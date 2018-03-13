Лазерная эпиляция: экспертиза от специалистов

Лазерная эпиляция является, пожалуй, самым современным способом радикального удаления лишних волос на теле. Ключевым словом является именно "радикальным" – не на всю жизнь, разумеется, но как минимум на несколько лет – это как раз то, что многих привлекает больше всего в данной процедуре.

Вместе с врачами медицинского центра EPILAS мы постарались разобраться во всех тонкостях данной процедуры и ответить на большинство возникающих вопросов как до, так и в процессе прохождения курса.

Прежде всего стоит отметить, что эпиляция лазером является медицинской процедурой со всеми вытекающими от сюда следствиями:

у нее есть свои показания и противопоказания;

в зависимости от индивидуальных особенностей она может не давать делаемого результата;

предлагать эту услугу может только лицензированный медицинский центр;

проводить процедуру может только специалист с медицинским образованием (не обязательно высшим), но строго по предварительному назначению врача (чаще всего это врач-дерматовенеролог).

Если вы ужа начали проходить курс лазерной эпиляции или только выбираете, куда пойти, обязательно поинтересуйтесь наличием лицензии на осуществление медицинской деятельности и о наличии в штате врачей-дерматологов.

Почему после лазера волосы должны перестать расти?



Чтобы понять, как избавиться от волоса корректно будет предварительно ответить на вопрос "от куда волосы берутся и зачем они нужны?"

Волосяные фолликулы, и которых растут волоски присутствуют практически на всей поверхности кожи человека. Существует множество гипотез относительно того, почему раньше волос у наших предков было больше, а сейчас они растут визуально, выделяясь только на небольших участках тела. Одна из наиболее популярных, это то, что раньше волосы служили для естественного сохранения тепла на поверхности кожи, но при этом и пристанищем для жизни и размножения паразитов и бактерий. По мере повышения температуры на планете необходимость обильной растительности начала пропадать, и наши предки инстинктивно выбирали партнеров с меньшим количеством волос как тех, кто по теории должен иметь меньшее количество бактерий и паразитов и, соответственно, заводя более здоровое потомство.

Почему волосы в интимных участках тела и в подмышках до сих пор остались обильными, ответа также четкого нет, кто-то связывает это с тем, что запахи с этих участков тела лучше передаются, когда волосы есть, что по идее должно привлекать противоположный пол, однако в XXI веке эта теория скорее у многих вызовет отвращение.

Волосы же на голове помимо эстетической красоты, до сих пор несут очевидную смысловую нагрузку:

наш мозг и голова требует поддержания постоянной и комфортной температуры, защищая как от переохлаждения, так и перегрева от солнечных лучей;

цвет и состояние волос ясно говорят о молодости и здоровье организма, что важно при выборе партнера;

пышная шевелюра может даже помочь смягчить удар головой о что бы то ни было.

Итак, волосы на голове лучше оставлять, на всех остальных участках тела можно смело от них избавляться, что с большим успехом и делает лазерная эпиляция.

Задача лазера – удалить волосяной фолликул, как раз в этом и заключается секрет продолжительного эффекта. Сразу успокоим, а кого-то наоборот расстроим, волосяные фолликулы имеют свойство восстанавливаться и через какое-то время волосы все равно будут появляться, пока полностью не восстановятся волосяной покров. Срок этого восстановления индивидуален и составляет как правило от 1 до 8 лет.

Вспышка лазера – это узконаправленный пучок света, специально подобранной длинной волны, на которую реагирует меланин – пигмент, содержащийся в стержне волоса. Наиболее оптимальной для поглощения меланином является длина волны в интервале 700-800 нм. В результате такого поглощения меланин нагревается по всей длине волоса и доходит до фолликула. Температура нагрева такова, что сам фолликул разрушается и при этом запаивается питающий его сосуд.



Глубина проникновения под кожу лазера такой длины волны не превышает 3 мм – это идеальное значения для того, чтобы достать до корня волоса и не оказать никакого негативного эффекта на остальных клетках эпидермиса.

В зависимости от типа применяемого лазера визуально эффект проявляется по-разному:

александритовый лазер в процессе процедуры опаляет волос на столько, что он практически полностью выгорает, от чего процедура ощущается довольно болезненно, но при этом возникает эффект гладкой кожи сразу после ее проведения

диодный лазер волос не выжигает, а только разрушает сам фолликул, а видимый волос при этом остаётся и выпадает в течение 10-14 дней после процедуры.

Чем темнее и толще волос, тем больше в нем содержится пигмента меланина, тем лучше он нагревается и тем эффективнее будет лазерная эпиляция для вас.



Если же у вас волосы очень тонкие и светлые или уже седые, то, к сожалению, лазерная эпиляция вам не подойдет.

Лазер для эпиляции – это оборудование самого высокого, 4-го класса опасности. Вспышки его крайне вредны для сетчатки глаза и, если врач во время процедуры не одел вам защитные очки, требуйте это от него. Как бы вам ни хотелось видеть процесс процедуры, зрение важнее, чем результат от любой эпиляции и поверьте, если врач квалифицированный, то процедура будет проведена качественно и без вашего пристального внимания. В идеальном случае клиентские очки должны быть полностью "глухими".

Какой лазер лучше?

Стереотипов относительно этого множество, но истина в том, что лазер просто должен быть профессионального уровня, желательно от известного в мире производителя. При всех прочих равных результат будет значительно больше зависеть от квалификации и опыта врача, который процедуру проводит.

Спор про оборудование, нужно признать, подогревают сами медицинские центры и различные салоны, которые как один утверждают, что именно у них оборудование самое лучше.

Технология лазерной эпиляции не является уникальным "ноу-хау", знаниями о котором обладает какая-то одна корпорация, это открытые и известные технологии и достойное оборудование при желании может сделать практически любой производитель.

В качестве аналогии можно привести в пример извечный спор на тему какая фотокамера лучше: Canon или Nikon. Вы сможете найти множество прекрасных фоторабот, сделанных на одинаково дорогие камеры обоих этих производителей, и точно также найдете сделанные на них же любительские фото в стиле "я на фоне дерева".

Не нужно привязываться к оборудованию, на котором вы делали процедуру и она показалась вам эффективной, или всерьез относиться к отзывам и мнениям, что лазерная эпиляция на таком-то оборудовании подействовала или нет, но так или иначе интересоваться оборудованием нужно. Если используются откровенно дешевые, чаще всего китайские аналоги, то вероятнее всего те, кто услугу предоставляют, экономят не только на лазере – задумайтесь.

Дешевизна оборудования чаще стоит бок о бок со сроком его службы, и если организация нацелена на долгую работу в сфере косметологии, то она просто не будет вкладывать средства в плохую медицинскую технику.

Почему требуется несколько процедур?



Природа волос такова, что видимое количество волос составляет всего 10-20% от общего числа волосяных фолликулов, остальные же 80-90% находятся в стадии отсутствия роста (телоген). В фазе телогена волоса в фолликуле чаще всего нет, он уже выпал, а значит и нет проводника для энергии лазера до фолликула.

Какими бы заманчивыми не казались обещания избавить от волос навсегда за 1-2 процедуры, сделать этого никто не может – никто не меняет природу роста волос, а других технологий для избавления от волос пока не придумали.

Интервал между процедурами должен составлять 3-5 недель, не нужно приходить на повторные процедуры через 2 недели – такой интервал назначают исключительно с целью увеличения количества и частоты ваших посещений, при этом на результативность они никак не влияют. За столь короткий промежуток времени появится совсем немного новых волос, которые вы с ровно таким же успехом удалите через 3-5 недель.

Если вы делаете промежуток в курсе, то тоже ничего страшного не произойдет, вы просто закончите курс позднее и может быть придется сделать на 1 процедуру больше, чем требовалось бы без перерыва. Множество салонов пугают клиентов, что придется повторять курс заново и все будет зря – верить этому не стоит, удаленные фолликулы так и останутся удаленными.

Важно понимать, что количество требуемых процедур для одного человека может резко отличаться от количества для другого. Ведь лазерная эпиляция по своей сути процедура медицинская, и как любая из них не дает 100% гарантии заранее. В зависимости от гормонального фона и индивидуальных предрасположенностей к появлению большого количества волос курс может составлять в некоторых случаях 12 или даже 14 процедур, хотя в 90% бывает достаточно 6-8 сеансов.

В период гормональных изменений лазерную эпиляцию можно также применять, но будьте заранее готовы к тому, что после окончания курса волосы все равно могут остаться. И дело здесь не в том, что специалист оказался неквалифицированный или процедура была выполнена на плохом оборудовании, просто организм во время курса перестраивался, активируя бурный рост в новых фолликулах. И, на самом деле, без курса лечения лазером волос было бы значительно больше.

По окончанию курса рекомендуется проводить по 1-2 поддерживающих процедур в год для удаления восстанавливающийся фолликулов. Данные процедуры позволяют сохранять достигнутый результат практически на любой промежуток времени.

Подготовка к процедуре

В центре EPILAS процедура проводится на гладко выбритую кожу. В других салонах вас могут попросить отращивать какую-то длину волоса и вот почему: если в салоне или медицинском центре установлен александритовый или любой другой старый медленный лазер, то специалист не сможет физически за разумное время обработать всю площадь кожного покрова обещанной зоны. При этом процедура проводится в только на участках, где волосы растут и врачу, соответственно, нужно их видеть. У александритовых лазеров как правило очень маленький размер пятна, а непрофессиональное оборудование не делает большого числа вспышек так, чтобы можно было быстро обрабатывать большие участки.

На диодных лазерах процедура проводится с применением контактного геля, который улучшает скольжение манипулы по коже и является проводником для охлаждающего элемента, за счет чего неприятные ощущения практически полностью исчезают.

Современный диодный лазер MeDioStar NeXT PRO, который используют в EPILAS, обладает размером рабочего пятна 10x14 мм и способен производить до 10 вспышек в секунду, что позволяет не обращать внимания на наличие волос, а быстро и эффективно проводить процедуру по всей поверхности кожи, не пропуская ни единого участка.

Именно поэтому здесь своих клиентов просят сбривать волосы. Согласитесь, остатки геля на волосах – не то, с чем вы бы хотели уйти после процедуры, а с гладкой кожи гель вытирается легко.

Более того, если длина волоса будет превышать 4-5 мм, то процедура начнет терять в эффективности, так как энергия от лазера будет больше оставаться в теле видимого волоса и не доходить в достаточном количестве до его корня.

Бритье некоторых зон, как показала практика, является первым камнем преткновения перед началом курса лазерной эпиляции. Согласитесь, начать брить волосы на руках или в зоне верхней губы эмоционально довольно сложно. После бритья в начале курса волосы будут казаться более темными и жесткими, так как их светлые и тонкие кончики сбриты, однако это только визуальный эффект. Волосы какими были, такими и остались – нужно просто набраться терпения и дождаться, когда они выпадут после процедуры.

Во время курса лазерной эпиляции нельзя выдергивать волосы – это важное условие, нарушение которого сведет на нет весь курс лазерных процедур. После воска или шугаринга до первой процедуры на лазере должно пройти 2-4 недели для того, чтобы волосы восстановились, ведь именно они являются проводником энергии от лазера до фолликула.

Откажитесь от посещений пляжей и соляриев – загорать нельзя две недели до и после процедуры, ведь наличие свежего загара значительно повышает риск получения ожога на любом виде лазера. На арександритовом после загара ожог гарантирован, на диодном – значительно повышается риск. Это не обязательно может даже быть классический ожог, но может пойти пигментация от которой все равно будет не просто избавиться.

Запомните, ни один профессиональный медицинский центр не возьмет на себя ответственность и не будет проводить процедуру на свежий загар или отпустит вас загорать сразу после процедуры. Несмотря на это в сети интернет можно найти как различные новинки лазерной техники, которым загар не страшен, так и центры эпиляции, которые проводят процедуру при загаре, но за результат и итоге будете расплачиваться только вы сами.

Показания и противопоказания

Лазерная эпиляция относится к числу эстетических медицинских процедур, решение о проведении которой чаще стоит за самим клиентом. Однако, существуют случаи, когда именно этот способ эпиляции может быть единственным доступным решением для борьбы с лишними волосами, тогда как привычные способы избавления от волос просто не применимы или крайне малоэффективны ввиду индивидуальных особенностей организма. К таким случаям можно отнести:

когда быстро и обильно растут волосы на больших участках тела (грудь, спина, ноги, живот)

процедуры шугаринга и прочие виды депиляции вызывают раздражение кожи или болезненные ощущения

если начали появляться вросшие волосы

если у вас воспалены волосяные фолликулы (так называемый фолликулит)

Противопоказания к процедуре есть как абсолютные, при которых лазерную эпиляцию проводить ни в коем случае нельзя, так и относительные, когда проведение процедуры допускается, но с обязательной предварительной консультацией лечащего врача.

К абсолютным противопоказаниям относятся:

онкологические или иммунные заболевания, включая вирусные

сахарный диабет

лейкоз крови

индивидуальная непереносимость, в том числе повышенная светочувствительность

Относительные противопоказания:

острые или хронические заболевания кожи

множественные родинки в зонах обработки лазером

наличие ожогов, порезов, ссадин в зонах обработки лазером

варикозное расширение вен

свежий загар (менее 2-х недель)

простудные заболевания, грипп, ОРВИ в активной фазе

аллергия в стадии обострения

склонность к образованию келоидных рубцов

беременность и период грудного вскармливания

возраст до окончания полового созревания

применение сильнодействующих гормональных препаратов

Очень часто процедурой лазерной эпиляции интересуются в период беременности и лактации, когда меняется гормональный фон и у многих женщин начинают расти волосы на тех участках, где их никогда не было. Само собой, от них хочется избавиться здесь и сейчас, а не откладывать на год или два. Ответ на вопрос "почему беременность является противопоказанием" очень прост: дело в том, что на беременных не проводились испытания подобной медицинской техники, что автоматически заносит их в список недопустимых к применению.

Помимо этого, в период изменения гормонального фона использовать лазер может быть не всегда разумно, это также касается подросткового полового созревания. Удалять фолликулы лазером правильнее начинать только тогда, когда процесс их формирования и начала активности завершен и волос уже не становится все больше и больше.

Лазерная эпиляция уже давно вошла в обиход значительной части населения и не является каким-либо уникальным новшеством. Преимущества ее очевидны, а постоянно снижающаяся стоимость на эту услугу все больше вытесняет устаревшие методы депиляции.

Однако в погоне за современным чудом не забывайте о безопасности: не стоит доверять проведение этой процедуры первому встречному салону. Убедитесь в квалификации специалистов и наличии медицинской лицензии у организации, которая эту услугу предлагает, а поинтересуйтесь наличием регистрационного удостоверение на лазер – документ, дающий право мед. учреждениям использовать технику на территории РФ. Зачастую под видом документов могут показать только сертификаты на оборудование, что должно обязательно вас насторожить.

Специализированный на аппаратной косметологии медицинский центр EPILAS работает в строгом соответствии с требований законодательства РФ, Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора, а процедуры проводят только высококвалифицированные врачи и косметологи, прошедшие обязательную профессиональную подготовку для работы на лазерном оборудовании.

Менее чем за год работы здесь провели уже более 10 тысяч процедур лазерной эпиляции, а летом обещают открытие второго центра в Москве значительно большей площади.