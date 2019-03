Главные события Москвы с 1 по 7 марта 2019 года

На будущей неделе каждый найдет себе досуг на любой вкус. Рок-музыка в классической обработке, театральные постановки, выставки, начало празднования Масленицы и многое другое. Не пропустите самое интересное!

1 марта, пятница

В Рахманиновском зале Московской Консерватории состоится концерт известного итальянского пианиста Карло Леви Минци. Он учился у выдающихся профессоров ХХ века: Энрике Кавальо, Владимира Натансона, Пауля Баумгартнера, Мечислава Хоршовски. На его счету выступления в самых крупных музыкальных столицах мира. Карло Леви Минци является профессором Миланской консерватории имени Дж. Верди, а также приглашенным профессором многих известных музыкальных организаций в Италии и за ее рубежами. В программе произведения Шуберта, Листа, Кастальди и Скрябина.

В Театре Романа Виктюка состоится премьера спектакля "Мелкий бес" по загадочному роману Федора Сологуба в постановке художественного руководителя театра, народного артиста России, народного артиста Украины Романа Виктюка. Он рассказывает: "Мелкий бес" нашего века – не произведение о зависти или ненависти, скорее о том, что в каждом из людей живет Лихо, литературным воплощением которого стал сологубовский Недотыкомка. Каждый борется или сосуществует с ним по-своему, но далеко не каждый может трансформировать эту глубинную движущую силу в творчество". ,

"Театр на Юго-Западе" представит премьеру Олега Леушина "Кабала святош" по произведению М. Булгакова. Все мы в той или иной степени ходим в масках. Мы носим их каждый день, лишь изредка, наедине с самими собой, обнажая свое истинное лицо. И это лицемерие порой объединяет людей, когда, сплотившись под единой личиной, общество пытается уничтожить того, кто отличается и несет свою правду. Вопрос - сколько же сил должен иметь творец, чтобы выжить, ведя войну всеми способами, дозволенными и нет. Не брезгуя изворотливостью и лестью.

В Большом зале консерватории солист Родион Петров (скрипка) и Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" сыграют программу "Времена года". Будут исполнены произведения А.Вивальди "Времена года" и А.Пьяццоллы "Времена года в Буэнос-Айресе". Уже в 7 лет состоялось первое выступление Родиона Петрова с БСО под управлением Владимира Федосеева. В 1992 году скрипач получил дипломом и специальный приз на первом юношеском конкурсе им. Чайковского. С 1999 по 2001 проходил обучение в Высшей Школе Музыки имени Королевы Софии в Мадриде в классе профессора З.Брона. Затем последовали блестящие победоносные выступления на прославленных международных конкурсах. Сейчас Родион Петров выступает в самых престижных залах мира.

В Крокус Сити Холле выступит Ёлка. Певицу любят и ценят за обаяние, чувство юмора и фирменный, легко узнаваемый вокал. Она не перестает радовать поклонников новыми хитами и создавать на своих живых концертах невероятную атмосферу. Выступление состоится в рамках всероссийского концертного тура.

На ВДНХ начнутся самые главные в столице празднования Масленицы. Гостей ждут десятки мастер-классов, концертов и других развлекательных мероприятий для всех возрастов. Пространство будет украшено праздничными арт-объектами. Основным гастрономическим событием станет традиционная Масленичная ярмарка. Все желающие смогут попробовать блины из гречневой, пшеничной, овсяной или каштановой муки, с самыми разными, даже экзотическими начинками – камчатским крабом, уткой и брусничным джемом, французским паштетом или свежими ягодами и взбитыми сливками. Также пройдут чайные дегустации. Публику ждут выступления театральных коллективов и традиционные масленичные забавы – прыжки на гигантской скакалке, перетягивание каната и прочие.

2 марта, суббота

В Государственном Кремлевском Дворце состоится концерт "Золотые хиты рока". Трое солистов – Магнус Баклунд (Швеция), Йохан Бодинг (Швеция) и Симоне Романато (Италия) – в сопровождении Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" исполнят хиты культовых групп Deep Purple, Queen, Scorpions, Aerosmith, Rolling Stones, Europe и Led Zeppelin. Дирижер – Ульф Ваденбрандт (Швеция), который славится своей невероятной энергетикой и неотразимой харизмой.

В "Зарядье" пройдет концерт из цикла "Трио имени Рахманинова и друзья" под названием "Моцарт. Магические звуки". Публику ждут сочинения Моцарта, написанные для сочетания духовых инструментов с фортепиано, струнными и голосом. Эти сочинения крайне редко звучат на концертных площадках, хотя являются признанными шедеврами. "Хотелось бы отметить фантастический состав участников концерта: это солисты Духового Квинтета Большого Театра России, каждый из которых является большим мастером, – говорит пианист "Трио имени Рахманинова", участник концерта Виктор Ямпольский. – Все музыканты не только на сцене, но и в жизни большие друзья и музицируют вместе с огромным удовольствием, что не может не передаваться публике!".

В Главclub Green Concert выступит легендарная шотландская панк-группа The Exploited. Ее концерты – это чумовой гимн анархии, взрыв буйной энергии, и классические панк-хиты вроде "Fuck the System", "Beat the Bastards", "Sex & Violence" и прочих. Музыканты возвращаются с турне в честь своего 40-летия, под неизменным предводительством Уотти Бакхэна с его фирменным красным ирокезом.

В Театре "Золотое Кольцо" состоится концерт группы ViVA. В программу предпраздничного концерта, приуроченного к 8 марта, будут включены песни из первого сольного альбома ViVA "Живу для тебя", который вышел в конце прошлого года и снискал популярностьу зрителей. Это сборник из 16 треков, среди которых авторские композиции солистов ViVA и песни, написанные Александром Розенбаумом, Владимиром Пресняковым, Александром Морозовым, Владимир Евзеровым и Сергеем Ковальским.

3 марта, воскресенье

В Центральном доме архитектора фонд "Бельканто" проведет концерт российской органистки Марии Блажевич с программой легендарных рок-хитов в органном исполнении. Зрители услышат культовые композиции Queen, Deep Purple, AC/DC и других знаменитых рок-исполнителей в нестандартной вариации. Мария Блажевич – виртуозная, наполненная яркими эмоциями органистка, которая активно гастролирует в России и за рубежом, лауреат и дипломант многочисленных международных конкурсов.

В Большом зале Московской консерватории солистка театра "Новая Опера", победительница телевизионного конкурса "Большая опера" Полина Шамаева и Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского под управлением В. Федосеева представят программу из сочинений на испанскую тему. Энергия и жизнерадостность испанской музыки, необыкновенная оригинальность ее языка неоднократно привлекали к ней композиторов из разных стран, не только из Испании. Но все же вершиной классической испанской музыки принято считать творчество Мануэлья де Фальи – композитора, соединившего национальные особенности с принципами музыкального импрессионизма. Это и многое другое и можно будет услышать на концерте.

В торгово-развлекательном комплексе "Атриум" Министерство иностранных дел Японии и Посольство Японии в России проведут фестиваль японской культуры "Сакура". В мероприятии примут участие первые лица МИД и Посольства Японии. Приглашенный гость – Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. Для гостей будет организована серия мастер-классов по традиционным японским ремеслам в соответствии с многовековыми традициями: чайная церемония, искусство икебаны, приготовление и дегустация японских блюд. Всех желающих ждут незабываемое выступление народных музыкальных коллективов Ryuchim Band и Hidano Shuichi Super Taiko Trio, яркое кулинарное шоу от именитых шеф-поваров ресторана Ichiban Boshi и другие интересные развлечения.

В Государственном Кремлевском Дворце состоится большой концерт TODES. В концерте примут участие воспитанники школ-студий TODES Аллы Духовой, артисты балета, а также звезды отечественной эстрады, среди них Кристина Орбакайте, Валерий Леонтьев, группа "Пицца", "Артик и Асти" и многие другие.

В Крокус Сити Холле выступит французская группа "SpAce" во главе с ее бессменным лидером Дидье Маруани. Коллектив уже давно можно назвать классическим в сфере электронной музыке, ведь ему уже 40-лет. Группа "SpAce" получила популярность в конце 80-х и покорила не только Европу, но и СССР. Их песни звучали буквально из каждого приемника. В 1983 году они привезли полноценное стадионное лазерное шоу в СССР и провели 21 концерт, на которых побывало свыше 600 тысяч зрителей. А в 1992 году стали первыми зарубежными артистами, выступившими на Красной Площади перед 360 тысячами зрителей. Свои выступления коллектив посвящает исследователям космоса, а электронные мелодии навевают космические ассоциации.

В Малом театре покажут спектакль "Перед заходом солнца" по одноименной пьесе немецкого драматурга и нобелевского лауреата Герхарта Гауптмана. По сюжету богатый вдовец Маттиас Клаузен, у которого есть подросшие дети, пытается строить отношения с молодой девушкой. Но его отпрыски и наследники всеми силами пытаются этого любовного союза не допустить. Главные роли исполняют Борис Клюев, Игорь Петренко, Ирина Леонова, Елена Харитонова и Алексей Фаддеев.

В Театре им.Наталии Сац покажут мюзикл "Путешествие Незнайки". Зрителей ждут герои книг Николая Носова, которые на сцене будут петь и танцевать. Маленьких зрителей ждут веселые герои – Незнайка и Знайка, Синеглазка, Цветик и прочие обаятельные "коротышки". Они отправятся в путешествие на воздушном шаре, где переживут удивительные приключения и лучше узнают друг друга. Зрителей ждут стихи, загадки, смешные скороговорки и веселые песенки.

4 марта, понедельник

В Московском Международном Доме Музыки покажут спектакль "Уроки музыки" по произведениям М.Цветаевой "Мать и музыка" и ее стихов, а также Б.Ахмадулиной "Сказка о дожде". В ролях Чулпан Хаматова, Вероника Кожухарова (саксофон) и Полина Кондраткова (фортепиано). "Это не просто спектакль – это наше яростное желание поделиться возможностью побега из выхолощенной, бесчувственной реальности. Большая дерзость читать со сцены эту прозу и стихи, но радость, которую они дарят, перевешивает любой страх. И зажмурившись, мы все-таки нырнем в эту прекрасную стихию", – говорит Чулпан Хаматова.

5 марта, вторник

В Центральном Доме художника стартует форум "Коллекции России" и "Антикварная Ярмарка в ЦДХ". Это масштабные проекты для знатоков антиквариата и современного искусства, начинающих коллекционеров и просто интересующихся. В числе тематических разделов: уникальная экспозиция икатов, тканей изготовленных древнейшими методами ручного ткачества, выставочный проект, посвященный бумажному коллекционированию, музей разнообразных коллекций, где каждый зал – это особая страница истории, а также экспозиция, посвященная сорокалетней деятельности ЦДХ.

НТВ запускает третий сезон проекта "Ты супер!", который стартует гала-концертом на сцене Государственного Кремлевского Дворца. На мероприятии выступят победители и самые яркие участники предыдущих сезонов конкурса, а также суперзвезды российской эстрады, среди них Игорь Крутой, Ёлка, Стас Пьеха, Диана Арбенина, Владимир Пресняков, Зара, Евгений Маргулис, Алсу и другие. Участники проекта – это талантливые ребята, оставшиеся без попечения родителей. Среди участников – воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных семей. "Ты супер!" дает ребятам шанс сделать первый шаг на большую сцену, развить свой талант вместе с лучшими педагогами страны, а некоторым и обрести семью.

6 марта, среда

В "Геликон-опере" покажут спектакль "Кофейная кантата". Когда-то И.С.Бах написал кантату под заказ для одной кофейни, чтобы популяризировать кофе и повысить продажи. Своеобразная реклама сработала, и теперь это произведение стало настоящим гимном любимого миллионами напитка. Зрителей ждет не только классическая музыка, но и вкусный кофе.

В Крокус Сити Холле выступит певец и автор песен, участник проекта Enigma Эндрю Дональдс (Andru Donalds). Мировое признание артист и композитор с Ямайки получил в роли солиста известной группы Enigma. Его сольная карьера также весьма успешна. Творчество музыканта сочетает в себя разные жанры и стили. "Я пишу свои песни для всех, чтобы они трогали людей. Для этого я смешиваю множество разных элементов и вариаций музыки, смешиваю поп, этно, реггей, и даже R’n’B, – говорит Эндрю Дональдс. – Это музыка для всех, неважно молодой ты или в возрасте, представителем какой расы являешься".

7 марта, четверг

В КВЦ "Сокольники" откроется 28-я выставка старинных автомобилей и антиквариата "Олдтаймер-Галерея". Это будет место, где можно приятно и полезно провести семейные выходные. Посетителей ждет много интересного: например, такие экспонаты как Москвич-408 "Турист" (1963), Амфибия "Арго" (1960-е), Pierce-Arrow Model 143 (1929) и многие другие. "Олдтаймер-Галерея" – единственная в России и крупнейшая в Восточной Европе выставка старинных автомобилей и технического антиквариата, которая проводится с 2002 года.

На Тишинской площади откроется "VII Международный Весенний Бал Авторских Кукол". Площадка соберет более 500 авторов со всего мира, 10 тысяч зрителей и 2 тысячи экспонатов. Гостей ждут авторские куклы, выполненные во всевозможных техниках, мишки тедди, вкусные угощения, большой ассортимент товаров для создания кукол, тематическая литература, а также мастер-классы, звездные гости, подарки и многое другое.

В концертном зале "Зарядье" состоится необычный концерт на пяти роялях ансамбля "5 Browns" из США. Это семейный коллектив, в составе которого пять пианистов, пять братьев и сестер: Райан, Мелоди, Грегори, Деондра и Дезире Браун. Все они – выпускники Нью-Йоркской Джульярдской школы и признанные виртуозы. Брауны исполняют на своих концертах Бетховена, Рахманинова, Гершвина, Дебюсси, музыку разных стилей и эпох. Играют части симфоний в переложении для пяти роялей, меняются составами: соло, дуэт, трио, квартет, квинтет.

В Центральном Доме Актера покажут спектакль "Про мою маму и про меня". "Почему я не плачу? Потому, что смеюсь!" – эти цветаевские строки стали лейтмотивом постановки. Зрители увидят спектакль про взаимоотношения матери и дочери, подростковые комплексы и как с ними бороться, психологию выживания, поиски своего жизненного пути, первую любовь и любовь последнюю. Радиоспектакль по этой пьесе стал лауреатом Международного фестиваля Европейского радиовещательного союза "Приз Европы" в Берлине.

В театре "Школа современной пьесы" покажут спектакль "Последний ацтек". Герой – старик-эмигрант, ненавидящий Америку, не знающий английского языка, и капризный брюзга. Героиня – красавица американка, с трудом говорящая по-русски. Из-за нее его нога в гипсе: она сбила его на своей машине, а теперь вынуждена ухаживать за ним по решению суда. Каждый новый день – новый виток в их отношениях, от ненависти до любви. И вот уже не строптивый старик, а элегантный джентльмен в смокинге ожидает даму, без которой он теперь не мыслит своей жизни.

В кино будут показывать классический фантастический хоррор 1979 года "Чужой", который в свое время совершил революцию в своем жанре и стал культовым. Однако далеко не всем зрителям посчастливилось видеть этот филь на большом экране в кино и с нормальным переводом. И вот теперь такой шанс появляется. По сюжету в далеком будущем грузовой космический корабль держит путь на Землю, но вдруг получает с неизвестной планеты неопознанный сигнал. Экипаж, следуя инструкциям, должен найти и его источник. И все оборачивается схваткой с ужасным хищным пришельцем.