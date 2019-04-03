Раскрыт секрет идеально гладкой кожи
Казалось бы ерунда – удаление волос. Но не спешите торопиться с выводами – дело тут очень серьезное. Этим вопросом занимается научно-исследовательский центре Braun в пригороде немецкого Франкфурта-на-Майне.
Он напоминает огромную лабораторию, в которой изучается все – от угла наклона и количества лезвий в бритве до смазывающего состава и дизайна станка. Душевые кабины, ванны – все, как дома. А еще собрание фокус-групп и специальные комнаты, из которых эксперты наблюдают, как люди бреются, чтобы адаптировать все продукты к их потребностям. Чего только стоит электронный костюм, который позволяет движение рук при бритье превратить в компьютерный график!
Именно в этих стенах родился бритвенный станок Venus platinum extra smooth с металлической ручкой, специальным лубрикатом и бриллиантовой заточкой, которые делают бритье более комфортным и легким. Его обязана иметь в ванной комнате каждая модница!
В демонстрационном зале компании можно увидеть увеличенный в сотни тысяч раз волосяной покров до и после бритья, до и после эпиляции, чтобы наглядно понять, какой продукт выбрать.
В музее при исследовательском центре представлены все новинки, которые в разные годы переворачивали представления об удобстве, комфорте, эргономичности. Есть там даже электрические бритвы "для милых дам"!
А сегодня компания предоставляет покупателям полную свобода выбора! Любишь брить – используй ультрасовременный станок и средства для бритья, созданный специально с учетом женских потребностей.
Выбираешь более долгосрочный эффект – поможет электроэпилятор. Причем свежая новинка – Braun Silk-épil-9 – позволит провести пять разных процедур ухода за кожей и имеет такой же эффект как поход в профессиональный салон красоты. Щеточки для регенерации, пилинга, массажа и очистки кожи лица и тела в наборе станут приятным дополнением к основной функции – мягкому и деликатному удалению волос.
Ну, а тем, кто хочет избавиться от нежелательных волос на больший срок или даже навсегда, стоит обратить внимание на еще одну новинку, которая в мае появится на российском рынке – фотоэпилятор Silk-expert Pro 5 с технологией IPL (Intense Pulsed Light). Он гарантирует максимально безопасный, быстрый и эффективный процесс фотоэпиляции в домашних условиях, позволяя в кратчайшие сроки завершить все необходимые процедуры. На обе ноги не уйдет и пяти минут, а через четыре недели использования нежелательные волосы и вовсе перестают расти.
В компании рассказали, что от идеи до реализации продукта проходит примерно три года. Все это время тестируются разные материалы для корпуса, пробуются разные углы наклона, словом, бритва или эпилятор доводятся до стадии, о которой говорит слово "идеал".
Огромное дизайнерское и конструкторское бюро строго охраняется от любопытных глаз – конкуренты-то не дремлют. Поэтому фотосъемка там строго запрещена во избежание промышленного шпионажа. Но уже сегодня там идут разработки средств по уходу за кожей, которые послезавтра станут нашей реальностью.
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