Российские мужчины займут 2 млрд рублей на подарки к 8 марта

Мужчинам в России придется оформить микрозаймов на сумму около 2 млрд рублей, чтобы купить своим женщинам подарки к 8 марта. Об этом сообщает портал inkazan.ru со ссылкой на исследования финансового агрегатора "Юником24".

Так, в прошлом году мужчины влезли в долги на 1,6 млрд рублей, чтобы подготовится к весеннему празднику. Однако поскольку финансовая ситуация в этом году хуже предыдущей, то цифра возрастет. В свою очередь портал nashgorod.ru отмечает, что большинство представителей сильного пола откладывают покупку подарков на последний день. В целом около 70% намерены поздравить женщин с 8 марта. В основном, в качестве подарка мужчины выбирают косметику и подарочные сертификаты. Но есть и необычные решения – к примеру, в Удмуртии мужчина предложили дарить любимым посаженные в честь них деревья, пишет udm-info.ru.