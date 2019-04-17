Коренные одесситы убедили москвичей своей едой

За последние несколько лет в столице заметно усилился интерес к национальной и региональной кухне. На этой волне появилось довольно много заведений самого разного формата и гастрономической географии. Однако большинство стремительно сошло со сцены. То ли потому, что изначально была выбрана неправильная бизнес-модель. То ли потому, что ни концепцией, ни качеством еды эти проекты не попадали в целевую аудиторию. Примеров иного плана совсем немного, но они есть.



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