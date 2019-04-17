Коренные одесситы убедили москвичей своей едой
К числу таковых относится "Бабель". Ресторану в Николощепковском переулке уже пять лет, что само по себе немало. Но самое удивительное, что при довольно высоком среднем чеке, здесь стабильно много гостей.
"Бабель" позиционируется как заведение с аутентичной одесской кухней. И надо признать, к тому есть все основания. Во-первых, шеф-повара Алена Комар и Виталий Полищук – коренные одесситы, которые много лет целенаправленно работают именно с одесской кухней. Во-вторых, здесь много региональных продуктов – от свежайших черноморских бычков и хрустящих маринованных огурчиков до удивительно душистого растительного масла из жареных семечек. Но главное, конечно, меню. В нем много традиционных южно-украинских блюд, в тех или иных вариациях хорошо знакомых и москвичам. Однако никакого гастрономического лубка Комар и Полищук себе не позволяют. С кулинарной точки зрения все исполнено мастерски.
На закуску обязательно стоит попробовать деликатную щучью икру по-одесски (ее подают с хрустящими гренками, но можно воспользоваться и свежеиспеченным хлебом), совершенно классический форшмак из дунайки, нежнейшего фаршированного карпа (его очень правильно сервируют с хреном) и, конечно, салат "Мимоза" из печени трески, овощей, ялтинского лука и икры летучей рыбы.
В разделе супов, по правде говоря, совсем непросто сделать выбор между черноморской ухой из нескольких видов рыбы и наваристого борща на телячьей грудинке (разумеется, с пампушками).
Дальше тоже не сильно легче. Здесь разомлевшего гостя подстерегают и мини-голубцы с рубленой телятиной, тушеные в сливочно-томатном соусе, и щучьи котлеты с воздушным пюре, и упомянутые уже жареные бычки "с Привоза". Однако мимо томленой лопатки козленка, пельменей с судаком и вареников с вишней проходить точно не стоит.
Под занавес Комар и Полищук предлагают авторские вариации нескольких наиболее популярных десертов, таких как "Киевский" торт, "Наполеон" и медовик. Например, тесто для тонких коржей медовика готовится на паровой бане, а затем щедро пропитывается сметанным кремом. А для "Наполеона" используют домашнее рубленое тесто, которое тщательно пропитывают очень легким заварным кремом. В итоге все получается деликатным и в меру сладким.
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