузного масла, 10 граммов капусты брокколи, 10 граммов корня галанга, 5 граммов листьев бораго.

Способ приготовления:

Морковь запечь вместе c корнем галанга.

Добавить миндальное молоко, мускатный орех, фрэш из моркови и немного цедры апельсина, проварить. Не забыть про соль, сахар и перец – по вкусу.

Капусту брокколи слегка запечь. Перемешать вместе с нерафинированным кукурузным маслом.

Все ингредиенты взбить блендером. Подавать вместе с листьями бораго и фисташками.

О том, что разрешено и запрещено есть в Великий православный пост, вы всегда можете узнать на сайте "Дни.ру". Здесь вы также найдете коллекцию необычных постных рецептов от лучших шеф-поваров столицы.