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Lifestyle

Почему женщины начали избавляться от волос

Кадр youtube.com
Когда, как и – главное – зачем девушки начали брить ноги? Глядя на охвативший современных женщин тренд – борьбу с лишней растительностью – и множество разновидностей эпиляции (начиная от банальной бритвы и заканчивая шугарингом или лазерной технологией), многие думают, что удаление волос на теле является каким-то новшеством, веянием моды.
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Но это не так. Историю возникновения эпиляции рассказала владелица сети студий эпиляции Sweet epi" Екатерина Пигалева.

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Когда зародилась эпиляция

Если мы обратимся к истории, то с удивлением убедимся, что тысячелетия назад – во времена Древнего Египта и Древнего Рима – среди женщин уже была распространена традиция удалять волоски на теле.

Гладкость кожи была свидетельством высокого происхождения: так как девушки из более бедных сословий не боролись с лишней растительностью – по крайней мере, до нас не дошла информация, свидетельствующая об обратном.

А вот богатые, знатные египтянки и римлянки имели рабынь, которые с помощью пинцета удаляли с их тела каждый ненужный волосок. Что еще интереснее, в Древнем Египте существовал даже некий прототип шугаринга: кожу госпожи обмазывали смолой и по мере застывания удаляли ее, кусочек за кусочком, вместе с нежелательными волосами.

В те времена для знати иметь растительность на теле считалось позором, поэтому именно по ухоженности кожи можно было определить, к какому сословию относится девушка.

Удаление волос во времена Средневековья

В Средние века в мире произошел религиозный раскол, и отношение к эпиляции стало очень разным в мусульманских и христианских странах.

Мусульмане, как и прежде, придерживались традиции удалять лишние волоски с женского тела. И первый подобный опыт у девушки носил некий ритуальный характер – эпиляцию делали накануне свадьбы, в бане. И в дальнейшем, при посещении бань, мусульманки не только совершали омовения, но и помогали друг другу избавиться от нежелательной растительности. Таким образом, мы видим, что искусство поддерживать гладкость кожи не утратилось, а сохранилось и практиковалось постоянно.

А вот в христианских странах в этот период что-то пошло не так, и никаких исторических упоминаний о том, что женщины боролись с волосками на теле, не имеется. Есть все основания считать, что они так и ходили неухоженными – что неудивительно, с учетом практически полного отсутствия в то время норм гигиены.

Фото: GLOBAL LOOK press/CHROMORANGE

Коко Шанель и возрождение эпиляции на Западе

Радикальный поворот в отношении эпиляции в западных странах произошел после появления легендарной Коко Шанель. Именно она ввела в моду более короткие юбки и свое знаменитое маленькое черное платье. Благодаря этому представительницы прекрасного пола впервые за многие столетия стали демонстрировать открытые голени. И, конечно же, лишняя растительность стала абсолютно недопустима.

Именно тогда компания "Шик" произвела фурор, первой в мире выпустив бритву, предназначенную специально для женщин. Более того, не просто выпустила, но и открыто прорекламировала в газетах. Это был настоящий переворот! С данного момента каждая уважающая себя леди считала своим долгом брить ноги.

Правда, ногами все и заканчивалось. Почему? Потому что все, что выше, по-прежнему было скрыто под одеждой: на тот момент не существовало традиции демонстрировать тело посторонним людям.

Фото: flickr.com/Karolina Mis

Революция в индустрии красоты: появление бикини

Новая эпоха в истории эпиляции началась в 1960-е, когда появилось знаменитое бикини. До этого женские купальные костюмы были закрытыми, и вопрос удаления волос на теле просто не стоял. А вот с возникновением бума на супероткровенные бикини стало невозможным скрывать от окружающих наличие растительности в интимной зоне. Разумеется, выглядело это не очень опрятно, поэтому женщины попытались справиться с проблемой – с помощью хорошо знакомой бритвы.

Но если на ногах бритье обычно не приводило к неприятным последствиям, то на нежной и чувствительной коже в зоне бикини после обработки лезвием часто возникали раздражения и покраснения. Тогда женщины христианского мира обратили свой взор на мусульманские страны – и неожиданно поняли, что там на протяжении многих веков использовались более гуманные и безопасные способы удаления волосков. На их основе и родились современные методики – в частности, восковая и сахарная эпиляции. Они по сей день сохраняют лидерство, давая женщинам возможность избавляться от нежелательной растительности быстро, эффективно, надолго и без каких-то нежелательных последствий.

Автор: Василий Ручкин30 октября 2017, 13:50

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