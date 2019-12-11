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Lifestyle

Страшные последствия стресса для организма

Фото: www.globallookpress.com
Стресс – спутник каждого современного человека. Он может быть вызван разными факторами, но неизменно одно – это то состояние, при котором задействованы все резервы организма. И проблемы в эмоциональной сфере обязательно сказываются на нашем теле.
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О последствиях стресса для организма "Дни.ру" рассказала врач-кинезиолог Анастасия Шагарова.

"Я не знаю ни одного человека, у которого нет психосоматических проблем, ведь эмоциональная сфера чутко реагирует на жизненные события, особенно если те имеют негативный оттенок. Между тем, доказано, что в основе психосоматических заболеваний лежат перенесенные стрессы, и они оказывают влияние на работу всего организма: от внутренних органов до позвоночника. Каждый орган связан с определенной эмоцией. Например, печень – это гнев, мочевой пузырь – страх, беспокойство из-за чрезмерной заботы о чем-либо – поджелудочная железа", – пояснила врач-кинезиолог Анастасия Шагарова.

Эксперт отметила, насколько важно освобождаться от негативных эмоций. Для этого необходимо использовать специальные техники, а также не сдерживать слезы, когда вам плохо.

Фото: pixabay.com

"Слезы хорошо помогают, ведь весь негатив выливается наружу, он не копится и не отражается в заболеваниях. Нужно, чтобы у каждого человека был близкий, который может принять отрицательные эмоции, который выслушает. К примеру, женщина подвернула ногу, и вместо поддержки от подруги или родственницы получает причитания: "не надо было здесь ходить! Я тебе 100 раз говорила быть аккуратней! Как ты умудрилась?! Не реви, до свадьбы заживет! Подумаешь травма". Скорее всего, такие слова облечения не принесут, а скорее вызовут обратную реакцию. Всем нам нужен человек, который поддержит, скажет, что он рядом и понимает вас. Худшее, что можно сделать – не реагировать на такие состояния близких людей, попросту не замечать их", – добавила Анастасия Шагарова.

Также доктор остановилась на теме подсознательных блоков. Каждый из нас хочет быть счастливым, здоровым, богатым, но на уровне подсознательных установок картина может быть диаметрально противоположной.

"Скажу по себе и по многим пациентам, вот вы вроде бы пытаетесь заработать деньги, а они к вам не идут. Или пытаетесь выздороветь, а не получается. Возможно, у вас есть выгода для того, чтобы не получать желаемое. Например, человеку может нравиться, когда о нем заботятся, чаще звонят, приходят домой, переживают о его здоровье. Очень частая причина такой ситуации, когда человеку не хватало любви в детстве, он был недолюблен и достаточно много людей предпочитают оставаться в болезни, чтобы к ним было повышенное внимание, любовь и забота. Негативные психологические блоки могут касаться заработка, счастья и так далее", – рассказала доктор.

Существует специальная техника распознавания эмоций через точки на теле. Болезненность – индикатор состояния человека.⠀Для эффективного распознавания болевых точек на лице, необходимо согнуть указательный палец и косточкой этого пальца простукивать данные точки. ⠀

Фото: Дни.ру

1 точка - точка незащищенности. Зона межбровья, точка начала роста бровей. Она сигнализирует о том, что вас не приняли, не защитили, бросили на произвол судьбы. Чаще всего это чувство встречается у людей со сложным детством. Если возникли болевые ощущения, все ваши стрессы движутся именно вокруг этого состояния покинутости. Оно может вызывать другие новые эмоции, но беспомощность – основная;

2 точка – точка разочарования. Она располагается на внешней стороне уголка глаза. Название точки говорит само за себя. Вы доверяли каким-то людям, надеялись на них, верили им, кто-то вас обманул и привел к разочарованию;⠀

3 точка - точка тревоги. Она располагается под глазом и связана с возникшими переживаниями за свою жизнь, свое будущее, своих близких;⠀

4 точка - точка стресса. Она располагается под носом. Если при простукивании возникли болезненные ощущения, значит на данный момент вы находитесь в состоянии стресса. Это более глубокое подавленное состояние;⠀

5 точка – точка невысказанных эмоций. Она находится на подбородке и говорит о ситуации, когда вы закрыли какие-то эмоции в себе, не дав им возможности выйти наружу.

Врач отмечает, что для достижения долгосрочного результата над проблемой важно работать комплексно и со стороны органов, и со стороны психосоматики. Именно в этом помогают специалисты-кинезиологи. Они работают со случаями страхов, панических атак, аллергии, расстройств сна. Если данные проблемы связаны с эмоциональным фоном, то они достаточно быстро устраняются при помощи методов кинезиологии.⠀

Алгоритм работы кинезиолога:

  • Найти тревожащую ситуацию, выяснить, какие чувства, эмоции и ощущения в теле возникают у человека в стрессовый момент;⠀
  • Обнаружить причину или момент, когда произошло травмирующее событие. Это важно, поскольку в определенной зоне мозга была записана деструктивная программа, которая портит жизнь пациенту;⠀⠀ ⠀⠀
  • С помощью набора методик эту программу меняют, и она перестает влиять на человека.⠀⠀ ⠀⠀

Чтобы снизить градус напряжения, есть простые упражнения, применяя которые можно расслабиться в моменты стресса.

Массаж грудных мышц. Он запускает лимфатическую систему, активирует лимфатические грудные протоки, процессы движения крови и очищение организма. Для выполнения упражнения сожмите руку в кулак и начинайте массировать грудные мышцы. Выполняйте круговые движения от плечевого сустава до середины груди.⠀

Дыхание животом. За счет движения диафрагмы (при дыхании животом), запускается работа симпатической нервной системы, которая активизирует процессы и улучшает кровообращение всех внутренних органов.⠀

Упражнение "вдох-выдох". За счет продолжительного вдоха активируется работа организма и нервной системы. Выдох - наоборот успокаивает, поэтому, если вы хотите снять напряжение, проделывайте дыхание с более длинным выдохом вечером перед сном. От избыточных переживаний, стресса и сонливости также полезны дыхательные упражнения с одинаковой продолжительностью вдохов и выдохов, они регулируют работу нервной системы и уравновешивает ее.⠀

Массаж ушных раковин. На ушной раковине располагается проекция всех внутренних органов, поэтому массаж стимулирует работу всего организма. Полезно выполнять его всего один раз в день продолжительностью в одну минуту.⠀

11 декабря 2019, 13:52

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